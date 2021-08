Hitzkirch: Bundespräsident Parmelin zu Gast im Luzerner Seetal.

Hitzkirch Hoher Besuch im Luzerner Seetal Im Rahmen des Besuchs von innovativen Unternehmungen im Kanton Luzern war Guy Parmelin auch bei der Firma Seven-Air zu Gast. Bei einem Werkrundgang konnte sich der Bundespräsident ein Bild über die Wichtigkeit des Hersteller von Lüftungs- und Klimageräten als Arbeitgeber für das Luzerner Seetal machen. 16.08.2021, 14.17 Uhr

Bundespräsident Guy Parmelin, rechts, im Gespräch mit Tobias Meyer, CEO der Seven-Air Gebr. Meyer AG. Bild: PD

Der Gewinn des Unternehmenspreises Prix SVC Zentralschweiz 2018 und die Finalteilnahme beim Unternehmerpreis EY Entrepreneur of the Year 2019 seien bei der Wahl der zu besuchenden Unternehmungen mitentscheidend gewesen, heisst es in einer Medienmitteilung der Seven-Air Gebr. Meyer AG. Der Hersteller und Vertreiber von Lüftungs- und Klimageräten Hauptsitz in Luzern und der Fabrikation in Hitzkirch beschäftigt rund 450 Mitarbeitende.