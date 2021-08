Hitzkirch Lehrerin gewinnt mit «misslungenem Bild» beim grössten Foto-Wettbewerb der Welt Mit dem Bild «Pusteblumen Schirmchen» beeindruckte Hobby-Fotografin Petra Jung (48) die Jury und gewann eine Fotoausrüstung. Die Konkurrenz muss sich vorsehen. Roger Rüegger 06.08.2021, 11.30 Uhr

Petra Jung findet die meisten Sujets in der näheren Umgebung ihres Wohnorts. Bild: Pius Amrein (Hitzkirch, 4. August 2021)

Von ihrem Sieg bei einem Fotowettbewerb hat Petra Jung im Juli durch ein Whatsapp erfahren. «Eine Kollegin hat mir ein Filmli eines Tele-1-Berichts geschickt, in dem mein Name im Zusammenhang mit einem Siegerbild erwähnt wurde», schildert die 48-jährige Lehrerin aus Hitzkirch, wie sie in den Ferien mit der Nachricht von ihrem Gewinn überrascht wurde.

Details darüber hat sie erst etwas später erfahren, als sie ihr Mailkonto durchsah. «Die Nachricht des Award-Organisators Cewe hatte ich zum Zeitpunkt, als ich das Whatsapp erhielt, noch nicht gelesen, ich wusste also nicht, was ich bei welchem Wettbewerb gewonnen hatte», sagt Jung bei unserem Besuch in Hämikon, wo sie mit Ehemann René und den beiden Töchtern Janine und Nadja wohnt. Die Hobby-Fotografin sendet nämlich seit Jahren regelmässig Bilder an verschiedene Redaktionen ein und nimmt hin und wieder an Wettbewerben teil.

So auch am «Cewe Photo Award 2021», der gemäss dem Fotoservice und Online-Druck-Anbieter als grösster Foto-Wettbewerb der Welt gilt. Rund 30 Fotos hat Petra Jung im letzten Herbst hochgeladen, erinnert sie sich. «Das Bild, mit dem ich gewonnen habe, nahm ich im Frühling 2020 während des Lockdowns auf», erzählt sie.

Aus 170 Länden wurden 600'000 Fotos eingesandt

Insgesamt wurden laut Cewe rund 600'000 Bilder von 56'674 Personen aus 170 Ländern eingesandt. Die Jury hat die 1000 besten Fotos sowie die Gewinnerinnen und Gewinner der zehn Wettbewerbskategorien ausgewählt, wobei Jung die einzige Frau unter den Top Ten ist. Das Bild, mit dem die Hitzkircherin die Jury beeindruckte, und mit dem sie in der Kategorie Natur siegte, trägt den Titel «Pusteblumen Schirmchen». Sie sagt:

«Wenn ich geahnt hätte, dass das Foto derart beachtet wird, hätte ich einen besseren Titel gesucht.»

Die Primarlehrerin, die Zeichnen und Schwimmen unterrichtet, hat als 16-jährige Schülerin mit dem Fotografieren angefangen. «Bilder in Form von Zeichnungen und die Fotografie interessierten mich schon, als ich noch ein Kind war.»

Viele Sujets findet sie wenige Schritte vor dem Haus

Heute hat sie sich grösstenteils auf die Makrofotografie in der Natur spezialisiert. Für ihre Sujets geht sie oft nur wenige Schritte vors Haus, wo sie im hohen Gras, in den Ritzen einer Steinmauer oder in Büschen Blütenstempel, Hummeln, Schnecken oder Ameisen mit dem Objektiv verfolgt und einfängt. Manchmal nimmt sie ihre Modelle auch in die Wohnung und bearbeitet sie.

Das Siegerfoto «Pusteblumen-Schirmchen» in der Kategorie «Natur» des Cewe Photo Award 2021. Bild: Petra Jung

So wie das Siegerobjekt. «Den Löwenzahnsamen steckte ich in einen Damenstrumpf, den ich zuerst über ein Glas stülpte. Danach sprühte ich vorsichtig Wasser darauf, um einen Effekt mit den Tröpfchen und dem Licht dahinter zu erlangen. Ziel wäre es gewesen, dass der Samen aufrecht stehen bleibt, in meinem Fall senkten sich die einzelnen Härchen aber», schildert sie ihre vermeintlich misslungene Arbeit.

«Ich war nie zufrieden, und bin es immer noch nicht», betont sie, glaubt aber mittlerweile, dass sie mit dem in ihren Augen perfekten Bild womöglich nicht gewonnen hätte. Glücklich ist sie natürlich allemal.

«Der Sieg motiviert mich, weiterzumachen. Offenbar bin ich als Hobbyfotografin auf dem richtigen Weg, obwohl ich keine professionelle Ausrüstung besitze.»

Neue Fotoausrüstung bringt neue Möglichkeiten

Als Kategoriensiegerin darf sie sich nicht nur über die Anerkennung freuen, sondern sie gewinnt auch eine Fotoausrüstung im Wert von 5000 Euro sowie weitere Cewe-Fotoprodukte. «Ich bin froh, denn meine Ausrüstung ist schon etwas älter. Ich arbeite aber gerne auch mit Material von früher, etwa mit Objektiven aus den 1960er-Jahren. Mit einer modernen Ausrüstung ergeben sich mir aber bestimmt weitere Möglichkeiten, etwa beim Fotografieren von fliegenden Hummeln oder Libellen. Die sind einfach eine Spur zu flink unterwegs», denkt sie laut über allfällige neue Möglichkeiten mit dem Siegerpreis nach und hebt dabei den Finger: «Erhalten habe ich jedoch noch nichts.»

