Hitzkirch: Gemeindeinitiative gegen Windenergie Gegen Windkraftanlagen auf dem Lindenberg regt sich schon länger Widerstand. Jetzt haben der Verein Pro Lindenberg und die IG gegen den Windpark Lindenberg eine Gemeindeinitiative lanciert, um ein Verbot von Windkraftanlagen zu erwirken. Ob die Initiative zur Abstimmung kommt, muss der Hitzkircher Gemeinderat nun prüfen.

(ep) Fünf Windräder sollen auf dem Lindenberg Strom produzieren. Vier Anlagen sind auf Aargauer Boden geplant, eine auf Luzerner Territorium. Dagegen regt sich schon länger Widerstand. Jetzt haben der Verein Pro Lindenberg und die IG gegen den Windpark Lindenberg eine Gemeindeinitiative lanciert.

Damit will man in Müswangen, Hämikon und Sulz ein Verbot von Windkraftanlagen erwirken. Für das Zustandekommen braucht es 300 Unterschriften. Die Sammelfrist läuft bis am 30. November. Ob über die Initiative abgestimmt wird, ist aber unklar. Der Gemeinderat Hitzkirch muss darüber befinden, ob diese nicht übergeordnetem Recht widerspricht. Hier beurteilt der Bund das öffentliche Interesse an der Förderung der Windkraft als sehr hoch.