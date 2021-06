Hitzkirch Angetrunkener Autofahrer rast mit 151 km/h im 80er-Bereich durch Gelfingen Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Gelfingen hat die Luzerner Polizei bei einem Autofahrer ein Tempo von 151 km/h gemessen. Erlaubt wären in diesem Bereich 80 km/h. Eine Atemalkoholprobe beim ergab beim 44-jährigen Portugiesen einen Wert von 1,02 Promille. 01.06.2021, 15.21 Uhr

Am Samstag, 29. Mai, hat die Luzerner Polizei an der Luzernerstrasse in Gelfingen eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei passierte kurz nach 22.30 Uhr ein Autofahrer, welcher von Gelfingen Richtung Baldegg unterwegs war, die Messstelle mit 151 km/h, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Erlaubt sind in diesem Bereich 80 km/h.