Natürlich nicht, das letzte Wort hierbei ist noch nicht gesprochen. Es kommt womöglich noch besser. Die zehn Sieger sind mit einer Begleitperson nach Berlin eingeladen. Dort wird an einem Galaabend am 16. September der erste Gesamtsieger bekannt gegeben. Als Hauptgewinn winkt der Cewe-Photo-Award sowie eine Reise im Wert von 15'000 Euro plus eine Fotoausrüstung im Wert von 7500 Euro sowie weitere Cewe-Fotoprodukte.

Man darf davon ausgehen, dass Petra Jung in Zukunft mindestens genau so viel, wenn nicht noch mehr Zeit im Garten lauernd verbringen wird. «Der Morgen mit dem Tau ist meine Zeit. Ich komme beim Suchen nach Sujets zur Ruhe. Ich kann stundenlang im Rasen liegen. Mein Mann und die Töchter müssen das ertragen», sagt sie lächelnd.

Petra Jung aus Hämikon hält eine Schnecke im Bild fest Bild: Pius Amrein (Hitzkirch, 4. August 2021)

Es gibt aber auch Grenzen. Im Schulunterricht und in ihren Ferien ist die Kamera nicht dabei.

«Ich würde die Familie verrückt machen, weil ich immer etwas sehe, das ich im Bild festhalten würde. Sie brauchen schon genug Geduld, wenn ich nur das Handy dabei habe.»

Die Preise werden den Gewinnern Ende September zugestellt. Das Hummeljahr ist dann zu Ende.

Das sind die 30 schönsten Leserbilder von Petra Jung:

Frühling, auch die Marienkäfer sind wieder da. Bild: Petra Jung (13. März 2019) In diesem Tropfen spiegeln sich die Gänseblümchen, die dahinter wachsen. Bild: Petra Jung (29. März 2020) Eiskristalle haften an einem Herbstblatt. Bild: Petra Jung (4. Januar 2020) Portrait einer Wespe. Bild: Petra Jung (5. Mai 2020) Eine Raupe in beeindruckender Nahaufnahme. Bild: Petra Jung (15. August 2019) Kleine Schnecke mit Spitzhaus – am Bach in Hämikon. Bild: Petra Jung (29. Dezember 2019) Gross und Klein trotzen der Kälte und dem Schnee. Bild: Petra Jung (6. Dezember 2020) Synchron-Fressen. Bild: Petra Jung (3. Oktober 2019) Die Schnecke hat Durst. Bild: Petra Jung (31. Oktober 2019) Dieser Marienkäfer ist ein kleiner «Kletterkünstler». Bild: Petra Jung (28. Juni 2020) Sogar die Seifenblasen gefrieren in dieser Kälte. Bild: Petra Jung (16. Dezember 2018) Eine kleine Schnecke geniesst die Herbstsonne. Bild: Petra Jung (4. Oktober 2020) Haselblüten im Sonnenlicht. Bild: Petra Jung (13. Februar 2020) Ein Grashüpfer auf einem Grashalm. Bild: Petra Jung (29. Juli 2019) Tropfen im Moos. Bild: Petra Jung (24. November 2019) Dieser Biene ist der Blütenstaub wohl in den Augen gelandet - jedenfalls putzt sie sich hier im Flug das Gesicht. Bild: Petra Jung (15. Mai 2021) Herz(-lichkeit) ist stärker als Eis. Bild: Petra Jung (21. Dezember 2020) Eine Köcherfliege. Bild: Petra Jung (14. Oktober 2019) Ein blühendes Gänseblümchen. Bild: Petra Jung (6. Februar 2020) Dieser Käfer ist bereit zum Abflug. Bild: Petra Jung (26. April 2020) Auch dem Löwenzahn macht das schlechte Wetter zu schaffen - er sieht ganz mitgenommen aus. Bild: Petra Jung (5. Mai 2021) Weinbergschnecke auf dem Vorplatz. Bild: Petra Jung (3. August 2020) Zwei Schwebefliegen an einer Wegerichblüte. Bild: Petra Jung (27. Juni 2021) Ein Marienkäfer kurz vor dem Start. Bild: Petra Jung (30. Juni 2020) Im April tragen die Gänseblümchen eine Mütze aus Eis und Schnee. Bild: Petra Jung (14. April 2019) Fortpflanzung bei den Marienkäfern Bild: Petra Jung (30. Mai 2021) Auch zwei dürre Herbstblätter ergeben ein hübsches Fotosujet. Bild: Petra Jung (14. Januar 2020) Ein Farnwedel entrollt sich. Bild: Petra Jung (9. Mai 2021) So nahe kommt man einer Wespe sonst selten. Bild: Petra Jung (5. April 2021) Tautropfen im Gras. Bild: Petra Jung (19. März 2020)

Auf Petra Jungs Instagram-Account finden sich viele weitere sehenswerte Fotos:

