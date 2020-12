Historisches Einst wirkte ein Coop-Vorgänger auf dem Eichhof-West-Areal in Kriens An der Stadtgrenze zwischen Kriens und Luzern entsteht bald das neue Sozialzentrum. Früher befand sich dort ein Produktions- und Verteilzentrum. Stefan Dähler 31.12.2020, 05.00 Uhr

Derzeit präsentiert sich das Eichhof-West-Areal an der Stadtgrenze zwischen Kriens und Luzern als Trümmerhaufen. Aber schon bald entsteht hier etwas Neues: 2021 soll das Baugesuch für das neue Sozialzentrum WAS, bestehend aus der Ausgleichskasse Luzern, der IV Luzern und der ehemaligen Dienststelle Wirtschaft und Arbeit, eingereicht werden. Im Jahr darauf ist der Baustart geplant. So soll das Gebäude aussehen:

Visualisierung: PD

Damit fällt der Startschuss für die geplante Grossüberbauung auf dem Areal, das heute der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich gehört. Geplant sind unter anderem ein 53-Meter-Hochhaus und 270 Mietwohnungen. Um den Bebauungsplan wurde jahrelang gekämpft, 2018 scheiterte schliesslich eine Beschwerde vor Bundesgericht.

Weniger bekannt ist jedoch die Vergangenheit des Areals. Ab Anfang des 20. Jahrhunderts entstand dort der sogenannte Konsumhof, der 2019 abgerissen wurde. Eigentümerin war damals der Allgemeine Konsumverein Luzern, eine Vorgängerorganisation von Coop. So sah das Areal früher aus:

Der Konsumhof mit dem alten Lagerhaus im Vordergrund. Bild: 1993, ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Hans-Peter Bärtschi

Der Luzerner Konsumverein wurde 1890 gegründet, wie dem bauhistorischen Gutachten zum Konsumhof zu entnehmen ist, das bei der kantonalen Denkmalpflege archiviert ist. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seien mehrere Konsumvereine in Europa entstanden, es habe sich meistens um Zusammenschlüsse von Arbeitern, Handwerkern oder Bauern gehandelt. Deren Ziel war, «eine Interessenvertretung für Konsumenten zu schaffen, durch eine gemeinschaftliche Vermittlung von Gütern des täglichen Bedarfs den Absatz von Waren zu günstigen Preisen zu fördern oder eine Produktion in grösseren Mengen zu geringeren Kosten zu ermöglichen», heisst es im Gutachten.

Die sogenannten «Cooperativen» funktionierten als Genossenschaften, die Lebensmittel für ihre Mitglieder zu verbilligten Preisen verkauften. Hintergrund war die Industrialisierung und die dadurch veränderten Konsumgewohnheiten, wie einem Dokument zur Geschichte der Coop-Gruppe auf deren Website zu entnehmen ist. Die lohnabhängigen Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter verfügten nämlich nicht mehr über die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen.

Überbauung wuchs sehr schnell

Ein erstes Ziel des Luzerner Vereins sei die Schaffung von Räumlichkeiten für die Lagerung und den Verkauf der Waren gewesen, heisst es im Gutachten. Diese befanden sich zunächst, verteilt auf mehrere Standorte, in der Stadt Luzern. 1894 etwa wurde an der Hirschmattstrasse 25 eine eigene Bäckerei eröffnet. Der Verein weitete sein Sortiment schnell aus. 1904 schliesslich konnte er das heutige Eichhof-West-Areal günstig erwerben. Bereits 1905 erfolgte dort die Grundsteinlegung für ein Lagerhaus mit Käsekeller, in den beiden Folgejahren kamen weitere Gebäude hinzu, etwa eine Molkerei, Lager für Holz, Petrol oder Kohle sowie eine Remise mit Stallungen, die später zu Garagen umfunktioniert wurden.

Die ehemalige Remise. Bild: 1993, ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Hans-Peter Bärtschi

Die rege Bautätigkeit passte zur damaligen Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, in der in Luzern generell sehr viel gebaut wurde. Weitere Ausbauten auf dem Konsumhof-Areal folgten 1915 und 1917. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgte eine weitere Boomphase. 1952 wurde ein neues Lagerhaus erstellt, 1957 schliesslich kam als Letztes eine Grossbäckerei hinzu.

Die ehemalige Grossbäckerei. Bild: 1995, ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Hans-Peter Bärtschi

Der Konsumverein mit dessen Preispolitik sei immer wieder auf Widerstand gestossen, mehrfach sei es zu Boykotten von Zulieferern gekommen. Er habe zugleich aber auch eine fortschrittliche Rolle gespielt, etwa durch die Einführungen sozialer Leistungen wie etwa einer Krankenversicherung für Mitglieder oder bei der Tierhaltung, heisst es im Gutachten.

In den 1960er-Jahren begann der Niedergang

In den 1960er-Jahren folgte ein grosser Strukturwandel. 1965 gab es erstmals einen gesamtschweizerischen Verkaufsplan des Verbandes schweizerischer Konsumvereine (VSK). Zwei Jahre darauf fiel die Preisbindung der zweiten Hand weg. Damit verbunden gewesen sei der Wegfall der von den Fabrikanten vorgeschriebenen Endverkaufspreise. In der Folge gab der Dachverband das Ziel heraus, durch Fusionen und Zusammenlegungen die Zahl der einzelnen Vereine sowie Verteilzentren massiv zu verringern. 1969 schliesslich wurde der VSK in Coop Schweiz umbenannt. In Kriens wurde die Molkerei 1982 zurückgebaut, bis 1994 folgte der Abriss der Anlagen für Brennstoffe, einige Gebäude wurden für Zwischennutzungen gebraucht.

Der Konsumhof sei ein «wichtiger Zeuge der wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Entwicklung der Zeit der zweiten Industrialisierung» gewesen, heisst es im Gutachten. Er repräsentierte den grossen Erfolg der Konsumgesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts und auch die starke wirtschaftliche Entwicklung der Region Luzern. Weiter sei vor allem den im Stil des Historismus erstellten Gebäuden aus der Gründungszeit «eine hohe baukünstlerische Bedeutung» zugekommen. Das Lagerhaus von 1952 sei in der Tradition der sogenannten «Landi-Bauten» gestanden, die Grossbäckerei «präsentierte sich als Vertreter der Nachkriegsmoderne». Aufgrund dieser Bedeutung wurde der Konsumhof 1998 ins damalige Inventar der Krienser Kulturobjekte aufgenommen, 2019 aber wieder entlassen und schliesslich abgebrochen.