Hingeschaut Was das Schötzer Anneli, eine germanische Legende, den Teufel und einen Bildhauer verbindet In der Gemeinde Schötz erinnert unter anderem ein bronzenes Relief an die Legende des Schötzerschmied-Anneli. Die Ursprünge der Sage liegen in der vorchristlichen Zeit. Salome Erni Jetzt kommentieren 02.06.2022, 18.30 Uhr

«Es thuot das Anneli früöh ufsto …» So harmlos beginnt die Sage vom Schötzerschmied-Anneli in einer Fassung von 1865. Doch offenbar trieb die Legende die Schötzerinnen und Schötzer um. Gleich an vier Orten im Gemeindegebiet wird des Unglücks von Anneli gedacht. Bei der Unteren Schmiede in Schötz, dem Zuhause von Anneli, steht ein Eisenkreuz.

Der Lauf der Dinge soll jedoch auf dem Hostris begonnen haben, wo heute ein Bildstock, das «Chäppeli», Eligius, dem Schutzpatron der Schmiede, gewidmet ist. Anneli, die Tochter des Dorfschmieds, soll dort mit einem fremden Ritter angebandelt haben, der sie auf sein Ross hievte und mit ihr davonritt.

Doch – wer hätte es gedacht – der Jüngling entpuppte sich im Lauf der Geschichte als Unhold, der sie zu drei Teufeln brachte. Nach ausführlich geschilderten Torturen wurde aus Annelis Haut ein Schimmel gefertigt. Der vermeintliche Ritter brachte das Pferd zum Schmied, um es beschlagen zu lassen, wo sich die verwandelte Frau ihrem Vater zu erkennen gab: «Ach Vater, höret es ist genuog. Ihr schlönd nur Euers eigene Fleisch und Bluet.» Während bei einigen Versionen der Schmied nun seinen Hammer nie mehr anfassen wollte, galoppierten Pferd und Reiter in anderen Fassungen davon und versanken im Erdboden oder das Anneli ermahnte seine Eltern in langen Worten, die Geschwister besser zu erziehen.

Annelis Geschichte ist in einem Kunstwerk verewigt

An der Stelle des angeblichen Verschwindens, heute die Einmündung der Oberdorfstrasse in die Kantonsstrasse, stand lange ein schwarzes Kreuz. Seit 1992 ist dort ein Kunstwerk zu sehen, das die gesamte Geschichte in einem Bronzerelief auf einer Bündner Granitstele erzählt. Gefertigt wurde es vom Altishofer Bildhauer Albin Näpflin, der insbesondere auch für seine Grabsteine berühmt ist.

Der Bildhauer Albin Näpflin (im Vordergrund) bei der Montage seines Werks. Bild: Hans-Marti-Archiv, Heimatvereinigung Wiggertal (Schötz, 1962)

Dargestellt sind das Anneli und der Fremde, ein Teufel, das magische Pferd, der Knecht, der Vater, die Mutter mit dem Weihwassergefäss und das Versinken im Erdboden.

Hingeschaut: Die Stele mit Querbalken steht an der Einmündung Oberdorfstrasse/Luzernerstrasse. Bild: Pius Amrein (Schötz, 15. April 2022)

Anneli wird in der Geschichte als liederliches Mädchen verurteilt, das seine brave Familie um untugendhafter Vergnügen willen verlässt. Die Moral ist klar: Das Kind muss besser erzogen werden. Eine zeitgemässere Deutung sucht den Täter nicht in der verschleppten, vergewaltigten und schlussendlich umgebrachten Frau. Dazu passt die Kapelle auf dem Landsberg in Ohmstal, die als «Sühne» für eine schlechte Tat errichtet wurde. Gemäss Inschrift starb an diesem Platz wegen einer in ruchlosem Übermut begangenen Tat ein «unschuldiges Menschenkind» aus Angst.

Anneli und die Göttin Nanna

Das Motiv der Sage ist in unterschiedlichen Versionen bis nach Süddeutschland verbreitet. Alois Lütolf beobachtete bereits im Jahr 1862 in seinem Buch «Sagen, Bräuche und Legenden aus den fünf Orten», dass in auffällig vielen Volksliedern leidende oder büssende Jungfrauen auftauchen, die Anna oder ähnlich heissen.

Dies liegt bestimmt nicht am Namen, sondern Ineichen vermutet, dass die Geschichten auf die germanische Göttin Nanna zurückgehen. Das ist nichts Ungewöhnliches, schliesslich vermischten sich nach der Christianisierung die alten Legenden mit dem neuen Glauben, Götter traten nun als Menschen, Helden, Hexen, Teufel oder in Gestalt von Heiligen auf. Auch Nanna verliebt sich – je nach Erzählung – unglücklich. Lütolf kannte zudem die Redewendung, dass «gefallene» Mädchen «ein Rosseisen verloren haben».

Das künstlerisch gestaltete Kreuz in Schötz von Albin Näpflin erinnert an die Sage vom Schötzer Schmittenanneli. Bild: Pius Amrein (Schötz, 15. April 2022)

