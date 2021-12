Der Oberkircher Stundenstein erinnert an alte Streckenmasse

Hingeschaut Vier Stunden oder 20 Kilometer nach Luzern? Der Oberkircher Stundenstein gibt beides an Um Reisenden die Navigation zu erleichtern, gab der Kanton Luzern im Jahr 1834 den Auftrag, sogenannte Stundensteine zu errichten. Nicht bedacht wurde allerdings, dass das damals gültige Stundenmass ein Auslaufmodell war – mit aufwendigen Folgen. Salome Erni Jetzt kommentieren 20.12.2021, 16.00 Uhr

«Bitte wenden» – ein Lieblingssatz jedes Navigationsgeräts. Das kann zwar auf die Nerven gehen, verhindert aber, dass wir auf unserem Weg von A nach B plötzlich bei C landen. Was aber, als es die freundliche Stimme aus dem Computer noch nicht gab? Klar, Strassenschilder und Wegweiser. Doch auch diese Hilfen sind eine relativ neue Erfindung. Bis ins 19. Jahrhundert verliessen sich die Menschen bei ihren Wegbeschreibungen auf markante Gebäude, Landschaftsmerkmale und Siedlungen oder fragten die einheimische Bevölkerung um Rat. Teilweise wurden auch ortskundige Führer engagiert, um die Reisenden durch unwirtliche Gegenden zu begleiten.

Ein unscheinbarer Stein am Strassenrand in Oberkirch erzählt über das Unvermögen des Staats Luzern, die Strassen effizient zu beschriften. Bild: Eveline Beerkircher, (Oberkirch , 9. Oktober 2021)

Erst im Jahr 1834 sah der Kanton Luzern die Notwendigkeit, in diesem Bereich mehr Klarheit zu schaffen. So steht es in der Publikation Historische Verkehrswege im Kanton Luzern, herausgegeben vom Bundesamt für Strassen. Zu dieser Zeit sei das Strassennetz in eine erste und eine zweite Klasse aufgeteilt gewesen. Im Kanton Luzern gehörte nur die Baselstrasse zwischen Luzern und Zofingen entlang des Sempachersees der ersten Kategorie an, alle übrigen wichtigen Verbindungsstrassen waren in der zweiten Klasse. So wurde beschlossen: «Der Kleine Rath wird eingeladen, auf der Kantonsstrasse erster Klasse Stundensteine, auf den Kantonsstrassen zweiter Klasse Wegweiser mit Angabe der Entfernung von den Hauptorten aufzustellen.»

Die Stunde, wie sie auf den Stundensteinen verwendet wurde, war damals ein Streckenmass – genau 5,279 Kilometer gemäss Luzerner Ordnung. So viel lege ein zügig ausschreitender Fussgänger in einer Stunde im Mittel zurück, war die Erklärung für diese Einheit.

Veraltetes Masssystem

An sich wäre es ein sinnvolles Vorhaben gewesen, die Entfernung mit solchen Wegmarken anzugeben. Nur gab es da ein kleines Problem: Der Kanton Luzern hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits dazu verpflichtet, 1838 das neue, vereinheitlichte schweizerische Mass- und Gewichtssystem einzuführen. Dann entsprach eine Stunde plötzlich 4,8 Kilometern anstelle der früheren gut 5,2 Kilometer.

Die bereits vereinbarte Änderung hielt den Kanton Luzern zunächst nicht davon ab, die Stundensteine nach dem alten System zu richten. Also musste er die Steine beim Inkrafttreten der neuen Masse wenige Jahre später wieder versetzen.

4 Stunden und 20 Kilometer

Doch damit nicht genug. 1875 wurde landesweit das heute gültige metrische System per Bundesgesetz eingeführt. Die bereits umplatzierten Stundensteine mussten also auch noch zu Kilometersteinen werden. Üblicherweise wurde die bestehende Inschrift der Stundensteine zu Gunsten der neuen Masseinheit einfach abgespitzt. Das gab viel zu tun, denn in der Zwischenzeit hatte nicht mehr nur die Baselstrasse Stundensteine. Nur fünf Jahre, nachdem 1834 Wegweiser errichtet wurden, erhielten sämtliche Kantonsstrassen im Kanton Luzern Stundensteine.

In Oberkirch ist eines der letzten Exemplare dieser Wegmarken entlang der früheren Baselstrasse immer noch zu sehen. Wahrscheinlich stand auch dieses zunächst an einem anderen Ort und wurde nach wenigen Jahren durch die Neudefinition der Stunde an die heutige Stelle umplatziert. Der Wegstein befindet sich unscheinbar am Strassenrand vis-à-vis der Gemeindeverwaltung:

Was aber besonders ist an diesem Exemplar: Die Stundenangabe wurde 1875 nicht getilgt. Um die Kilometerangabe zu vermerken, verwendete man einfach die Rückseite.

Auf der Rückseite ist die Kilometerangabe vermerkt. Bild: Eveline Beerkircher (Oberkirch , 9. Oktober 2021)

Gemäss der Denkmalpflege Kanton Luzern stellt er damit eine einzigartige Besonderheit im Kanton dar. So lassen sich heute noch beide Inschriften lesen: Wahlweise vier Stunden oder 20 Kilometer bis nach Luzern.

Hinweis: Ein Verzeichnis der historischen Strassen und Wegbegleiter finden Sie hier: Karten der Schweiz – Schweizerische Eidgenossenschaft – map.geo.admin.ch

