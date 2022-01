Prostata: Hirslanden St. Anna bietet neu Rezum-Therapie an

Hirslanden-Klinik St. Anna Luzern Mit Dampf gegen das häufigste Männerleiden – bereits rund 30 Patienten behandelt Die Hirslanden Klinik St. Anna in Luzern bietet neu ein schonendes Verfahren gegen die Prostatavergrösserung an. Die verantwortlichen Urologen berichten von den ersten Erfahrungen. Hans Graber Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Jeder Zweite ist bereits mit 50 Jahren davon betroffen, bei den über 80-Jährigen liegt der Wert bei rund 80 Prozent: Die Vergrösserung der Prostata ist das häufigste Leiden der Männer. Zwar verursacht es nicht in allen Fällen Probleme beim Wasserlösen, zudem werden mögliche Symptome von Betroffenen recht unterschiedlich wahrgenommen, häufig aber wird das Problem auf Dauer behandlungsbedürftig. Bis anhin gab es dazu drei Optionen: pflanzliche Heilmittel, chemische Medikamente und einen chirurgischen Eingriff, meist die sogenannte «kleine Prostata-Operation».

In jüngerer Vergangenheit gibt es nun auch noch eine Therapie mit der Injektion von Wasserdampf in die Prostata. Als erstes Spital der Zentralschweiz bietet seit Frühling letzten Jahres die Hirslanden Klinik St. Anna in Luzern die sogenannte Rezūm-Therapie an. Sie wurde vor rund sechs Jahren in den USA entwickelt. Nachdem sie sich in der Praxis gut bewährt hat, findet sie in der Fachwelt immer breitere Anerkennung, und die Behandlung wird auch von der Krankenkasse übernommen. Knapp 30 Patienten wurden bislang im St. Anna mit Rezūm behandelt.

«Die Erfahrungen sind in den meisten Fällen sehr positiv»

, sagen die beiden Urologen Philipp Huber und Felix Moltzahn sagen über die Behandlung:

Die Urologen Felix Moltzahn (links) und Philipp Huber, Belegärzte der Hirslanden Klinik St. Anna. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Januar 2022)

Der Eingriff dauert nur 5 bis 15 Minuten

Die Rezūm-Therapie ist ein minimalinvasiver Eingriff, der entweder unter einer kurzen Vollnarkose oder einer lokalen Anästhesie ausgeführt wird und lediglich 5 bis 15 Minuten dauert. Über die Harnröhre wird unter Sicht (endoskopisch) eine dünne Nadel in die Prostata eingeführt, durch die in mehreren Intervallen eine kontrollierte Menge an heissem Wasserdampf ins betroffene Gewebe injiziert wird. Das führt dazu, dass überschüssiges Prostatagewebe nach und nach abstirbt und in der Folge vom Körper abgebaut wird.

Spätestens am Tag nach dem Eingriff können die Patienten die Klinik in aller Regel wieder verlassen. Sie müssen aber aufgrund möglicher Schwellungen noch ein paar Tage einen Blasenkatheter tragen. Dies ist jedoch laut den Fachärzten der einzige nennenswerte Nachteil der Rezūm-Therapie.

Die Behandlung führt bald einmal zu einer Verbesserung der Beschwerden und erzielt laut neuen Studien ihren vollen und mehrere Jahre anhaltenden Effekt nach rund drei Monaten. Anders als häufig nach einer herkömmlichen Operation kommt es kaum je zu Erektionsstörungen oder einer retrograden Ejakulation (rückläufiger Samenerguss in die Harnblase). Letzteres ist zwar harmlos, kann aber vor allem für sexuell aktive Männer sehr unangenehm sein.

Therapie eignet sich nicht für alle Betroffenen

«Einschränkend ist zu erwähnen, dass sich die Rezūm-Therapie nicht für alle Betroffenen eignet», so Felix Moltzahn. Ungünstig ist insbesondere eine sehr grosse oder auch eine unförmige Prostata. Kein Ausschlusskriterium ist hingegen das Alter, im Gegenteil. Philipp Huber erklärt:

«Da bei Rezūm das Blutungsrisiko geringer und eine Vollnarkose nicht in jedem Fall zwingend ist, eignet sich dieser Eingriff auch für Männer, die aufgrund einer Herz-Kreislauf-Erkrankung blutverdünnende Medikamente einnehmen müssen und/oder bei denen eine Vollnarkose mit einem höheren Risiko verbunden wäre.»

