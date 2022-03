Stöcklimatt: Unmut über das Hitzkirchertaler Altersprojekt

Hitzkirch Unmut über das Hitzkirchertaler Altersprojekt – ist ein Investor wirklich nötig? Der Gemeindeverband will das neue Mehrgenerationenquartier nicht alleine umsetzen. Das führt zu Kritik aus der Bevölkerung. Zudem gebe es noch zu viel offene Fragen, sagt Kantonsrätin Luzia Syfrig. Reto Bieri Jetzt kommentieren 16.03.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach fast einem Jahr Funkstille hat der Gemeindeverband des Pflegeheims Chrüzmatt Ende Februar über die nächsten Schritte beim Projekt Stöcklimatt informiert, einem geplanten Mehrgenerationenquartier mitten in Hitzkirch (wir berichteten). Neu ist insbesondere, dass die rund 100 Wohnungen, die zu 70 Prozent für ältere Menschen gedacht sind, zusammen mit einem Investor realisiert werden sollen.

Hier soll das neue Stöcklimatt-Quartier entstehen, in unmittelbarer Nähe zum Pflegeheim Chrüzmatt (Gebäude links). Bild: Dominik Wunderli (Hitzkirch, 13. April 2021)

Doch das stösst auf Unmut, mehrere Leserbriefe im «Seetaler Bote» zeugen davon. So schreibt Thomas Lang aus Retschwil, es bleibe unklar, warum der Gemeindeverband das Projekt nicht selber realisieren kann:

«Was für Restkosten und Risiken fallen in Zukunft für die Verbandsgemeinden an? Haben die Einwohner noch das letzte Wort?»

Unzufrieden ist auch Jeannette Chrétien Merz, ehemalige Hitzkircher CVP-Kantonsrätin. «Mit Befremden haben wir einen ausweichenden Strategiewechsel zur Kenntnis nehmen müssen», schreibt Chrétien, die neben der Stöcklimatt wohnt und das Projekt überdimensioniert findet. Die Finanzierung durch einen externen Investor sei bereits vor der Umzonung des Grundstücks 2016 ein brisantes Thema gewesen. Man sei davon abgerückt, da man eine Ablehnung durch die Gemeindeversammlung befürchtete, schreibt Chrétien weiter:

«Nun hat der Gemeindeverband entschieden, wieder exakt den ersten Weg zu gehen, ohne die Meinung der rund 9000 Personen der Hitzkirchertaler Bevölkerung als Eigentümerin dieses Grundstücks einzuholen.»

Grund für den Abstimmungsstopp ist «fadenscheinig»

Deutliche (Leserbrief)-Worte findet auch Max Kälin aus Müswangen, notabene bis 2016 Präsident des Gemeindeverbandes Chrüzmatt. «Für mich ist fraglich, ob bei dieser Lösung das ganze Projekt noch im Griff des Gemeindeverbandes bleibt. Bleibt der eigentliche Zweck, älteren Leuten aus den Verbandsgemeinden günstigen Wohnraum mit Dienstleistungen vom Pflegeheim Chrüzmatt zur Verfügung zu stellen und somit ein langes Leben in den eigenen vier Wänden zu erhalten?»

Kälin stört sich zudem daran, dass die Abstimmungen in den vier Verbandsgemeinden Hitzkirch, Aesch, Ermensee und Schongau im April 2021 kurzfristig abgesagt wurden. Es ging um die Genehmigung von Bürgschaften im Umfang von rund 11 Millionen Franken. Der Gemeindeverband gab als Grund für den abrupten Stopp eine «rechtliche Unklarheit» an. Kälin bezeichnet diese Begründung als «fadenscheinig». Jetzt sei klar, warum die Abstimmung verschoben wurde:

«Ein Partner braucht keine Bürgschaften von Gemeinden.»

Luzia Syfrig: «Es fehlt ein Plan B»

Zudem seien die Informationen an die Öffentlichkeit «spärlich bis inexistent», so Kälin weiter. Auch die Hitzkircher FDP-Kantonsrätin Luzia Syfrig kritisiert die mangelhafte Kommunikation, ebenfalls in einem Leserbrief. Die politischen Parteien seien immer vertröstet worden und hätten nie Stellung beziehen können:

«Und jetzt dürfen wir aus den Medien entnehmen, dass das Projekt mit einem Realisierungspartner umgesetzt werden soll.»

Da würden sich einige Fragen stellen. Unter anderem, ob die Bevölkerung zu diesem Millionenprojekt noch Einfluss nehmen könne, so die ehemalige Hitzkircher Gemeinderätin, die bis 2015 selber im Vorstand des Gemeindeverbandes Chrüzmatt war.

Die FDP sei nicht gegen das Projekt, sagt Syfrig auf Anfrage. Es seien aber noch zu viele Fragen offen. «Für Menschen mit Depressionen oder Demenz eignen sich solche Wohnungen nur bedingt. Wird dies berücksichtigt? Werden die bestehenden Alterswohnungen ebenfalls in das Sozialraumkonzept eingebunden?», zählt Syfrig Beispiele auf. Sie selber sehe sich im Alter nicht in einem durchmischten Quartier, sondern eher in einer Alterswohnung. Mit der Stöcklimatt werde diese Variante nicht angeboten.

«Einen Plan B gibt es seitens Gemeindeverband nicht, das stört uns extrem.»

Gemeinderäte und Controllingkommissionen wurden informiert

Auf die Fragen dieser Zeitung reagieren der Gemeindeverband sowie die vier Verbandsgemeinden mit einer gemeinsamen schriftlichen Stellungnahme. Auf die geäusserte Kritik wird darin nicht eingegangen. Vielmehr heisst es, das im Januar 2022 verabschiedete Kommunikationskonzept für das Projekt Stöcklimatt sehe einen straffen Termin- und Kommunikationsplan vor.

So habe der Lenkungsausschuss am 15. Februar 2022 die Gemeinderäte und die Mitglieder der Controllingkommissionen der vier Verbandsgemeinden zu einem Infoanlass eingeladen und anschliessend die Medien informiert, schreibt Orlando Pajarola, Präsident des Gemeindeverbandes. Wie angekündigt befinde sich ein Infoanlass für die Bevölkerung in Planung, er finde voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte statt. Man freue sich auf die Gelegenheit, dann die Bevölkerung persönlich über das Projekt zu informieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen