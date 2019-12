Historischer Sieg: Seeclub Luzern rudert stark in Monaco Unter den Augen von Fürst Albert gewinnt der Seeclub Luzern an der «Challenge Prince Albert II» gleich dreimal Gold und gewinnt die Clubwertung. Pascal Studer 01.12.2019, 18.58 Uhr

Auch im Zweier erfolgreich: der Seeclub Zug. Bild: PD

(stp) Der Seeclub Luzern gewinnt dreimal Gold an der «Challenge Prince Albert II» in Monaco. Dies geht aus einer Mitteilung des Seeclubs hervor. Gemäss Meldung gehört der Wettkampf zu den wichtigsten Coastal-Rowing-Anlässen in Europa. Der Anlass wurde bereits zum 15. Mal ausgetragen. Christian Braun, Leistungssport Verantwortlicher des Seeclubs Luzern, wird in der Meldung wie folgt zitiert: «Uns ging es primär darum, im Wintertraining neue Erfahrungen zu sammeln».