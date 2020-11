Serie Hingeschaut: Wie ein Tram aus der Stadt den Wald in Triengen kennen lernte Oberhalb von Wellnau steht eine besondere Waldhütte: ein altes Tram. Vier junge Männer brachten das ausrangierte Luzerner Verkehrsmittel nach Triengen. Salome Erni 23.11.2020, 18.30 Uhr

Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass diese Waldhütte ursprünglich ein Tramwagen ist. Bild: Manuela Jans-Koch (Triengen, 30. Oktober 2020)

Vor etwa 60 Jahren machten sich vier junge Männer auf den Weg von Triengen nach Luzern. Ihre Mission startete mit einem Inserat in der Zeitung. Dort lasen sie, dass die damals stillgelegten Luzerner Trams für 100 Franken zu kaufen seien. Beim Holzen fassten die etwa 20-Jährigen den Entschluss, sich eines davon anzuschaffen und als Waldhütte zu nutzen.

An besagtem Tag machten sich die vier also mit Holzanhänger und Hürlimann-Traktor auf den Weg in die Stadt. Bei ihrer Ankunft wurden sie ausgelacht, war ein Transport des tonnenschweren Tramanhängers doch eine kompliziertere Sache, als sie sich vorstellten. Der Trienger Alfred Jurt war damals mit von der Partie und erklärt, dass ihnen aber geholfen wurde. Auf Anraten der Sachverständigen in Luzern organisierten sie einen Tiefgänger, mit dem sie das Tram dann nach Triengen transportieren konnten.

Der vorgesehene Platz lag in der Nähe des Waldrandes, direkt über dem Weiler Wellnau. «Wir bereiteten dort vier Betonsockel und ein riesiges Rundholzgestell vor, mit dem Plan, das Tram die letzten Meter zu seinem Bestimmungsort zu rollen», erzählt Jurt. Über eine schmale Waldstrasse sei das städtische Vehikel zunächst in einer herausfordernden Fahrt auf etwa 800 Meter über Meer transportiert worden. Der Einfachheit halber entschied der Chauffeur dann jedoch, das Tram an Ort und Stelle auf einigen Kanthölzern zu installieren. Um 22 Uhr stand es schliesslich an seinem Platz im Wald von Alfred Jurts Familie, ohne die vorhandene Holz-Beton-Konstruktion der Trienger zu nutzen.

Das Tram war in Gefahr

Die Einrichtung des Trams erinnert an die Zeit, als es noch in Luzern unterwegs war. Bild: Manuela Jans-Koch (Triengen, 30. Oktober 2020)

Dass das ehemalige öffentliche Verkehrsmittel aber immer noch auf demselben Flecken Erde steht, ist keine Selbstverständlichkeit. Als der Kanton Luzern Waldhütten auf ihre Genehmigungen überprüfte, wurde er auf das unbewilligt aufgestellte Tram aufmerksam. Im August 2019 sollte es abgerissen werden, das Datum stand bereits fest. Die Gemeinde Triengen setzte sich jedoch für das besondere Bauwerk ein und das Tram erhielt eine nachträgliche Bewilligung.

Beim Tram versammelt sich alljährlich die Samichlausgesellschaft und Alfred Jurts Familie trifft sich dort zum Weihnachtsfest. Bild: PD/Lilo Huber (Triengen, 1. Februar 2015)

Dass das Tram zu Triengen gehört, zeigt sich sogar im Zonenplan: «Bim Tram» bezeichnet heute einen Waldabschnitt. Nicht nur die Samichlausgesellschaft braucht den «Tramplatz» als alljährlichen Treffpunkt, sondern auch Jurts Familie nutzt den Tramwagen für gemütliche Zusammenkünfte.

Tram stösst in Basel auf Interesse

Übrigens stammt das Trienger Tram ursprünglich aus Basel, denn die «Trambahn Luzern» kaufte es 1942 als Occasion. Da der Tramwagen in Triengen die ursprüngliche Einrichtung inklusive Haltestangen aus Messing, Seitenwänden, Verbindungsklappen, Lampen und Jalousien beibehielt, kam aus der alten Heimat die Anfrage nach Originalteilen für das Instandsetzen eines historischen Trams.

Sogar originale Werbung ist noch im Tram aufgehängt:

Bild: Manuela Jans-Koch (Triengen, 30. Oktober 2020)

Bild: Manuela Jans-Koch (Triengen, 30. Oktober 2020)

Jurt wäre dieser Bitte gerne nachgekommen und hätte die beiden Tramanhänger ausgetauscht. Er sagt: «Damals war die Bewilligung für das Tram noch nicht ausgestellt. Wäre unser Tram abtransportiert worden, hätten die Behörden das ersatzweise Aufstellen des Basler Trams im Wald nicht erlaubt: Weg ist weg, lautete die Devise.» Als Kompensation wurden die Trienger Jalousien nach Basel geschickt, dort nachgebaut und die Originalteile anschliessend wieder zurückgesendet. So steht das «Trämli» heute mit fast derselben Ausstattung im Trienger Wald, als befände es sich noch auf den Schienen.