Hingeschaut Tierisch historisch: Dieser Hirsch erzählt die Geschichte des gleichnamigen Luzerner Stadtquartiers Im 17. Jahrhundert wurde der ursprüngliche Luzerner Wassergraben zum Hirschgehege umgenutzt. Der Surrealist Ernst Maass widmete dieser Vergangenheit ein kunstvolles Relief im Hirschmattquartier. Salome Erni 13.07.2021, 17.00 Uhr

Heute erinnert nicht mehr vieles daran, weshalb das Luzerner Quartier Hirschmatt seinen tierischen Namen trägt. Doch inmitten der städtischen Architektur trifft man auf einen vereinzelten Waldbewohner: Er ziert die Fassade der Hirschmattstrasse 1:

Das Keramikrelief am Hirschengraben. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Juni 2021)

Das Keramikrelief wurde vom Luzerner Surrealisten Ernst Maass um etwa 1960 geschaffen, nachdem das heutige Gebäude an die Stelle eines Vorgängerbaus trat. Ursprünglich aus Berlin, trat Maass 1929 in Horw eine Stelle an. Später verweigerte er den Eintritt in die deutsche Wehrmacht und kam zu Beginn des Zweiten Weltkriegs nach Auslandaufenthalten zurück nach Luzern. Freunde beschafften dem staatenlosen Künstler hier eine Aufenthaltsbewilligung.

Ernst Maass arbeitet in seinem Luzerner Atelier am Relief für die Fassade der Hirschmattstrasse 1. Bild: Wikimedia Commons (Luzern, 1960)

Der Luzerner Wassergraben

Das Relief von Maass entpuppt sich als ein Wink an die Geschichte des Quartiers. Die blauen Wellen im Vordergrund repräsentieren den ersten Meilenstein in der Vergangenheit der Hirschmatt. Sie stehen für den Wassergraben, der die Luzerner Kleinstadt ab dem Mittelalter umgab und in einem Bogen von der Spreuerbrücke bis zur Kapellbrücke reichte.

Der kolorierte Martiniplan aus dem Jahr 1597 zeigt den Wassergraben, der die Luzerner Kleinstadt umgab. Der von Steinmauern gesäumte Weg am Bildrand unten rechts wurde zur heutigen Hirschmattstrasse. Bild: aus Stefan Ragaz, Luzern im Spiegel der Diebold-Schilling-Chronik, Luzern 2013

Zur Luzerner Verteidigungsanlage – die glücklicherweise kaum benötigt wurde – gehörten auch die Stadtmauer und die Stadttore dazu. Beides findet sich im besagten Relief. Ausserhalb der Verteidigungsanlage erstreckte sich Landwirtschaftsgebiet.

Nebst dem Hirschen sind Stadttor, Stadtmauer und der Wassergraben auf dem Keramikrelief zu sehen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Juni 2021)

Hirsche als Touristenmagnet

Als Anfang des 17. Jahrhunderts massive Verteidigungsanlagen nicht mehr gefragt waren, wurde die Anlage trockengelegt. Um den öden Anblick eines ausgedienten Grabens zu umgehen, schaffte die Luzerner Obrigkeit kurzerhand Hirsche an – eine beliebte Variante in Schweizer Städten. Offenbar waren städtische Hirsche damals so angesehen, dass sogar St.Gallen, Bremgarten, Kreuzlingen und Basel der Stadt Luzern weitere Vierbeiner als Geschenk überreichten.

Der Hirschengraben, wie er fortan hiess, diente «zur Ergötzung von Jung und Alt». Bis ins ferne Strassburg erhielten die scheuen Waldbewohner Aufmerksamkeit, wo die Luzerner Damhirsche als besondere Attraktion der Stadt gewürdigt wurden.

Doch selbst die Hirsche mussten weichen, als Mitte des 19. Jahrhunderts der Verkehr immer mehr Raum einnahm. Vor den Toren der ursprünglichen Stadt wurde innert wenigen Jahren das Hirschmattquartier aus dem Boden gestampft. Neben dem Namen erinnert nur noch das Wandbild an die Vergangenheit. Denn zumindest dort liegt der Hirsch noch immer friedlich unter einer strahlenden Sonne und blauem Himmel.

Mehr über die Vergangenheit des Hirschmattquartiers findet sich auf der Website des Quartiervereins Hirschmatt-Neustadt.