Hingeschaut Warum die Oberkircher Römerbrücke mit der Antike nichts am Hut hat Entweder zu viel oder zu wenig Wasser, das hiess es auch schon früher. Die Geschichte der Surenbrücke in Oberkirch erzählt von rücksichtslosen Müllern, berühmten Baumeistern und fand Eingang ins Gemeindewappen. Salome Erni 06.04.2022, 05.00 Uhr

Ganz zuerst muss festgehalten werden: Der Name führt in die Irre. Kein Römer wandelte je in seiner Toga gewandet über die Oberkircher Römerbrücke. Nicht einmal ein mittelalterlicher Geistlicher bekam das Bauwerk zu Gesicht, obwohl Überreste der frühmittelalterlichen Oberkircher Kirche in nächster Nähe liegen. Denn die Römerbrücke hat nicht 2000, sondern gut 200 Jahre auf dem Buckel.

Die Römerbrücke bei Oberkirch. Bild: Dominik Wunderli (Oberkirch, 13. März 2022)

Zur Namensgebung trugen vielleicht archäologische Funde in der Umgebung bei, von denen einige tatsächlich bis in die Römerzeit zurückdatieren. Ausserdem lag Oberkirch an einer römischen Handelsstrasse. Ausschlaggebend dürfte aber gewesen sein, dass gewölbte Steinbogenbrücken ihres Aussehens wegen oft mit «römischer» Bauweise in Verbindung gebracht werden. Und schliesslich mutet sie doch sehr alt an, die etwas bemooste Brücke.

Streit um den Seespiegel

Die alte Römerbrücke wurde 1806 in Zusammenhang mit der Absenkung des Seespiegels des Sempachersees erbaut. Bereits zuvor standen an derselben Stelle Vorgängerbauten.

So erschien im 17. Jahrhundert eine «Steinbrücke» in Oberkirch in den Quellen. Anlass dafür war eine langjährige Fehde. Denn die Sure versorgte zwischen Oberkirch und Triengen sieben Mühlen mit Wasser. Der findige Müller von Oberkirch erwarb sich das Recht, den Sempachersee höher zu stauen, um möglichst grosse Wassermengen zur Verfügung zu haben.

Um etwa 1750 wurde ein Plan des gesamten Sempachersees erstellt. Dieser Ausschnitt zeigt die Steinbrücke, den Vorgänger der heutigen Römerbrücke. Bild: Staatsarchiv Luzern, StALU PLA 101/3

Die Folge waren Überschwemmungen des Sempachersees und Klagen der Bevölkerung. Sogar die Stadt Sempach wurde überflutet, schliesslich reichte der See damals bis an die Stadtmauern. Der Müller wurde schuldig gesprochen, in diesem ohnehin nassen Jahr die Schwelle oberhalb der Oberkircher Mühlen «unverantwortlich hoch gestellt» zu haben.

Der See blieb jedoch auch Jahre später noch ein Diskussionsthema. 1806 wurde der Wasserspiegel um fast zwei Meter gesenkt, um Land zu gewinnen. Zum Vorschein kamen rund um den See Überreste von steinzeitlichen Ufersiedlungen wie Pfahlbauten.

Berühmter Baumeister war am Werk

Die Seeabsenkung von 1806 tangierte auch die alte Römerbrücke, denn der Verlauf der Sure wurde angepasst. Niklaus Purtschert erhielt den Auftrag, die gemäss Quellen alte und baufällige Steinbrücke an anderer Stelle zu ersetzen. Baumeister und Grossrat Purtschert war damals bestens bekannt, schliesslich erbaute er unter anderem die Pfarrkirchen in Ruswil, Reiden, Schüpfheim und Richenthal wie auch das Bad Knutwil und das Rathaus in Altdorf.

Dass sein Architekturjuwel heute alte Römerbrücke genannt wird, dürfte ihn und seine Zeitgenossen zumindest befremden. Denn gemäss der Denkmalpflege gehört das Objekt zu den herausragendsten noch erhaltenen steinernen Bogenbrücken des Kantons Luzern.

Das Wappen der Gemeinde Oberkirch. Bild: Website Staatsarchiv Luzern

Auch verkehrstechnisch war die Brücke bedeutsam, schliesslich war sie Teil der Neuen Baselstrasse, der damals wichtigsten Nord-Süd-Verbindung. Doch bereits nach 26 Jahren verlor sie ihre Funktion. Denn der Verlauf der Baselstrasse wurde leicht angepasst und einige Meter daneben musste die Oberkircher Brücke errichtet werden. Heute wird der Verkehr der Kantonsstrasse über die neue Brücke geführt, die alte Römerbrücke dient nur noch Spazierenden. Trotzdem kommt ihr und nicht etwa dem neuen Pendant die Ehre zuteil, seit 1939 das Wappen der Gemeinde Oberkirch zu zieren.

