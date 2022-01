Die Alte Schmitte in Richensee soll ein Kulturzentrum werden

Hitzkirch In die 700-jährige Alte Schmitte soll das pralle Leben zurückkehren Die IG Alte Schmitte will das über 700-jährige Gebäude mit ambitionierten Plänen aus seinem Dornröschenschlaf wecken. Sie hofft auch auf Unterstützung der Gemeinde Hitzkirch. Salome Erni Jetzt kommentieren 19.01.2022, 11.30 Uhr

«Hier», sagt Markus Diebold und öffnet die alte Türe, «soll es Raum haben für Veranstaltungen.» «Lesungen, Ausstellungen, kleine Musikformationen, private Anlässe», ergänzt Elmar Elmiger. Die beiden stehen im Untergeschoss der Alten Schmitte in Richensee, inmitten von altem Mauerwerk, unebenem Boden, durchhängenden Deckenbalken und abbröckelndem Baumaterial.

Markus Diebold (links) und Elmar Elmiger engagieren sich in der IG Alte Schmitte, um ein Kulturzentrum zu eröffnen. Bild: Boris Bürgisser (Hitzkirch, 14. Januar 2022)

Bereits der Duft verrät, dass dieses Haus auf eine lange Geschichte zurückblickt. Doch die zwei Hitzkircher haben ein anderes Bild vor Augen: eine Bühne und Konzertbestuhlung für 90 Personen, Bodenheizung, ein einziger offener Raum, Deckenbeleuchtung. Ein kleiner, feiner Kulturraum setzen sie sich zum Ziel.

Die beiden sind nicht die einzigen, die sich dem Haus angenommen haben. Unter der Initiative von Diebold, 76-jährig und ehemaliger Präsident des Kulturforums Hitzkirch, formierte sich eine heute zehnköpfige Interessengemeinschaft, die IG Alte Schmitte, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Denn bei der Alten Schmitte handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Haus, das bis ins 14. Jahrhundert zurückdatiert. Damals, als Richensee noch ein habsburgisches Städtchen mit eigenem Marktrecht war, wurde das Haus vermutlich in Zusammenhang mit dem Megalithturm Richensee erbaut.

Die Alte Schmitte erhielt ihren jetzigen Namen von der Werkstatt im Erdgeschoss, wo im 17. Jahrhundert Nägel gefertigt wurden, später Töpfe und Ähnliches. Sie wurde auch als Wohnhaus genutzt, zuletzt von ausländischen Gastarbeiterfamilien. Nun ist das Gebäude seit 40 Jahren unbewohnt. Die Gemeinde Hitzkirch erhielt es 1995 als Schenkung mit der Auflage, das Gebäude zu renovieren.

Die Alte Schmitte liegt mitten im Dorfzentrum und erinnert an die Zeit, als Richensee noch als Städtchen galt. Bild: Boris Bürgisser (Hitzkirch, 14. Januar 2022)

Sofortmassnahmen schützen vor Einsturz

Elmar Elmiger, der 69-jährige «Ur-Riseerer», wie er sich als gebürtiger Richenseer bezeichnet, ist Kommunikationsverantwortlicher der IG und kannte das Haus noch als Bub. Elmiger sagt:

«Die Alte Schmitte ist für uns Richenseer ein eigentlicher Schandfleck. Bestrebungen, etwas daraus zu machen, gibt es seit Jahren.»

Er sei schon an vielen Gemeindeversammlungen aufgestanden und habe gefragt, wie es mit der Alten Schmitte weitergehe.

Die Alte Schmitte ist seit etwa 40 Jahren unbewohnt. Bild: Boris Bürgisser (Hitzkirch, 14. Januar 2022)

Denn das Gebäude ist Teil der ambitionierten Hitzkircher Immobilienstrategie, die innert 15 Jahren Investitionen von 30 Millionen Franken vorsieht. Verantwortlich dafür ist Gemeinderat Daniel Eugster, der als Bindeglied zur Gemeinde in der IG mitwirkt. Er sagt, dass vor einigen Jahren Sofortmassnahmen an der Alten Schmitte getroffen worden seien. Schliesslich wolle die Gemeinde Hitzkirch keine substanziellen Schäden oder gar einen Einsturz riskieren. Doch die Immobilienstrategie brauche viele Ressourcen, deshalb sei an der Alten Schmitte kaum etwas gemacht worden:

«Neubau, Kindergarten, Mehrzweckhalle, Schulhaus, Umnutzung frei werdender Turnhallen, Feuerwehrlokal ... Wir müssen priorisieren.»

