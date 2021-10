Hochdorf: Vierter Kleinbrand innert wenigen Tagen – Zeugenaufruf

Hochdorf Briefkasten wurde in Brand gesteckt – bereits der vierte Kleinbrand in der Gemeinde innert wenigen Tagen Am Mittwochnachmittag wurde durch eine unbekannte Täterschaft am Brauereiweg in Hochdorf ein Briefkasten in Brand gesteckt. Verletzt wurde niemand. Es ist der vierte Kleinbrand in den letzten Tagen. 28.10.2021, 15.20 Uhr

Am Mittwoch, 27. Oktober, wurde der Polizei kurz nach 16.15 Uhr gemeldet, dass am Brauereiweg in Hochdorf ein Briefkasten mit integrierter Klingelanlage brenne. Das Feuer konnte laut einer Mitteilung der Luzerner Polizei vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Brand des Briefkastens am Brauereiweg. Bild: Luzerner Polizei

Es ist laut Polizeiangaben der vierte Kleinbrand in der Gemeinde Hochdorf. So wurden am 19. Oktober, kurz nach 21.30 Uhr, beim Sportplatz Arena an der Ligschwilstrasse Bretter hinter einem Metallcontainer in Brand gesteckt.

Brand von Brettern bei der Sportplatz Arena. Bild: Luzerner Polizei

Weiter wurden am 25. Oktober, kurz nach 20 Uhr und am 26. Oktober, kurz vor 21 Uhr, beim Bahnhof Schönau insgesamt drei Abfalleimer in Brand gesteckt.

Gleich zweimal wurden Abfalleimer beim Bahnhof Schönau in Brand gesteckt. Bild: Luzerner Polizei

Der entstandene Sachschaden bei den Kleinbränden kann gemäss Mitteilung derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei geht in allen vier Fällen von Brandstiftung aus. Die entsprechenden Ermittlungen sind am Laufen.

Im Zusammenhang mit den Kleinbränden sucht die Polizei Zeugen. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (rad)