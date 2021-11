Hochdorf Die Gemeinde will das Hochdorf-Areal für rund 60 Millionen Franken kaufen: «Das wäre ein wichtiger Schritt für die Entwicklung» Der in finanzielle Schieflage geratene Milchverarbeiter will bis Ende Jahr sein Firmenareal verkaufen. Auch die Gemeinde Hochdorf bietet mit. Die Stimmbevölkerung entscheidet am 12. Dezember. Reto Bieri Jetzt kommentieren 15.11.2021, 18.21 Uhr

Die Gemeinde Hochdorf bleibt im Rennen um das zum Verkauf stehende Areal der Hochdorf-Gruppe und bietet dafür rund 60 Millionen Franken. Am vergangenen Freitag hat die Gemeinde «nach einem umfangreichen Bewertungsprozess die Zusage erhalten, dass sie als bevorzugte Käuferin in die finale Verhandlungsrunde gebeten wird».

Ein Bild, das bald der Vergangenheit angehört: Blick in die Produktion des Milchverarbeiters in Hochdorf. Bild: Pius Amrein (Hochdorf, 19. Dezember 2019)

Für die weiteren Verhandlungen braucht es nun den Segen der Bevölkerung. Die Urnenabstimmung findet am 12. Dezember statt. Am 29. November findet eine Orientierungsversammlung statt (Braui, 20 Uhr). Den definitiven Entscheid fällt die Hochdorf-Gruppe beziehungsweise der Verwaltungsrat der Hochdorf Holding und der Stiftungsrat der Pensionskasse der Hochdorf-Gruppe. Neben der Gemeinde steht die Hochdorf-Gruppe mit einer weiteren potenziellen Käuferschaft in Verhandlungen, sagt das Unternehmen auf Anfrage.

Wie die Gemeinde am Montag mitteilte, basiert ihr Kaufangebot auf umfangreichen Prüfungen im Rahmen eines zweistufigen Bieterverfahrens, an dem die Gemeinde in Begleitung des Zürcher Beratungsunternehmens Wüest Partner partizipiert hat. Unter anderem sind die zu erwartenden Kosten für den Rückbau einzelner Gebäude sowie geologische, umweltrechtliche und juristische Aspekte analysiert worden. Die Ergebnisse seien im Kaufangebot der Gemeinde in der Höhe von rund 60 Millionen Franken berücksichtigt.

Drei Millionen Franken Mieteinnahmen für die Gemeinde

Finanziert wird der Kauf durch die Aufnahme von Fremdkapital. Die Investition sei für die Gemeinde tragbar, sagt der für die Finanzen zuständige Gemeinderat Reto Anderhub. «Das tiefe Zinsumfeld spielt uns in die Hände, die Gemeinde kann momentan günstig Kredite aufnehmen.» Dank eines Vertrags mit der Hochdorf-Gruppe, die das Areal teilweise wieder zurückmietet, könne die Gemeinde zudem bis 2025 jährliche Mehrerträge in der Höhe von drei Millionen Franken erzielen. Da der Grundstückkauf eine Investition ins Finanzvermögen darstellt, habe dieser keinen Einfluss auf die Nettoschuld der Gemeinde.

Die vergangenen zwei Monate seien sehr intensiv gewesen, sagt Anderhub weiter. Der Gemeinderat habe verschiedene Szenarien durchrechnen lassen. Dass man nun in den finalen Verhandlungen steht, freue ihn. «Überrascht bin ich aber nicht. Für mich war klar, dass wir mit unserem Angebot eine realistische Chance haben.»

Die Grundstücke der Hochdorf-Gruppe, die das Unternehmen verkaufen will. Quelle: Gemeinde Hochdorf

Das Hochdorf-Areal umfasst laut Gemeinderat Reto Anderhub rund 86'000 Quadratmeter. Das entspricht rund zwölf Fussballfeldern. Einige der Grundstücke sind im Baurecht abgegeben, beispielsweise die Gebäude über den Gleisen gleich neben dem Bahnhof. Oder jene der Eishockeyhalle und des Tennisclubs. Die beiden Vereine seien ein weiteres Kaufargument, weil sie damit künftig die Gemeinde als Ansprechpartner hätten, so Anderhub. Mittelfristig will die Gemeinde insbesondere die rund 23'000 Quadratmeter grossen Parzelle 178 weiterentwickeln, die gleich neben den Gleisen liegt. Den Mehrwert durch eine mögliche Umzonung habe man teilweise im Kaufangebot eingerechnet.

Sie stehen zum Verkauf: Die Grundstücke der Hochdorf Swiss Nutrition AG (rot) und der Pensionskasse der Hochdorf-Gruppe (grün). Quelle: Geoportal/Gemeinde Hochdorf

Mit Ausnahme einer Mobilitätszentrale, welche die Gemeinde in der Nähe des Bahnhofs realisieren möchte, habe der Gemeinderat zum jetzigen Zeitpunkt keine Pläne für die künftige Entwicklung des gesamten Areals, sagt Gemeindepräsidentin Lea Bischof. «Wir möchten auf diesem Gelände Hochdorf weiterentwickeln, dazu braucht es aber eine Gesamtplanung.» Dies auch deshalb, weil die Fläche Teil des kantonalen Entwicklungsschwerpunkts Hochdorf-Römerswil ist. Dort befinden sich die grössten Reserven an unüberbauten Arbeitszonen im Kanton Luzern.

Lea Bischof sagt, etwas Besseres als der Kauf des Hochdorf-Areals könne der Gemeinde nicht passieren. «Es wäre es wichtig, dass wir das Land erwerben können, damit wir die Entwicklung der Gemeinde selber steuern können.» Der Kauf bedeutet laut Reto Anderhub die Möglichkeit, einen neuen Dorfteil zu gestalten. Ideen seien an solch einer Lage viele denkbar. Konkrete Pläne habe man aber bewusst keine gemacht. «Dazu braucht es einen politischen Prozess, die Bevölkerung soll mitreden können.»

Unterstützung aus der Bevölkerung

Die erste Gelegenheit bietet sich am 12. Dezember an der Urne. Damit der Gemeinderat weiterverhandeln kann, braucht es ein Ja. Aus der Bevölkerung spüre sie breite Unterstützung, sagt Lea Bischof. Der Gemeinderat durfte die Ortsparteien aufgrund des Bieterverfahrens bislang nicht über die Details informieren. Anfang September äusserten sie sich gegenüber unserer Zeitung im Grundsatz aber positiv. Auch die Controllingkommission empfiehlt, dem Kauf zuzustimmen.

Der in den vergangenen Jahren in finanzielle Schieflage geratene Milchverarbeiter will durch den Verkauf des Areals in Hochdorf seine Bilanz verbessern. Ende August hat das Unternehmen bekanntgegeben, die Produktion an den Standort im thurgauischen Sulgen zu verlagern. Am Stammsitz in Hochdorf gehen rund 120 Jobs verloren. Die Verwaltung soll im Seetal bleiben.