Bisherige Pläne der Gemeinde, das Gebäude wieder nutzbar zu machen, scheiterten an den Investitionen von über 1,8 Millionen Franken oder an den Auflagen des Denkmalschutzes.

Die IG will vorwärtsmachen

Mit der IG Alte Schmitte, die sich vor eineinhalb Jahren formierte, geht es nun voran. «Das muss so sein», sagt Markus Diebold schmunzelnd zu Elmiger, «und nicht nur, weil wir beide zum älteren Semester gehören.» Denn die Alte Schmitte wird ohne tiefgreifende Massnahmen nicht mehr viele Jahre halten.

Die beiden oberen Stockwerke sind heute nur über die Aussentreppe zugänglich. Das soll sich dank eines Anbaus an der versteckten, ostseitigen Fassade ändern. Diebold weiss über jeden Raum und seine Besonderheiten etwas zu erzählen. Wo heute ein Vorläufer der Bandsäge einem Nähtisch und einem bröckelnden Kachelofen Gesellschaft leistet, sollen einst ein oder zwei Wohnungen entstehen sowie Räume für den Veranstaltungsraum. Elmiger betont, dass diese Mietverhältnisse den Unterhalt des Gebäudes langfristig sicherstellen sollen. Er sagt:

«Das Renovieren ist das eine, das Gebäude zu unterhalten, das andere.»

Die oberen Geschosse wurden als letzte noch bewohnt. Unter der durchhängenden Decke befindet sich ein alter Kachelofen. Bild: Boris Bürgisser (Hitzkirch, 14. Januar 2022)

Gemeinde will sich finanziell beteiligen

Diebold und Elmiger hoffen, dass auch die Gemeinde Hitzkirch sich zur Alten Schmitte bekennt und einen Beitrag an die Sanierung leistet. So Diebold: «Schliesslich ist es im Sinne der Gemeinde, wenn wir uns ehrenamtlich um die Zukunft des Gebäudes kümmern.»

Der Gemeinderat sieht das ähnlich, im März trifft man sich zu Gesprächen. Eugster betont die gute Zusammenarbeit und stellt bereits in Aussicht, dass die Gemeinde eine Sanierung der Alten Schmitte finanziell mitunterstützt. In welcher Höhe, das sei Gegenstand des laufenden Prozesses. Verkaufen und Gewinn erzielen, das könne man mit dieser Liegenschaft ohnehin nicht, so Eugster:

«Die Gemeinde Hitzkirch zieht in Betracht, die Alte Schmitte für einen symbolischen Franken zu übergeben.»

Viel freiwilliges Engagement

Zurück an der frischen Luft, blickt Diebold am Gebäude hoch. «Man sieht noch nichts, aber es gibt bereits viel zu tun.»

Die Fassade soll in Zukunft ihr Aussehen weitgehend behalten. Bild: Boris Bürgisser (Hitzkirch, 14. Januar 2022)

Elmiger wendet sich an Diebold: «Darf ich schätzen, wie viel Arbeit du für die Alte Schmitte investierst? Im letzten Jahr war es bestimmt ein 50-Prozent-Pensum.» Nur schon die Kontakte, das Networken, das Telefonieren würden viel Zeit in Anspruch nehmen, dazu komme die über 100-seitige Machbarkeitsstudie, die mit externen Fachleuten erarbeitet wurde. Diebold stimmt zu. Für ihn lohne sich der grosse ehrenamtliche Aufwand der IG aber, wenn es gelingt, dem «Haus mit Geschichte» neues Leben einzuhauchen:

«Die Alte Schmitte ist ein wesentliches Element des Richenseer Dorfkerns. Sie öffentlich zugänglich zu machen, ist eine grosse Chance für die ganze Gemeinde Hitzkirch.»

