Hitzkirchertal Müller tritt zurück 01.07.2021, 08.10 Uhr

Beim Gemeindeverband Chrüzmatt Hitzkirchertal tritt Präsident Cornelius Müller nach vier Jahren zurück. Als Nachfolger wählte die Delegiertenversammlung am 23. Juni Orlando Pajarola aus Hämikon. Der Verband umfasst die Gemeinden Aesch, Ermensee, Hitzkirch und Schongau und ist Träger des Alters- und Pflegeheims Chrüzmatt in Hitzkirch. In die Amtszeit von Müller fiel die Erneuerung des Hauses Lindenberg und das Projekt Stöcklimatt, ein Mehrgenerationenquartier, das neben der «Chrüzmatt» gebaut werden soll. Nachdem das Projekt nun wesentlich vorangeschritten sei, habe der 68-Jährige die Demission eingereicht.