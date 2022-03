Hingeschaut: Goldwäscher-Medaillon beim Luzerner Mühlenplatz

Hingeschaut Was Goldwäscher am Luzerner Mühlenplatz zu suchen haben Goldrausch herrschte im Luzern des 18. Jahrhunderts. Um sich am Napfgold zu bereichern, wurde kein Aufwand gescheut. Davon zeugt ein Medaillon am Mühlenplatz. Salome Erni Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Goldwaschen? Ja, klar, im Napfgebiet. Dass in den Entlebucher Flüssen Goldpartikel zu finden sind, ist bekannt und bietet einen Hauch Abenteuer für Schullager, Familien und Firmenanlässe. Was nackte Goldwäscher am Luzerner Mühlenplatz machen, ist hingegen weniger bekannt. Die drei Goldwäscher prangen auf einem goldigen Medaillon an der Fassade über dem Eingang zum Mühlenplatz 10.

Das Goldwäscher-Medaillon am Mühlenplatz ist rechts zu sehen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Februar 2022)

Der Zusammenhang eröffnet sich, wenn man weiss, dass es sich bei diesem Gebäude um die «Münz» handelt, die alte Münzprägestätte Luzerns. Gewaschenes Gold wurde ebenso für Münzen wie die Luzerner Dukaten und Taler gebraucht, zudem zum Vergolden und für Geschenkmedaillen.

Neun Kilo Gold wurden abgeliefert

Anfang des 18. Jahrhunderts war Luzern im Goldrausch. Zwischen 1700 und 1740 wurden dem Staat Luzern knapp neun Kilo gewaschenes Gold abgeliefert, schreibt der Luzerner Goldwasch-Experte Bruno Bieri in seinem Buch «Abenteuer Napfgold». Besonders in der ersten Hälfte des Jahrhunderts förderte Luzern das Goldwaschen mit der Vergabe von Rechten und Patenten und stellte sogar eine Prämie für die fleissigsten Goldwäscher aus.

Alte Quellen zeugen von etlichen Personen, die an den Flussläufen des Napfs wohnten und vom Goldwaschen lebten, sogenannte «Golder». Doch nicht nur in der Region übte das Gold Anziehungskraft aus. Auch drei Unternehmer aus dem jurassischen Porrentruy (damals noch Frankreich) witterten das grosse Geschäft. Sie versuchten es bei Inwil an der Reuss mit einer abenteuerlichen Maschine: Ein Schwungrad, von Ochsen oder Kühen angetrieben, förderte Kies auf ein Schiff. Auf einem zweiten Schiff fand die Grobsortierung statt, am Ufer dann die Feinsortierung mit Schwenkgefässen. 15 bis 20 Goldwäscher konnten so beschäftigt werden, doch der Versuch wurde bald eingestellt. Zu klein war offenbar die Rendite.

So soll die maschinelle Goldwäscherei um 1769 bei Inwil in der Reuss ausgesehen haben. Quelle: «Abenteuer Napfgold» von Bruno Bieri

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts verlor Luzern das Interesse an seinen Goldwäschern. Der Luzerner Ulrich Peyer versuchte zwar, dem Goldwaschen 1817 zu einem Revival als Beschäftigung für Bedürftige zu verhelfen, scheiterte mit seiner Idee aber beim Staat Luzern. Vielleicht auch deshalb, weil der Oberamtmann von Willisau in seinem Antwortschreiben die Goldwäscher als Leute beschrieb, in die kein grosses Vertrauen gesetzt werden dürfe. Bevor das Goldwaschen als Freizeitvergnügen wiederentdeckt wurde, geriet es im 19. Jahrhundert fast vollständig in Vergessenheit.

Die Münz brauchte Wasserkraft

Das Medaillon der Goldgräber beim Luzerner Mühleplatz blieb aber erhalten. Es ist eines von fünf, auch eine Goldwaage und ein grösseres Medaillon mit der Aufschrift «Respublica Lucernensis 1786» sind heute zu sehen.

Obwohl die Münzprägestätte bereits 1597 an diese Stelle verlegt wurde, datiert der heutige klassizistische Bau ins Ende des 18. Jahrhunderts. Der Standort für die «Münz» war ideal, denn das Prägewerk benötigte Wasserkraft. Der frühere Mühlenkanal, der damals direkt am Haus entlang floss, wurde in Münzkanal umbenannt. Er wurde aber überbaut, damit der Platz aufgeschüttet werden konnte.

