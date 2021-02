Historisch «Fürio! Fürio! hallte es durch die Nacht» – wie ein schrecklicher Brand auf Rigi Kaltbad dem mondänen Tourismus ein Ende bereitete Vor 60 Jahren ereignete sich auf Rigi Kaltbad eine Brandkatastrophe. Das letzte Grand-Hotel auf dem Berg wurde ein Raub der Flammen. 11 Menschen verloren ihr Leben. Zeitungsberichte aus dem Archiv zeugen von der Tragödie, auch ein Zeitzeuge erinnert sich. Roseline Troxler 09.02.2021, 05.00 Uhr

Das Grand-Hotel Rigi Kaltbad wurde beim Brand völlig zerstört. 11 Menschen starben. Bild: Keystone/Str

«Entsetzen und Schrecken malte sich auf den Gesichtern der Menschen», schrieb ein Journalist in den «Luzerner Neuesten Nachrichten» (LNN) vom 10. Februar 1961. Die Rede ist von einer Brandkatastrophe, welche das Grand-Hotel Rigi Kaltbad zerstörte. Der Brand ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 9. Februars 1961, vor 60 Jahren. Die Zerstörung des letzten Belle-Epoque-Hotels markierte das Ende des mondänen Tourismus auf der Rigi.

Das noble Grand-Hotel Rigi Kaltbad vor dem Brand. Bild: Kantonale Denkmalpflege Luzern (Emil Goetz)

Kurz vor 3 Uhr in der Früh soll das Feuer im Ostflügel ausgebrochen sein. Schon nach einer Viertelstunde waren die Korridore, Treppenhäuser und einzelne Zimmer voll von dickem Rauch und Qualm, wie die LNN schrieb. Gästen und Hotelangestellten war der Weg über die Treppenhäuser schon bald durch Flammen versperrt.

Der damalige Besitzer des benachbarten Hotels Alpina erinnert sich im Luzerner Tagblatt: «Kaum richtig wach, vernahm auch ich durch das offene Schlafzimmerfenster angstvolle Rufe aus der Richtung des Grand-Hotels. Fürio! Fürio! hallte es durch die Nacht.» Er griff nach einem Schaumlöscher und eilte zum brennenden Hotel. Hoteldirektor Hans Schilling versuchte mit Helfern, die Gäste zu wecken. «Verhängnisvoll erwies sich dabei das Fehlen einer Alarmvorrichtung, denn ohne Zweifel sind viele der Schläfer zu spät erwacht, um die normalen Ausgänge noch benutzen zu können», schrieb die LNN. Bei eingeschlossenen Gästen sei eine furchtbare Panik ausgebrochen, während sie auf Rettung warteten.

«Andere sprangen in ihren Nachtgewändern in den hohen Schnee oder versuchten, mit Hilfe zusammengeknüpfter Leintücher aus den oberen Stockwerken auf die Balkone des ersten Stockes zu gelangen.»

Wie die Zeitung «Luzerner Neueste Nachrichten» am 10. Februar 1961 auf der Frontseite über den Brand berichtete. Bild: Boris Bürgisser

Die Feuerwehr Rigi-Kaltbad war rasch vor Ort und versuchte mit drei Leitern, Eingeschlossene zu retten. Aufgeboten wurden auch die Feuerwehren von Weggis und Vitznau, die mit einem Extrazug auf die Rigi befördert wurden. Die Feuerwehrmänner von Weggis zelebrierten am Abend zuvor die Agatha-Feier zu Ehren ihrer Schutzpatronin. Beim Schlummertrank wurden die letzten noch Feiernden jäh aus der Feststimmung gerissen.

Das Hotel wurde beim Brand völlig zerstört, wie ein Bild in der LNN zeigte. Bild: Boris Bürgisser/Fotostudio Räber (Zug)

Bei den Rettungsarbeiten spielten sich dramatische Szenen ab. Etwa, als die Feuerwehrleute an einem Fenster ein um Hilfe wimmerndes Kind vernahmen. «Beherzte Feuerwehrmänner stiegen sofort empor und entdeckten im raucherfüllten Raum fünf weitere Personen, die bereits bewusstlos waren», so die LNN Beim zehnjährigen Schwesterchen waren Wiederbelebungsversuche vergebens.

«Das Kind konnte dem Leben nicht zurückgegeben werden, wohl aber seiner Mutter, die ihr Leben den Hilferufen des Töchterchens verdankte.»

Als glücklicher Umstand im Unglück erwies sich, dass die Wasserleitungen nicht eingefroren waren, «was in einem strengen Winter durchaus der Fall sein kann». Vor allem dank der Feuerwehrleute von Rigi-Kaltbad konnten 229 Personen aus den Flammen gerettet werden. «Sie bewiesen, trotz mangelhafter Ausrüstung, einen heroischen Mut», schrieb die LNN tags darauf. Für elf Menschen – sechs Gäste und fünf Angestellte – kam jede Rettung zu spät. Nicht alle Opfer starben in Rauch und Flammen. Ein Musiker verlor beim Sprung aus dem dritten Stock sein Leben.

