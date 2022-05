Hingeschaut Krienser Chindlistei statt Klapperstorch – Aufklärung anno dazumal Findige Eltern erklärten ihren Kindern, dass die Säuglinge vom Chindlistei im Hergiswald geholt werden. Auch bei Kinderwunsch soll der Krienser Sandsteinfelsen helfen. Salome Erni Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Sie kennen bestimmt die Geschichte vom Storch und den Neugeborenen. Früher war die Vielfalt grösser, wenn es darum ging, der sexuellen Aufklärung auszuweichen. Im Tessin und in der Westschweiz liess man Kinder im Glauben, dass Säuglinge in Kürbissen oder Kohlköpfen wachsen. Im Wallis erzählte man, dass Babys aus den Nebelschwaden der Rhone stammen. Doch auch hierzulande gibt es einfallsreiche Erklärungen. Eine davon ist der Chindlistei im Krienser Hergiswald, unter dem die ungeborenen Kinder liegen sollen:

Vom Krienser Chindlistei sollen die Säuglinge stammen. Bild: Pius Amrein (Kriens, 25. März 2022)

«In Lucern liess man die kleinen Kinder vom Hergottswald herabkommen», hiess es bereits Mitte des 19. Jahrhunderts in einem Sagenbuch. Das Rauschen des nahen Renggbachs macht den Chindlistei fast zu einem idyllischen Platz, würden die vorbeifahrenden Autos nicht das Wasser übertönen. Schliesslich liegt der sagenumwobene Felsen direkt an der Hergiswaldstrasse, vis-à-vis des Reservoirs Killegg, nur etwa 500 Meter oberhalb der Hergiswald-Brücke.

Sogar Tannen wachsen auf dem Stein

Der Chindlistei ist im Inventar der Schweizerischen Stein-Denkmäler verzeichnet und wird dort als Sandsteinklippe des angrenzenden Gesteins beschrieben. Unterhalb des über zehn Meter langen und etwa fünf Meter hohen Felsen führt ein Fussweg durch, oberhalb liegt die befahrene Strasse. Dass der Stein trotz seiner Grösse nicht auffällt, kann am üppigen Bewuchs liegen. Sogar hohe Tannen wachsen auf dem Felsen.

Eine Ritze in der Mitte des Chindlisteis könnte in den Legenden das «Schlupfloch» der Kinder sein. Erzählungen, dass ungeborene Kinder unter Felsen ausharren, bis die Eltern oder die Hebamme sie holen, sind weit verbreitet. In der Deutschschweiz sind diverse Chindli-, Titti-, Toggeli- oder Poppelisteine bekannt. Die Kinder sollen gemäss dem Schweizerischen Idiotikon, einem Mundart-Wörterbuch, auch vom Mythenstein am Vierwaldstättersee kommen oder aus einem Hügel am Stämpbach bei Stans. In Menzingen stammen sie aus hohlen Baumstrünken, in Zurzach soll der Nachwuchs vom Vater auf der Messe gekauft worden sein. Auch Heilige mussten als Kinderbringer herhalten, so soll der Heilige Nikolaus die Kleinen von Bäumen herab reichen.

Dreimal umrunden für eine Empfängnis

Die Chindlisteine sind aber nicht nur Herkunftsort der Kinder, sondern oft auch mit Fruchtbarkeitsriten verbunden. Wo andernorts Frauen mit entblösstem Hintern den Stein runterrutschen müssen, soll der Schwangerschaftswunsch in Kriens einfacher in Erfüllung gehen. Um ein Kind zu bekommen, müssen «die jungen Töchter» dreimal um den Stein laufen. Ende des 20. Jahrhunderts verhinderte eine Abschrankung der Strasse eine Umrundung. Heute wäre das Ritual bei Bedarf problemlos wieder möglich.

Heute kann wieder dreimal um den Chindlistei gelaufen werden. Bild: Pius Amrein (Kriens, 25. März 2022) / Luzerner Zeitung

Trotzdem empfiehlt es sich, den Nachwuchs aufzuklären. Schliesslich glaubt heute kein Kind mehr daran, dass vom Krienser Chindlistei, eingequetscht zwischen Kantonsstrasse und Fussgängerweg, die kleinen Geschwister stammen. Das dürfte wohl auch dem Storch zum Durchbruch verholfen haben: Denn das weltweit als Glücksbringer verehrte Tier ist wohl sympathischer als ein Felsblock und das deutlich schmuckere Sujet auf einer Geburtstafel.

