Hitzkircher Gemeinderatswahlen: Zwei Altwiser liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den fünften Sitz Nur 13 Stimmen trennten Lukas Elmiger und Josef Höltschi im ersten Wahlgang. Welcher der beiden Altwiser den fünften und letzten Hitzkircher Gemeinderatssitz holt, entscheidet sich am 8. November. Reto Bieri 28.10.2020, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Gemeinde Hitzkirch wird am 8. November gewählt. Entweder Lukas Elmiger oder Josef Höltschi komplettieren den Gemeinderat.

Bild Boris Bürgisser (Hitzkirch, 10. September 2020)

Die vier bisherigen Hitzkircher Gemeinderäte schafften die Wahl im ersten Wahlgang am 27. September, die drei neuen Kandidaten verpassten das absolute Mehr (wir berichteten). Nach dem Rückzug von Marcel Gavillet (FDP) kommt es am 8. November zur Kampfwahl zwischen Lukas Elmiger (CVP) und Josef Höltschi-Christen (SVP). Nur 13 Stimmen trennte die beiden im ersten Wahlgang. Die zweite Ausmarchung verspricht deshalb Hochspannung. Nachfolgend werden die beiden vorgestellt.

Lukas Elmiger Bild: PD

Lukas Elmiger ist gelernter Schreiner und arbeitet seit zehn Jahren als Projektleiter in einer Ladenbaufirma. Geeignet für das Amt als Gemeinderat sei er, «weil ich weitsichtig sowie lösungs- und wirtschaftsorientiert denke und die nötige Kompetenz für das Amt mitbringe». Der Wahlsieger wird voraussichtlich das Ressort Bau, Wirtschaft und Umwelt übernehmen. Dort warten einige heisse Eisen: eine neue Mehrzweckhalle in Hitzkirch, umstrittene Rückzonungen, der Windpark auf dem Lindenberg. «Viele dieser Projekte sind aufgegleist. Nun gilt es, die Arbeit gut weiterzuführen.» Zum Thema Rückzonungen sagt der 39-Jährige:

«Bei gewissen Parzellen habe ich Verständnis, dass die Betroffenen auf die Barrikaden gehen. Man muss jetzt schauen, ob es Spielraum seitens Bund und Kanton gibt oder dem Gemeinderat die Hände gebunden sind.»

Parteizugehörigkeit ist für Elmiger zweitrangig

Ein politisches Amt hatte Lukas Elmiger bislang nicht inne. In der Öffentlichkeit steht er als Präsident des Musikvereins Hitzkirch dennoch. Zudem war er früher Präses der Jungwacht Hitzkirch und Mitglied in den Schützenvereinen Altwis und Hitzkirch und der Feuerwehr. «Ich bin verwurzelt und vernetzt hier.» Die Politik ist ihm aber nicht fremd. Sein Vater Hans ist seit zwölf Jahren Altwiser Gemeindepräsident, sein Onkel Josef Elmiger aus Sulz Co-Präsident der Hitzkircher CVP.

Dass seine Partei Anspruch auf weiterhin drei Gemeinderatssitze erhebt, kommt nicht überall gut an. Er kenne diese Kritik, sagt Elmiger. «Im Gemeinderat ist die Parteizugehörigkeit aber zweitrangig, dort geht es um die Sache. Da sehe ich mich von der fachlichen Seite her im Vorteil. Zudem bin ich noch jung und kann mich entwickeln.»

Frau von CVP-Mann politisiert bei der FDP

Zu politisch heissen Diskussionen dürfte es übrigens auch zu Hause kommen: Seine Frau Roxane Schmidgall sitzt seit dem Frühling im Vorstand der FDP-Ortspartei. Nein, zu Ehekrisen führe dies nicht, sagt der CVP-Mann. «Im Gegenteil, ich sehe es als Bereicherung an.» Die beiden haben zwei Kinder im Alter von eineinhalb und vier Jahren. Bei einer Wahl würde Lukas Elmiger seinen Job kündigen. Dies auch, damit seine Frau ihr Pensum als Rechtsanwältin in Zürich erhöhen kann. In seiner Freizeit wandert und jasst Lukas Elmiger gerne und spielt im Musikverein Klarinette. Eine Wahl wäre für Elmiger zudem ein rundes Geburtstagsgeschenk: Er wird am 8. November 40 Jahre alt.

Höltschi will das Bauamt gegebenenfalls neu strukturieren

Josef Höltschi-Christen Bild: PD

Der 22 Jahre ältere Josef Höltschi will mit Erfahrung punkten. Insbesondere, weil er seit zweieinhalb Jahren Altwiser Gemeindeammann ist. «Ich weiss, wie der Karren läuft, und muss nicht bei null anfangen.» Im Bauressort würde Höltschi das Augenmerk auf die Organisation legen. «Es gab in den letzten Jahren viele Probleme und personelle Wechsel. Das muss man hinterfragen und das Bauamt allenfalls neu strukturieren.» Wichtig sei, die Finanzen im Griff zu haben. «Und Bauprojekte vor Ort anschauen gehen, damit man weiss, wovon man redet.» Beim Thema Rückzonungen kenne er die Situation in Hitzkirch nicht. «In Altwis konnte ich die Rückzonungen innert kurzer Zeit unter Dach und Fach bringen, weil ich das persönliche Gespräch gesucht und die Rechtslage erklärt habe.» Dieses Vorgehen sei auch in Hitzkirch das A und O. Höltschi:

«Beamtendeutsch kommt manchem in den falschen Hals. Im persönlichen Gespräch kann man das vermeiden.»

Höltschi ist seit 35 Jahren verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. In der Freizeit liegt ihm das Urchige und Gemütliche am Herzen. Er spielt Schwyzerörgeli, zudem ist er Präsident des Verbands Schweizerische Volksmusik Kanton Luzern. Oft treffe man ihn auf seinem zweieinhalb Hektaren grossen Stück Land, wo er hobbymässig sechs Schafe und fünf Geissen hält. Beruflich ist Höltschi selbstständiger Unternehmer. Vor 23 Jahren hat er die Pilana Lebensmittel GmbH mit Sitz in Beinwil am See gegründet. Der Familienbetrieb stellt Gewürze, Bouillon und Saucen her, die Höltschi vorwiegend in der Schweiz und im nahen Ausland verkauft.

Erst parteilos, nun bei der SVP

Seine Wahlchancen bezeichnet Höltschi als intakt – und appelliert an die Konkordanz. Denn aufgrund der Wählerstärke habe die SVP Anspruch auf einen Sitz. Alle Parteien sollten vertreten sein, drei CVP-Sitze seien zu einseitig. In Altwis trat Höltschi vor zweieinhalb Jahren als Parteiloser an. Warum ist er nun in die SVP eingetreten? «In Altwis ist Parteipolitik nicht so wichtig, die Gemeinde ist zu klein. In Hitzkirch hat man nur über eine Partei eine Chance.»

Er sei von der SVP angefragt worden und sagte zu, denn er habe schon immer mit der Partei sympathisiert. «Für mich steht aber die Sach- und nicht die Parteipolitik im Vordergrund.» Im ersten Wahlgang habe er Stimmen von links bis rechts erhalten. «Das hat mich sehr gefreut. Ich kann es gut mit allen.»