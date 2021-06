Stadt Luzern Vor 120 Jahren sollte das Rathaus zu einem prunkvollen Palast umgebaut werden Giebel, Erker und viel Schnörkel: So hätte der zentrale Verwaltungsbau am Stadtluzerner Kornmarkt aussehen sollen. Denkmalschützer und der schlechte Baugrund sorgten aber dafür, dass das mittelalterliche Rathaus heute noch an seinem Platz steht. Hugo Bischof 16.06.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sahen die Pläne für den Um- und Ausbau des Luzerner Rathauses Ende des 19. Jahrhunderts aus. Tuschezeichnung des Architekten Jacques Gros. Blick vom Kornmarkt her. Bild Stadtarchiv Luzern

Das Luzerner Rathaus am Kornmarkt hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Der Historiker David von Arx fasst sie in einem Artikel im Jahrbuch 38/2020 der Historischen Gesellschaft Luzern zusammen.

Das Gebäude, wie wir es heute kennen, wurde zwischen 1602 und 1606 errichtet, im Stil der Florentiner Renaissancepaläste. Baumeister war Anton Isenmann, ein Walser Steinmetz aus dem Piemont. Als Vorbild diente der von 1556 bis 1564 errichtete Rittersche Palast auf der gegenüberliegenden Reussseite. Einzigartig am Rathaus Luzern ist das Walmdach, das Berner und Luzerner Bauernhäusern nachempfunden ist.

Rathaus stand ursprünglich beim Fischmarkt Das Luzerner Rathaus stand im 13. Jahrhundert beim damaligen Fischmarkt (heute Weinmarkt), wo das Hotel Des Balances steht. Dieses Rathaus wurde 1447 aufgegeben. Seither tagte das Parlament in einem neu erbauten Rathaus am Kornmarkt. Anfang 16. Jahrhundert entstand der Rathausturm, der als Feuerwachturm und zur Repräsentation diente. 1602 bis 1606 wurde ein Neubau errichtet, das heutige Rathaus.

1618 wurde der Rathausturm um ein Stockwerk auf die heutige Höhe von 41 Metern aufgestockt. 1746 zeigten sich beim südöstlichen Eckpfeiler Risse. Das aus Baumstämmen gefertigte Fundament war nicht tragfähig genug. Es gab deswegen Überlegungen, das Gebäude abzureissen und durch einen Neubau zu ersetzen. Auf Anraten des damaligen Stadtwerkmeisters entschied der Rat 1767 jedoch, die Schäden zu beheben und das Rathaus zu sanieren.

Schockierender Abriss am Kapellplatz

Im 19. Jahrhundert veränderte sich die Stadt Luzern stark. Viele Häuser wurden neu gebaut, Teile des alten Befestigungsrings wurden abgerissen, Quais aufgeschüttet. 1831 wurde das Hertensteinhaus mit den Holbein-Fresken am Kapellplatz abgerissen – ein Schock für viele. Nachdem die mittelalterliche Grossstadt zu einem grossen Teil abgetragen und gegen den See geöffnet war, «begann man sie zu vermissen und erinnerte sich wehmütig an das ‹alte Luzern› (…), von dem man sich nur noch mit Hilfe der alten Stadtpläne eine Vorstellung machen könne», schreibt von Arx. Unter Leitung der Kunstgewerbeschule habe sich ein eigentliches «Holbein-Revival» über den alten Stadtkern ergossen. An diversen Altstadthäusern sind die zerstörten Holstein-Fresken wieder auferstanden.

Es entstand die Sehnsucht, den durch die Industrialisierung verursachten Verlust von Tradition und historischen Bezugspunkten durch die Aufnahme von Stilelementen verschiedener vergangener Epochen wettzumachen: «Egal, aus welchen Epochen, sie mussten nur alt, prunkvoll und würdig aussehen.»

Gegen diesen um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert weit verbreiteten Historismus, bei dem Architekten und Künstler vorzugsweise auf Stilrichtungen vergangener Jahrhunderte zurückgriffen, wehrten sich der Heimatschutz und der daraus entstehende Denkmalschutz. Sie setzten sich für das originalgetreue Bewahren historischer Bauten ein. Es ist eine Diskussion, die immer wieder geführt wurde, in Luzern aktuell im Zusammenhang mit dem Theater.

