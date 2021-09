Hinterschlund «Wir stören hier niemanden»: Stadt Luzern reicht Strafanzeige wegen Wagenburg ein Auf dem Hinterschlund stehen seit vergangenem Wochenende rund 20 Wohnwagen. Viele der Bewohnerinnen und Bewohner waren zuvor auf der Allmend – doch dort wird nun gebaut. Die Behörden suchen nun das Gespräch, haben aber bereits juristische Schritte eingeleitet. Pascal Studer Jetzt kommentieren 30.09.2021, 17.59 Uhr

Grosse Brache, kleine Siedlung und einige Transparente, die im politisch linken Spektrum anzusiedeln sind: Dies ist der erste Eindruck, wenn man am Donnerstagmittag die Grünfläche beim Hinterschlund an der Luzerner Stadtgrenze betritt. Dort hat sich nämlich seit Samstag eine Gruppe in einer alternativen Wohnform niedergelassen. Rund 20 Personen würden zu diesem Wohnwagen-Dorf gehören, schreiben die Städte Kriens und Luzern in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Wagenburg beim Hinterschlund in Kriens. Konkrete Baupläne für die Brache gibt es gemäss Behörden noch nicht.

Bild: Pius Amrein (Kriens, 30. September 2021)

Doch nicht nur das geht aus der Meldung hervor. Sondern auch, dass die Stadt Luzern entschieden hat, gegen die Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung Strafanzeige zu erstatten. Die Tatbestände reichen von Hausfriedensbruch bis zu Sachbeschädigung. Parallel wollen die Behörden ins Gespräch mit dem Wohnwagen-Dorf kommen. Marko Virant, Leiter Immobilien der Stadt Luzern, sagt: «Kriens und Luzern suchen den Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern.»

Fläche liegt seit Jahren brach

Auch eine junge Frau gehört zur Wohngruppe. Sie nennt sich Papuela und werkelt gerade um ihren Wohnwagen herum. Davor stehen einige Blumentöpfe, die Pflanzen scheinen zu gedeihen. «Von der Strafanzeige haben wir am Donnerstagmorgen erfahren», sagt sie. Weiter ausführen will sie dazu nichts: Man warte jetzt das Gespräch mit den Behörden ab. Klar ist für sie: Die Brache eigne sich wunderbar für ihre Lebensform. Sie erklärt freundlich: «Wir wollen so leben. In einer selbstständigen Form, mit einem herzlichen Umgang untereinander. Und vor allem nachhaltig.»

Zum Kontext: Das Land, auf dem die Wohnsiedlung steht, befindet sich zwar auf Krienser Stadtgebiet, gehört aber der Stadt Luzern. Auch Kriens und Horw sind an der weiteren Planung beteiligt. Schon lange liegt die Fläche jedoch brach, vor dreieinhalb Jahren bezeichnete die Luzerner Baudirektorin Manuela Jost das Grundstück etwa als «strategische Landreserve». Der Plan, dass darauf ein Carparkplatz entstehen sollte, scheiterte zuletzt ebenfalls.

Die Siedlung steht seit vergangenem Samstag. Bild: Pius Amrein (Kriens, 30. September 2021)

Wie Marko Virant sagt, sei auch jetzt noch nicht ganz klar, wie der Platz in Zukunft genutzt werden sollte: Derzeit sei unter anderem ein Zwischennutzungskonzept in Arbeit. Konkreter wird er diesbezüglich aber nicht. Wichtig sei gleichwohl, dass «keine aktuelle Nutzung die zukünftigen Entwicklungsperspektiven des Areals einschränkt».

Auch den Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohnwagen-Siedlung ist diese Vorgeschichte bekannt. Daher habe man sich auch für die Fläche auf dem Hinterschlund entschieden, führt Papuela aus:

«Wir stören hier niemanden. Auch mit der Nachbarschaft waren wir bereits in freundschaftlichem Kontakt.»

Kritik an teuren Mieten

Doch welche Leute wohnen in der Wohnsiedlung? «Wir sind Musikerinnen, Illustratorinnen, Tontechnikerinnen oder Studierende», sagt Papuela. Sie selber sei Polygrafin. Später wird sie die Unterhaltung wegen eines Zoom-Gesprächs abbrechen müssen. «Wir alle gehen einer Beschäftigung nach, aber die Zeit für Care-Arbeit wollen wir uns nicht nehmen lassen», sagt sie. Klar ist auch, dass eine politische Botschaft transportiert werden solle. So steht etwa beim Eingang des Dorfes ein Schild, welches die «horrend überteuerten Mieten» im Raum Luzern anprangert.

Auch einen Briefkasten gibt es vor der Wohnwagen-Siedlung. Bild: Pius Amrein (Kriens, 30. September 2021)

Viele von den Bewohnerinnen und Bewohnern waren zuvor im Salzlager auf der Luzerner Allmend. Wegen der dortigen Bauarbeiten mussten sie jedoch einen neuen Wohnraum suchen. «Die Stadt Luzern wusste, dass wir Ende September weg mussten. Wir haben vor Monaten mit ihr wegen der Hinderschlund-Fläche das Gespräch gesucht und sogar ein Dossier eingereicht.» Papuela sagt ausserdem:

«Wir sind nicht aus Spass hier, sondern brauchen einen Ort, wo wir in dieser Wohnform leben können.»

Geraten hätten ihnen die Behörden unter anderem, ein Landstück zu kaufen. «Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Lebensform die Behörden administrativ etwas überfordert», sagt Papuela. Aber für sie sei klar, dass es in den urbanen Zentren Platz für alternative Wohnformen brauche, um die Stadt mitzugestalten. Die Städte Kriens und Luzern schreiben derweil in der Mitteilung, dass der Bezug des Grundstücks «weder angekündigt noch bewilligt» erfolgt sei.