Als 11-Jähriger beobachtete Andres Lustenberger (heute 71), wie das Hotel niederbrannte. «Unser Haus lag oberhalb des Hotels, weshalb wir durchs Fenster genau beobachten konnten, was passierte.» Sein Vater war als Feuerwehrmann einer der ersten vor Ort. «Den Brand vergesse ich nie, jedes Jahr erinnere ich mich daran.»

Das Grand-Hotel brannte bis auf die Grundmauern nieder. Bild: Keystone/Fotopress-Archive/Jules Vogt

Die geretteten Hotelgäste, viele trugen nur ihr Nachthemd, wurden in der Turnhalle von Weggis und in Hotels untergebracht. Die Gemeinde bezahlte die Kosten für die Heimreise der Gäste aus der Schweiz, Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und Holland. In Gedenken an die Opfer des Brandes, der sich in der Nacht auf den schmutzigen Donnerstag ereignete, haben die Regierungen der Zentralschweizer Kantone die Fasnachtsveranstaltungen vom 10. Februar abgesagt. «Das hat uns Kinder damals besonders beschäftigt», erzählt Andres Lustenberger. Auch ans Skifahren war vorerst nicht zu denken:

«Die Piste war vom Russ ganz schwarz.»

Was den Brand ausgelöst hatte, war lange unklar, wie die Gemeinde Weggis 2011 in einer Rückschau schrieb. Monate später wurde ein Hotelangestellte als Brandstifter überführt, nachdem er im Kanton Bern zwei weitere Brände gelegt hatte. Er hatte den Brand vermutlich im Alkoholrausch verursacht. Gemäss der LNN hatte der Angestellte den Hoteldirektor an besagtem Morgen geweckt und auf einen Brand im Putzkämmerli aufmerksam gemacht. Gemeinsam versuchten sie noch den Brand zu löschen. Der Mann wurde vom Luzerner Kriminalgericht verurteilt.

Das Leben auf Rigi Kaltbad kam nach dem Brand temporär fast zum Erliegen. Der Gäste-Rückgang blieb auch Andres Lustenberger in Erinnerung. Ruhig sei es dennoch nicht geworden. «Auf dem Dorfplatz wurde ein Restaurantprovisorium aufgestellt, in welchem immer wieder Feste gefeiert wurden», sagt Lustenberger, der nach wie vor auf Rigi Kaltbad lebt. 1966 wurde mit der Hostellerie Rigi Kaltbad ein neues, modernes Hotel eröffnet.

Die Ursprünge des Wellness-Tourismus auf Rigi Kaltbad reichen ins 16. Jahrhundert zurück. Die Menschen versprachen sich von der Kaltbad-Quelle Heilung. Um 1600 besuchten bereits täglich rund 100 Badegäste die Quelle, wie das heutige Hotel Rigi Kaltbad auf seiner Website schreibt. Das erste Gasthaus entstand rund 100 Jahre später. Bereits der Vorgänger des Grand-Hotel Rigi Kaltbad wurde 1849 durch ein Feuer zerstört.

Zeichnung des Grand-Hotels auf Rigi Kaltbad. Das Bild wurde am Tag nach dem Unglück in der LNN abgedruckt. Bild: Boris Bürgisser

Um 1870 wurde das Grand-Hotel schliesslich eröffnet und stetig erweitert. Angetan vom Grand-Hotel war auch Graf Theodor Scherer-Boccard. Wie es im «Luzerner Tagblatt» hiess, schrieb er 1871: «Speise-, Rekreations-, Konversations-, Damen-, Rauch-, Billard-, Lese- und Musik-Säle, Balkone, Terrassen, Gasbeleuchtung usw. bieten einen Komfort und Luxus, wie er allein in dem Grand Hotel zu Paris, nicht aber auf einem Berg 4444 Schuh über dem Meer möglich scheint.» Das noble Hotel erfreute sich internationaler Beliebtheit und zählte viele berühmte Gäste. «Das Grand-Hotel war ein Dorf für sich mit Metzgerei, Bäckerei, Eisfabrikation, Kapelle usw.», schrieb das «Vaterland» am 10. Februar 1961. Das Grand-Hotel Rigi Kaltbad ist indes nicht das einzige Nobel-Hotel, das einem Brand zum Opfer fiel. «Einmal brannte es auf Kulm, dann auf First; die Kaltbad-Scheideggbahn verschwand, und mit ihr wurde die alte Kuranstalt auf Scheidegg abgetragen. Nun ist auch das Grand-Hotel auf Kaltbad ein Raub der Flammen geworden.»