Stöcklimatt Hitzkirch: Initianten stellen sich der Kritik

Hitzkirch «Dem Verband fehlt das Know-how» – Stöcklimatt-Initianten erklären, warum sie einen Investor suchen Das Mehrgenerationen-Quartier in Hitzkirch sorgt für Diskussionen. Vor allem, weil der Gemeindeverband Chrüzmatt einen Investor für die Realisierung sucht. An einem Informationsanlass gaben die Initianten Antworten auf die drängendsten Fragen. Dominik Weingartner 20.04.2022, 21.32 Uhr

Die Planungen für die Alterssiedlung Stöcklimatt in Hitzkirch sorgen für Wirbel im Hitzkirchertal. Der Gemeindeverband des Altersheims Chrüzmatt, dem die Gemeinden Hitzkirch, Ermensee, Schongau und Aesch angehören, plant ein neues Quartier mit 100 Wohnungen. 70 Prozent davon sollen für Senioren reserviert sein, der Rest für Familien und Singles.

So weit, so unumstritten. Doch die Pläne des Gemeindeverbands, den Neubau mit Hilfe eines Investors zu realisieren, sorgen für Unmut in der Bevölkerung. Denn zunächst wollte der Gemeindeverband die Finanzierung mit Bürgschaften der Gemeinden stemmen. Dafür geplante Abstimmungen in den vier beteiligten Gemeinden wurden aber vor einem Jahr kurzfristig abgesagt. Danach herrschte lange Funkstille, bis die Initiatoren Ende Februar mit der Investorenidee wieder an die Öffentlichkeit traten.

Das Siegerprojekt «Elvis». Visualisierung: PD

Schlaflose Nacht und lange Diskussionen

Kritisiert wurde danach vor allem mangelnde Kommunikation und Transparenz. Zudem treibt einige Bürgerinnen und Bürger die Frage um, welchen Einfluss die Stimmberechtigten aufgrund der durch die Investorenlösung neuen Ausgangslage auf das Projekt überhaupt haben können. Am Mittwochabend hat der Gemeindeverband nun zu einer Informationsveranstaltung ins Pfarreiheim Hitzkirch geladen. Das Interesse war gross, der Saal war voll.

Der Hitzkircher Gemeindepräsident David Affentranger erläuterte die Gründe für die Verschiebung der Bürgschaft-Abstimmung vor einem Jahr. Beim Verfassen der Botschaft habe es «bis zum Schluss offene Fragen» gegeben, sagte er. Das Ausmass der Bürgschaft sei viel grösser gewesen als vorher angenommen, so Affentranger, der auch von einem «Knebelvertrag» sprach. «Nach einer schlaflosen Nacht und langen Diskussionen hat der Gemeinderat entschieden, die Abstimmung zu verschieben.»

Aus der Verschiebung ist mittlerweile eine Absage geworden. Denn im November stellte die Verbandsleitung den Gemeinden eine weitere Option vor: Die Stöcklimatt soll mit einem «Realisierungspartner», also einem Investor, gebaut werden. Insgesamt soll das in drei Etappen geplante Projekt 47,7 Millionen Franken kosten. Verhandlungen mit einer Bank für die Finanzierung seien mittlerweile sistiert, weil die Bedingungen zwar nachvollziehbar, aber sehr hart seien, sagte Raymond Neumann, Geschäftsführer des Gemeindeverbands.

Zu grosses Projekt für den Gemeindeverband

Gemeindeverbandspräsident Orlando Pajarola erklärte den Kurswechsel hin zu einem Investor mit verschiedenen Gründen. «Nach jahrelanger Projektarbeit sehen wir heute ein, dass die Konstellation Gemeinden und Gemeindeverband nicht geeignet ist, ein Projekt in dieser Grössenordnung zu realisieren.» Die politischen Prozesse liessen die «notwendige Agilität» nicht zu. Ein Realisierungspartner würde professionell und mit grosser Erfahrung an das Projekt herangehen, so Pajarola, der auch feststellte: «Der Gemeindeverband verfügt nicht über das notwendige Know-how.»

Die Innenhöfe sollen den Austausch zwischen den Bewohnerinnen und Bewohner fördern. Visualisierung: PD

Die Suche nach einem Partner geht jetzt los. Laut Pajarola soll der Investor «regional verankert und vernetzt» sein. Man suche keinen «Finanzhai, der ausschliesslich auf Gewinnmaximierung aus ist, sondern einen verlässlichen Partner, der sich für das Projekt begeistert». Es hätten sich bereits mögliche Partner aus eigenen Antrieb gemeldet.

Kein Investor: Zwei Gemeinden würden sich zurückziehen

Das Ausbleiben eines geeigneten Investors hätte Konsequenzen für das Projekt, das seit neun Jahren geplant wird. Die Gemeinden Aesch und Schongau würden sich in diesem Fall zurückziehen, wie am Mittwochabend bekannt wurde. Es würden einzig noch Hitzkirch und Ermensee verbleiben, die das Projekt redimensioniert weiterverfolgen würden.

In der Fragerunde gab es trotz den ausführlichen Erläuterungen viele kritische Voten. Ein Bürger fragte, wann die Bevölkerung über das Projekt abstimmen kann. Diese Option ist aber vom Tisch, wenn die Gemeinden keine Verbindlichkeiten eingehen. Auch die Frage nach den Wohnungspreisen wurde wiederholt gestellt. Man strebe «marktübliche» Preise an, sagte Orlando Pajarola. Konkrete Zahlen könne man aber beim aktuellen Stand des Projekts nicht nennen.