Das Luzerner Rathaus ist seit seinem Bau im 17. Jahrhundert weitgehend unverändert geblieben. Bild: Pius Amrein (Luzern, 14. September 2018)

Die Stadt wollte das Landesmuseum nach Luzern holen

Zurück zum Rathaus: Ende des 19. Jahrhunderts scheiterten Pläne der Luzerner Obrigkeit, dieses zum Standort des damals geplanten schweizerischen Landesmuseums zu machen – in Kombination mit dem (1948 abgerissenen) Freienhof auf der gegenüberliegenden Reussseite. Luzern hatte gegenüber den historistisch-prunkvollen Neubauprojekten von Bern und Zürich aber keine Chance.

Das Rathaus verlotterte zusehends. Der Turm wurde letztmals 1863 bemalt. Ein Problem war, dass das Rathaus 1800 nach der Französischen Revolution zwar im Besitz der Stadt blieb, der Kanton aber umfassende Nutzungsrechte erhielt. Die Stadt hatte deshalb keine Lust, kostspielige Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Erst 1897 kaufte die Stadt dem Kanton dieses Servitut für 80'000 Franken ab.

Das Umbauprojekt Ende des 19. Jahrhunderts für das Luzerner Rathaus. Blick von der Kapellbrücke aus. Bild Stadtarchiv Luzern

Gemäss einem Expertenbericht von 1892 bestand für das Rathaus statisch zwar keine Gefahr, aber mittelfristig «könnten an der Westfassade und an den Arkaden Steine oder Gewölbeteile herausfallen». 1899 erteilte deshalb ein 25-köpfiges privates Initiativkomitee dem Architekten Jacques Gros den Auftrag, einen Erweiterungsbau für das Rathaus zu entwerfen. Er hätte das Rathaus in einen um ein Stockwerk erhöhten und um das Am-Rhyn-Haus erweiterten sowie rundum freigelegten historistischen Palast verwandelt, mit malerischen Türmchen, Erkern, Giebeln und Balkonen. Mit dem Um- und Ausbau wollte man auch Platz für die Zentralisierung der städtischen Verwaltung schaffen. Das Ganze sollte 600'000 Franken kosten, weniger als ein Neubau an anderer Stelle.

Architekt bezeichnet die Umbaupläne als «Vandalismus»

Die Zeitungen standen dem Projekt unisono positiv gegenüber. Die öffentliche Debatte dauerte etwa ein Jahr. Mit der Zeit häuften sich die kritischen Stimmen. Der Architekt André Lambert, mitverantwortlich für das Berner Landesmuseumsprojekt, bezeichnete das Luzerner Rathaus als «Perle der an schönen Gebäuden und malerischen Städtebildern reichen Stadt Luzern». Nirgendwo sonst sei «die Vereinigung einheimischer und fremder Baukunst so glücklich zum Ausdruck gebracht». Es sei «Vandalismus», ein solches Gebäude zu verändern. Damit würde «ein Renaissancegebäude in einer Art verändert, die es in der Renaissance gar nicht gab».

Die privaten Initianten des Umbauprojekts konterten: Es gebe schon am alten Rathaus Stile aus verschiedenen Epochen. Obwohl Gros daraufhin ein moderateres Projekt erarbeitete und trotz einer Petition mit 669 Unterschriften, lehnte der Stadtrat einen Um- und Ausbau schliesslich ab. Auch das Stadtparlament entschied sich 1902 für die Restaurierung. Deren Hauptziel sollte sein, «das Gebäude in seinem Bestande wieder solid herzustellen».

Dass das Luzerner Rathaus schliesslich erhalten wurde, hatte auch ganz handfeste Gründe. Das Umbauprojekt (vor allem das ursprünglich mit Aufstockung) war wegen der beschränkten Tragkraft des Rathaus-Fundaments technisch gar nicht machbar. Zudem war eine Restaurierung schlicht billiger als ein Umbau. Die Stadt zahlte schliesslich 123'328 Franken an die Restaurierung.

Historische Gesellschaft Luzern, c/o Staatsarchiv, Schützenstrasse 9,

6007 Luzern. Jahrbuch erhältlich für Fr. 35.– (gleichzeitig Mitgliedschaft HGL). info@historische-gesellschaft.ch, Telefon

041 228 53 68.