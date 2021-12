Bauprofile verunstalten seit Jahren das Gelfinger Ortsbild

Hitzkirch Baubewilligung fehlt, Rückzonung droht – darum verunstalten Bauprofile seit Jahren das Gelfinger Ortsbild Ein Bauvorhaben auf der Haldenmatte in Gelfingen ist schon ungewöhnlich lange ausgesteckt. Die Gemeinde will das Grundstück nun rückzonen. Die Bauherrschaft konnte vor Gericht einen Erfolg verbuchen. Reto Bieri 02.12.2021, 14.05 Uhr

Eine Fahrt von Hochdorf nach Hitzkirch bietet tolle Aussichten: Der Baldeggersee schmiegt sich ins Tal, über Gelfingen thront das Schloss Heidegg. Weniger malerisch, ja fast ein bisschen ein Schandfleck ist die Gelfinger Haldenmatte, die rechts vor dem Dorfeingang liegt. Der Grund sind Profilstangen für ein Bauprojekt, die mittlerweile seit rund acht Jahren dort stehen – also ungewöhnlich lange.

Gelfinger «Stangenwald»: Auf der Haldenmatte sind seit vielen Jahren mit Bauprofilen neun Einfamilienhäuser ausgesteckt. Bild: Patrick Hürlimann (Gelfingen, 1. Dezember 2021)

Anschliessend ans bestehende Quartier sind auf einer Fläche von etwa einem Fussballfeld neun neue Einfamilienhäuser ausgesteckt. Als Bauland eingezont ist die Haldenmatte seit Jahrzehnten, die bestehenden Häuser wurden ab Mitte der 1980er-Jahre gebaut. Etwa die Hälfte der Haldenmatte ist unbebautes Bauland. Auf solche Flächen stieg der Druck ab 2013, als das Schweizer Stimmvolk Ja sagte zum verschärften Raumplanungsgesetz.

Die Haldenmatte war damit ein heisser Kandidat für eine drohende Rückzonung. 2013 reichte die Besitzerin, die Schwab Architektur und Immobilien AG aus Olten, einen Gestaltungsplan ein. Er stiess zunächst auf Widerstand aus dem Quartier. Der Konflikt wurde entschärft, weil die Bauherrschaft die Höhe der Häuser um einen Meter reduzierte. Der Gemeinderat bewilligte den Gestaltungsplan 2014. Kurz darauf reichte die Firma Schwab das Baugesuch für die Einfamilienhäuser ein.

Baubewilligung wegen fehlender Unterlagen nicht erteilt

Doch auch sieben Jahre später sind noch immer keine Bagger aufgefahren. Warum, ist unklar. Die Bauherrschaft zeigt sich zugeknöpft. Bekannt ist, dass die Gemeinde die Baubewilligung nicht erteilt hat, weil Unterlagen fehlten. Konkret ging es um Dienstbarkeitsverträge mit Nachbarn. Diese Forderung aus dem Jahr 2015 hat die Bauherrschaft immer noch nicht erfüllt.

Gut möglich also, dass die Gemeinde die Geduld verloren hat. Unter den im Juni 2020 publik gemachten Hitzkircher Rückzonungsflächen tauchte jedenfalls auch die Haldenmatte auf. Hitzkirch gehört zu jenen 21 Luzerner Gemeinden, die überdimensionierte Baulandreserven rückzonen müssen. Aktuell findet die öffentliche Mitwirkung statt (siehe Box). Mit mehr als 6000 Quadratmetern ist die Haldenmatte – zusammen mit der Seebreite in Mosen – die grösste Rückzonungsfläche in Hitzkirch.

Die Parzelle 102 in Gelfingen soll rückgezont werden. Rechts davon das bestehende Einfamilienhausquartier. Quelle: Gemeinde Hitzkirch

Die Gemeinde begründet im kürzlich publizierten Planungsbericht zur öffentlichen Mitwirkung ihre Haltung folgendermassen: Zwar seien bei der Haldenmatte seit geraumer Zeit Entwicklungsabsichten vorhanden. Es sei aber auch eine Tatsache, dass keine Baubewilligung gesprochen wurde und die Bauabsichten seit 2015 nicht aktiv vorangetrieben wurden. Zudem sei der Gestaltungsplan aus dem Jahr 2014 auf fünf Jahre befristet und habe seine Gültigkeit mittlerweile verloren.

Die Haldenmatte wird zum Gerichtsfall

Der Fall landete schliesslich vor Gericht – das erfährt man aufgrund einer Klammerbemerkung im Planungsbericht, in der ein Urteil des Kantonsgerichts erwähnt wird. Dieses liegt unserer Zeitung vor und zeigt, dass die Gemeinde im Mai 2020 die «nicht eröffnete Baubewilligung» von 2015 widerrufen hat. Sie habe diese damals zwar in Aussicht gestellt, aufgrund der fehlenden Unterlagen aber nie erteilt. Gegen den Widerruf hat die Firma Schwab Beschwerde eingereicht.

Mit Erfolg: Im Januar 2021 hiess das Kantonsgericht die Beschwerde teilweise gut. Zwar gibt es der Gemeinde recht, dass die Baubewilligung weder erteilt noch schriftlich eröffnet wurde. Das bedeute aber auch, dass sie gar nicht existiere - und deshalb auch nicht widerrufen werden könne. Weiter sagt das Gericht, dass ein hängiges Baubewilligungsverfahren abzuschliessen sei. Das sei bei der Haldenmatte nicht erfolgt. Es verlangt vom Gemeinderat deshalb, das pendente Baugesuch an die Hand zu nehmen und darüber zu entscheiden.

Ob Hitzkirch der Forderung des Gerichts nachgekommen ist, bleibt gut zehn Monate danach offen. Die Gemeinde gibt aufgrund des laufenden Verfahrens keine Auskunft. Aus dem gleichen Grund will sich auch die Firma Schwab nicht äussern. Nur eine Frage wolle er nicht unbeantwortet lassen, sagt Mitgründer Thomas Schwab: «Wir gehen fest davon aus, dass die geplanten neun Einfamilienhäuser demnächst gebaut werden können.»

Hitzkirch muss 5,6 Hektaren Bauland rückzonen Im Juni 2020 hat die Gemeinde Hitzkirch eine Planungszone über die von Rückzonungen betroffenen Gebiete erlassen. Da war das Ausmass erstmals öffentlich einsehbar. Betroffen waren 47 Grundstücke von 37 Eigentümerschaften mit einer Gesamtfläche von 6,5 Hektaren. Eineinhalb Jahre später sind es nun in der öffentlichen Mitwirkung – bei der sich alle Interessierten bis am 17. Dezember äussern können – noch 5,6 Hektaren (41 Grundstücke mit 34 Eigentümerschaften). «Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Rückzonungsfläche möglichst gering ist», sagt Gemeinderat Lukas Elmiger (Mitte) auf Anfrage. Wie die Erfolgsaussichten aussehen, könne er derzeit nicht sagen. «Was die Haltung des Kantons zum Planungsentwurf des Gemeinderats ist, wissen wir erst, wenn der kantonale Vorprüfungsbericht vorliegt.» Die öffentliche Auflage für die Rückzonungen erfolgt laut Elmiger voraussichtlich im Sommer 2022.