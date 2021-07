Hobby Dieser Luzerner Lehrer hat mit 25'000 Legosteinen das Unglücksschiff Titanic nachgebaut Acht Wochen lang arbeitete Nik Meier an einem Nachbau der Titanic im Massstab 1:145. Dazu inspiriert hat ihn sein Neffe. Jetzt fehlt nur noch ein Ausstellungsort. Roger Rüegger 07.07.2021, 11.30 Uhr

«Lego, das passt immer», ist die klassische Antwort auf die Frage, welches Geschenk sich Enkelkinder oder Neffen zum Geburtstag wünschen. Die Noppenbausteine sind bei Kindern beliebt und haben seit Jahrzehnten nichts von ihrer Magie verloren. 2020 war sogar das erfolgreichste Jahr des dänischen Spielwarenherstellers seit der Gründung 1932. Wobei die Altersgrenze der Legokinder nach oben offen ist.

Der Luzerner Nik Meier baute die Titanic aus 25'000 Legosteinen nach. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. Juni 2021)

Bester Beweis ist der 31-jährige Nik Meier, der seine Liebe zu den Klötzchen nach mehrjähriger Pause neu entdeckt hat. Es war Henri, der Sohn seiner Schwester, der ihm die bunten Steine praktisch in den Weg legte. «Nachdem mein Neffe den Spielfilm ‹Titanic› im Februar im TV ansehen durfte, hat er damit begonnen, das Schiff mit Lego nachzubauen. Als ich mit meiner Freundin dort zu Besuch war, zeigte er mir seine Arbeit. Ich als Legofan erklärte mich sofort bereit, ihn bei seinem Vorhaben zu unterstützen», erzählt Meier.

20 Kilogramm wiegt das Legoschiff

Bereits während des Lockdowns hat der Luzerner Lehrer einige kleinere Sets zum Zeitvertreib zusammengebaut. Die Titanic ist aber eine ganz andere Geschichte, denn das Modell gibt es nicht als Bausatz. Das Unikat wurde ohne Bauanleitung gebaut und hat bemerkenswerte Ausmasse: 25'000 Steine, 188 Zentimeter Länge bei einem Gewicht von rund 20 Kilogramm. Als Vorlage dienten hauptsächlich ein CAD-Modell und Bilder von Deckplänen des Originals. Meier konnte es sich nicht verkneifen, zur Titanic auch den Eisberg zu bauen. «Das Eis ist ein wichtiger Bestandteil der Titanic-Katastrophe. Ausserdem hatte ich sehr viele weisse Legosteine übrig», begründet er seine Entscheidung.

Ohne den lockdownbedingten Ausfall von Jongliertrainings und Proben sowie Auftritten der Band «Vocabular» hätte er das Modell unmöglich in dieser Zeitspanne und in dieser Detailgenauigkeit umsetzen können, erklärt Meier. Und auch die Familie seines Neffen unterstützte das Vorhaben: Henris Schwester Emilie hat sich dem Konstruktionsteam angeschlossen, die Eltern zeigten sich grosszügig, indem sie Infrastruktur zur Verfügung stellten und gegenüber den Schiffsbauern Toleranz zeigten. Meier ist dankbar darüber:

«Sie haben nicht ansatzweise geahnt, wie aufwendig das Projekt werden würde.»

Geplant war eine Bauzeit von rund 50 Stunden. «Am Ende arbeitete ich 140 Stunden verteilt auf acht Wochen an der Titanic. Sie mussten mehrere Wochen Geräusche und Unordnung meinerseits erdulden», schildert er.

Die Kinder verloren bald die Geduld

Dass sich Nik Meier dermassen in der Zeit verrechnet hatte, liegt nicht an fehlender Kenntnis in Physik oder Mathe, sondern an seinem Anspruch an die Detailtreue.

«Ich war pingelig und wollte das Model möglichst genau nachbauen.»

Dieser Ehrgeiz hatte auch zur Folge, dass seine Mannschaft relativ früh von Bord ging. Die Kinder verloren bald die Geduld.

Ganz anders Meier. Er kniete sich in das Projekt hinein und verfolgte neben der Genauigkeit noch ein anderes Ziel: Es sollten nur unmodifizierte, im Fachhandel in genau dieser Form und Farbe erhältliche Noppensteine verwendet werden, wobei neben der Marke Lego auch Material von Bluebrixx zum Tragen gekommen ist. Er musste jedoch Kompromisse eingehen, zum Beispiel bei den Fenstern der Kommandobrücke. «Die Titanic hatte original neun gleich grosse Fenster. In meinem Modell sind es auch neun Fenster auf der Kommandobrücke. Für das mittlere Fenster wäre aber ein Stein erforderlich gewesen, den es in dieser Form bei keinem Noppensteinanbieter gibt. Ich musste auf einen anderen Stein ausweichen und entsprechend ist das mittlere Fenster etwas kleiner als die restlichen acht», so der Modellbauer.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. Juni 2021)

Schiffstaufe im kleinen Kreis

Die Luzerner Lego-Titanic im Massstab 1:145 ist einzigartig und aktuell einer der detailgetreusten Noppenstein-Nachbauten des Ozeandampfers. Abgesehen von den rund 90 gespannten Fäden der Takelage besteht das Modell ausschliesslich aus unveränderten, originalen Noppensteinen, die nur von ihrer eigenen Klemmkraft zusammengehalten werden. Die Fertigstellung zelebrierte Meier mit einer Schiffstaufe im kleinen Kreis ausgewählter Band- und Hochschulsportkollegen in der Wohnung seiner Schwester. An diesem Punkt hat er sich noch einmal vom Original abgespalten: Die Verantwortlichen der britischen Reederei White Star Line hatten vor der Jungfernfahrt der Titanic auf eine Schiffstaufe verzichtet. Sie sollen diese Tradition dem Aberglauben zugeschrieben haben und glaubten wohl, dass die als unsinkbar geltende Titanic auch ohne das Prozedere zuverlässig ist.

Nik Meier bleibt offenbar lieber auf der sicheren Seite. Was aber stellt man mit einem Zwei-Meter-Legoschiff an? Verkaufen ist keine Option. Der reine Materialwert liegt bei rund 3000 Franken. Gerne würde Meier das Modell der Öffentlichkeit zugänglich machen. «Das Schiff ist auf der Suche nach einem Ausstellungsplatz. Ich könnte mir vorstellen, dass die Titanic im Eingangsbereich eines Unternehmens, in einer Gaststätte, einem Einkaufsladen oder in einer Schule gut zur Geltung käme und dort gleichzeitig Blickfang, Faszinosum und Gesprächsöffner wäre.» Damit liegt er womöglich richtig. Wir wissen: Lego, das passt immer.