Rezūm sei zudem eine mögliche Variante für jene, die bis anhin vor einer Operation zurückgeschreckt sind und stattdessen Medikamente bevorzugten, obwohl diese lebenslang eingenommen werden müssen und ihrerseits als Nebenwirkung zu retrograden Ejakulationen führen können.

Die Urologen Philipp Huber und Felix Moltzahn sind deshalb davon überzeugt, dass sich die neue Therapieform weiter etablieren und neben dem bisherigen Standard, der weiterhin unverzichtbaren «kleinen Prostata-Operation», ihren festen Platz erhalten wird. Die Resultate der Rezūm-Therapie und der «kleinen Operation» seien absolut vergleichbar.

Prostata: Abklärung ist in jedem Fall empfohlen Im Normalfall ist die auch Vorsteherdrüse genannte Prostata etwa kastaniengross und 30 Gramm schwer. Sie liegt unterhalb der Harnblase und produziert ein Sekret, das zusammen mit dem Samen bei der Ejakulation ausgestossen wird. Weil die Prostata den ersten Teil der Harnröhre bildet, kann es bei deren Vergrösserung zu den typischen Beschwerden kommen. Dazu gehören vermehrter und oft überfallartig auftretender Harndrang, verminderter Harnstrahl, mehrere nächtliche Toilettengänge, Nachtröpfeln des Urins, Schmerzen beziehungsweise Brennen beim Wasserlösen oder unvollständige Blasenentleerung mit Bildung von Restharn, was zu Blasenentzündungen führen kann. «Das subjektive Empfinden der Symptomatik ist höchst unterschiedlich», betonen die beiden Urologen Philipp Huber und Felix Moltzahn, die als Belegärzte an der Hirslanden Klinik St. Anna tätig sind. Während sich die einen Betroffenen damit mehr oder weniger arrangieren könnten, sei für andere bei denselben Beschwerden die Lebensqualität stark beeinträchtigt. «Das Patientengespräch ist deshalb immer von besonderer Wichtigkeit, spielen doch unter anderem auch sexuelle Aktivität und allenfalls Familienplanung eine Rolle, was auch einen Einfluss auf die Wahl der Therapie haben kann», so die Fachärzte. Ihr Leitsatz bei der Behandlung: so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Wichtig bei Beschwerden ist eine ärztliche Abklärung in jedem Fall. Diagnostiziert wird die vergrösserte Prostata mittels Abtasten, Urintest, Messung der Harnstrahlstärke, Blutuntersuchung und Ultraschall. Die Untersuchung dient auch dazu, eine bösartige Veränderung ausschliessen zu können. Prostatakrebs ist mit jährlich über 6000 Fällen und etwa 1400 Todesopfern bei Männern die häufigste Krebserkrankung in der Schweiz. Sie entwickelt – leider oftmals erst in einem fortgeschrittenen Stadium – teils ähnliche Symptome wie die Prostatavergrösserung. Der Nutzen pflanzlicher Mittel ist erwiesen Bei leichter Symptomatik können pflanzliche Mittel wie etwa Sägepalmen- oder Brennnesselwurzelextrakt hilfreich sein. Der Nutzen ist medizinisch klar erwiesen, er tritt aber erst nach mehreren Wochen ein. Bei stärkeren Beschwerden stehen Medikamente (Alphablocker) für eine verbesserte Blasenentleerung zur Verfügung. Die Medikamente wirken schnell, haben aber wie im Haupttext erwähnt den Nachteil, dass sie zu einem rückläufigen Samenerguss in die Harnblase führen können. Immerhin, setzt man das Medikament ab – auch temporär –, normalisiert sich der Samenerguss sofort. (hag)

