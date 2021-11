Dieses Alberswiler Gschlof diente der Trinkwasserversorgung

Hingeschaut Unterirdisch, in den Felsen gehauen und knietief mit Wasser gefüllt – so sieht ein Alberswiler «Gschlof» aus Unter einem unscheinbaren Betondeckel in Alberswil versteckt sich ein über 30 Meter langer Gang. Der von Hand in den Felsen geschlagene Stollen diente der Wasserversorgung – und ist damit nicht der einzige im Kanton. Salome Erni Jetzt kommentieren 16.11.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der schwere Betondeckel ist zur Seite geschoben, eine Leiter steht im engen, fünf Meter tiefen Schacht. Es ist der Eingang zu einem Gschlof beim Bauernhof Hübeli in Alberswil.

Ein unscheinbares Loch im Boden ist der Einstieg zum Gschlof. Bild: Salome Erni (24. Juni 2021, Alberswil)

«Gschlof» – dieser eigentümliche Name bezeichnet einen horizontalen Gang, der als Quellwasserfassung genutzt wird. Am Fuss der Leiter führt er weiter in den Felsen hinein.

Feuchte Luft kommt entgegen. Etwa einen halben Meter lang ist die Decke niedrig, dann wird der Gang genügend hoch, damit eine Person aufrecht stehen kann. Josef Wermelinger zündet mit einem Scheinwerfer in den Gang. Der ehemalige Alberswiler Brunnenmeister sanierte viele Quellwasserfassungen in der Umgebung und kennt sich mit alter Bausubstanz bestens aus.

Nur ganz zu Beginn ist das Gschlof niedrig, dann kann man aufrecht stehen. Bild: Salome Erni (24. Juni 2021, Alberswil)

In Handarbeit herausgespitzt

An einigen Orten reicht das Wasser bis zu den Knien. Wann das Gschlof entstand, ist unbekannt. Doch Wermelinger kann sich vorstellen, dass es im 19. Jahrhundert erbaut wurde. Deutlich sind die Spuren des Pickels zu sehen, mit denen der eindrückliche Gang in den Stein gehauen wurde.

Der unterirdische Gang wurde vermutlich vor über hundert Jahren von Hand in den Felsen gehauen. Bild: Salome Erni (24. Juni 2021, Alberswil)

Am unteren Teil der felsigen Wände ist anhand der Feuchtigkeit erkennbar, dass hier eine wasserführende Bodenschicht verläuft. Das kalkhaltige Wasser hinterlässt ebenfalls seine glitzernden Spuren.

Beim Alberswiler Gschlof verläuft eine wasserführende Bodenschicht. Das ständige Tropfen zeigt sich an Kalkablagerungen. Bild: Salome Erni (24. Juni 2021, Alberswil)

Wermelinger erzählt, dass es in der Nähe von Alberswil genau wie im ganzen Kanton Luzern viele solche Gschlof habe. Im Wiggertal gäbe es aber besonders viele Quellen, denn hier sei das zweitgrösste Grundwasservorkommen des Kantons. Wermelinger schätzt, dass im Gschlof beim Hübeli etwa zehn bis 15 Liter Wasser in der Minute fliessen.

Überschüssiges Wasser für die Nachbarn

Der unterirdische Gang beim Bauernhof Hübeli ist über 30 Meter lang. Bild: Salome Erni (24. Juni 2021, Alberswil)

Das Gangsystem ist verzweigt. Zuerst ein blindes Ende links; wer dem rechten Gang folgt, kommt zu einer weiteren Verzweigung, wovon der rechte Stollen wiederum nach wenigen Metern endet. Der linke Gang verläuft in einem Bogen und führt etwa 30 Meter in den Felsen hinein.

Ganz am Ende steht ein Brunnen. Dieser wird durch ein Rohr gespiesen und hat einen Abfluss, der das Wasser zum Bauernhof Hübeli führte. Bis ins Jahr 1978 wurde so die Trinkwasserversorgung des Hofs gewährleistet.

Der Brunnen am Ende des Gangs wird mit Trinkwasser gespiesen. Bild: Salome Erni (24. Juni 2021, Alberswil)

Erst wenn der Brunnen überläuft, füllt sich das Gschlof mit Wasser. Der Gang im Felsen dient so als Trinkwasserreservoir. Ein zweiter Ablauf in der Mitte des Gschlof-Gangs leitete überschüssiges Trinkwasser zum Brunnen des Nachbarhofs. Gemäss Wermelinger sei es früher üblich gewesen, beim Bau eines Gschlofs die Rechte am Überlauf-Wasser an andere abzutreten.

Kühe buhlen ums Wasser

Hübeli-Landwirt Josef Häfliger kann sich daran erinnern, dass in der Küche seiner Kindheit das Abwaschbecken etwa auf Kniehöhe angebracht war. Auf normaler Höhe reichte der Wasserdruck nicht aus, weil das Gschlof nicht genügend hoch liegt. Um den Abwasch nicht bückend verrichten zu müssen, füllte seine Familie das Wasser mit einem Kessel in einen höherliegenden Trog. Manchmal sei aber auch überhaupt kein Tropfen aus dem Hahnen gekommen, erzählt Häfliger. Wenn die Kühe am Brunnen tranken, reichte das Wasser nämlich nicht für den Haushalt.

Heute ist das Hübeli an das Trinkwassernetz der Gemeinde Alberswil angeschlossen. Der Brunnen beim Nachbarhof wird hingegen immer noch vom Gschlof versorgt.

Hingeschaut Mit der Serie «Hingeschaut» geht die Redaktion Fundstücken im Kanton Luzern nach. Haben Sie selber einen Input? Kennen Sie ein Fundstück, über welches unsere Zeitung berichten sollte? Dann melden Sie sich unter online@luzernerzeitung.ch