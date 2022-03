Hitzkirch Infoanlass zu Stöcklimatt findet am 20. April statt 24.03.2022, 15.20 Uhr

Das Siegerprojekt «Elvis»: So soll das Stöcklimatt-Quartier dereinst aussehen. Visualisierung PD

In Hitzkirch plant der Gemeindeverband Chrüzmatt Hitzkirchertal ein Altersprojekt namens Stöcklimatt. Jüngst stiess das Vorhaben auf Kritik, weil ein Investor an Bord geholt werden soll (wir berichteten). Der Gemeindeverband hat nun den Termin des angekündigten Infoanlasses bekanntgegeben. Er findet am Mittwoch, 20. April, im Pfarreiheim Hitzkirch statt. Eingeladen ist die Bevölkerung der Verbandsgemeinden Aesch, Ermensee, Hitzkirch und Schongau. An diesem Abend werde die Bevölkerung umfassend über das Projekt orientiert und es bestehe die Möglichkeit, sich im Anschluss an den offiziellen Teil mit den Verantwortlichen auszutauschen, heisst es in einer Mitteilung. Auch werde das Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb präsentiert.