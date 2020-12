Hitzkirch Unfall zwischen zwei Autos fordert drei Verletzte Am Mittwochnachmittag hat sich im Hitzkircher Ortsteil Müswangen eine Kollision zwischen zwei Autos ereignet. Daraufhin musste zusätzlich die Feuerwehr aufgeboten werden. 10.12.2020, 15.53 Uhr

Beide Autos sind nach der Kollision stark beschädigt und nicht mehr fahrbar. Ambulanzen brachten die beiden Fahrzeuglenker und eine Mitfahrerin ins Spital. Bild: Luzerner Polizei

(zgc) Auf der Dorfstrasse in Hitzkirch, genauer im Ortsteil Müswangen, ist es am Mittwoch gegen 14:45 Uhr zu einem Autounfall gekommen. Ein Fahrzeuglenker befand sich auf der Dorfstrasse in Richtung Hämikon. Gemäss einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei geriet das Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen kam.