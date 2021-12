Hochdorf sagt Ja zu Kauf des Hochdorf-Areals

Hochdorf Bürger sagen Ja zu 60-Millionen-Kauf des Hochdorf-Areals Das frei werdende Areal der Hochdorf-Gruppe in Bahnhofsnähe soll der Entwicklung der Gemeinde als attraktives Zentrum einen Schub verleihen. 12.12.2021, 16.43 Uhr

Die Stimmbevölkerung von Hochdorf hat am Sonntag dem Kauf des Areals der Hochdorf-Gruppe für rund 60 Millionen Franken mit 87 Prozent Ja-Anteil zugestimmt. Die Stimmbeteiligung lag bei 45 Prozent. Die Gemeinde schrieb in einer Mitteilung zum klaren Resultat: «Der Gemeinderat freut sich sehr über die klare Zustimmung der Stimmberechtigten zum Kauf der Grundstücke der Hochdorf-Gruppe.»

Die Hochdorf-Gruppe hat im August 2021 entschieden, die Produktion nach Sulgen TG zu verlegen. Als Folge davon werden die firmeneigenen Grundstücke bis am 31. Dezember 2021 verkauft. Das Hochdorf-Areal umfasst rund 86'000 Quadratmeter. Das entspricht rund zwölf Fussballfeldern.

Hochdorf-Gruppe muss Verkauf noch genehmigen

Wie der Gemeinderat in der Abstimmungsbotschaft schreibt, bieten die Grundstücke in Bahnhofsnähe eine «einmalige Chance für Nutzungen im Rahmen der Entwicklung von Hochdorf als attraktives Zentrum». Nach einem zweistufigen Bieterverfahren habe die Gemeinde die Zusage erhalten, dass sie als bevorzugte Käuferin in die finale Verhandlungsrunde gebeten werde. Der Zuschlag soll nun nach der Abstimmung erfolgen. Der Verkauf muss noch durch den Verwaltungsrat der Hochdorf Holding, beziehungsweise den Stiftungsrat der Pensionskasse der Hochdorf-Gruppe genehmigt werden. Der Entscheid ist bis spätestens Ende Dezember 2021 zu erwarten.

Die Gemeinde finanziert den Kauf durch die Aufnahme von Fremdkapital. Die Investition sei für die Gemeinde tragbar, sagte der für die Finanzen zuständige Gemeinderat Reto Anderhub im November gegenüber unserer Zeitung. Das tiefe Zinsumfeld spiele der Gemeinde in die Hände und sie könne momentan günstig Kredite aufnehmen. Dank eines Vertrags mit der Hochdorf-Gruppe, die das Areal teilweise wieder zurückmietet, könne die Gemeinde zudem bis 2025 jährliche Mehrerträge in der Höhe von drei Millionen Franken erzielen. Da der Grundstückskauf eine Investition ins Finanzvermögen darstelle, habe dieser keinen Einfluss auf die Nettoschuld der Gemeinde. (sb)