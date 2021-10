Das Hörloch bringt Hafenstimmung in die Surseer Altstadt

Hingeschaut Von Sursee nach Rotterdam für einen Franken – ein Kunstprojekt bringt Hafenstimmung in die Altstadt Auf dem Surseer Mühleplatz kann man dem geschäftigen Treiben im Rotterdamer Hafen zuhören – einzig eine Münze ist dafür notwendig. Mit dem «Hörloch» werden karitative Wasserprojekte unterstützt. Salome Erni Jetzt kommentieren 13.10.2021, 16.00 Uhr

Der Einfränkler verschwindet im Schlitz des umgestalteten Schachtdeckels. Nach kurzem Rumpeln kreischt und tutet es in der Surseer Altstadt. Möwengeschrei, Hafenlärm und Rufe sind auf dem sonst beschaulichen Mühleplatz zu hören. Auf den ersten Blick scheint diese maritime Stimmung nichts mit der Stadt im Schweizer Mittelland gemeinsam zu haben. Doch die Surseer Gestalterin Karin Meier-Arnold hatte ihre Gründe, Klänge vom Rotterdamer Hafen in ihr Werk aufzunehmen. Dort mündet nämlich das Surseer Wasser schlussendlich via Sure, Aare und Rhein ins Meer.

«Mein Projekt war so verrückt, dass viele sagten: gods no?», erzählt Meier-Arnold. Davon liess sie sich nicht beirren. Zwischen 2012 und 2014 wurde die Surseer Altstadt saniert: der richtige Zeitpunkt für das Projekt, so die Künstlerin. Ihr schwebte vor, das Wasser in einer öffentlichen Installation in seinen grösseren Zusammenhang zu bringen. Sie wollte «mit wenigen Tönen die komplizierte Geschichte der Wasserwege erzählen und für das Thema Wasser sensibilisieren». Denn einerseits fliesse Surseer Wasser gegen Norden ins Meer, umgekehrt kämen über den Hafen Rotterdam und den Rhein Güter bis nach Sursee – «das ist einfach so spannend», sagt die Surseerin.

Abenteuer im Rotterdamer Hafen

Mit Hilfe von Sponsoren kam das Projekt zur Realisation. Doch zuerst musste das Hafen-Flair eingefangen werden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann ging Meier-Arnold nach Rotterdam. «Wahnsinnig, wahnsinnig gross» sei der Hafen – und gar nicht so einfach zugänglich. Denn trotz Einlass durch Hafenarbeiter wurden die beiden Surseer bei ihrem Rundgang im Hafen aufgegriffen und zu den Verantwortlichen gebracht. Zu gefährlich sei es, einfach im Hafen zu spazieren, lautete die Begründung.

Doch Meier-Arnold musste nicht lange von ihrer Idee berichten, um zu überzeugen. Mit Helmen und Leuchtwesten ausgestattet, durften sie und ihr Mann ihr Vorhaben doch noch in die Tat umsetzen und das Aufladen und Abladen der Frachtschiffe akustisch aufzeichnen. Daraus entstand die Tonspur, die abgespielt wird, wenn ein Einfränkler die Automatik im Schacht auslöst.

Einfränkler für einen guten Zweck

Auf dem Schachtdeckel des Hörlochs, so heisst das Werk, sind Wellen, Möwen und ein grosses Schiff zu sehen. Über eine Messinglinie, die das Wasser darstellt, sind Sursee und Rotterdam symbolisch verbunden.

Das Hörloch auf dem Mühleplatz in Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 11. Oktober 2021)

Die Konstruktion sei eine Herausforderung gewesen, doch eine, die sich gelohnt habe, so Meier-Arnold. Und das nicht nur als Kunstprojekt und zur Freude der Besucherinnen und Besucher – die gesammelten Einfränkler werden nämlich vollumfänglich gespendet. Die Gestalterin bestimmt unter Absprache mit der Stadt Sursee jährlich ein anderes Wasserprojekt, dem der Betrag zwischen 300 und 400 Franken zukommt. Letztes Jahr floss die Spende nach Uganda. So werde der Kreislauf geschlossen.

Meier-Arnold hat einen besonderen Tipp für alle Fernwehgeplagten: Wenn sie dem Alltag für einen Moment entfliehen möchte, kauft sie sich einen Kaffee, wirft einen Franken in das Hörloch ein und lauscht den fernen Klängen. Täglich von 9 bis 21 Uhr kann man sich so für eine kurze Auszeit mitten im geschäftigen Treiben des Rotterdamer Hafens wähnen.

