Hochdorf Coronatests sind weiterhin möglich 06.04.2022, 11.21 Uhr

Dank einer Kooperation mit der Residio AG, welche neu der Vitaluce Apotheke und der Spitex Hochdorf einen Raum im Haus Sonnmatt zur Verfügung stellt, können in Hochdorf weiterhin Coronatests durchgeführt werden. Das schreibt die Gemeinde Hochdorf, welche sich für die Erhaltung des Testangebots eingesetzt hat, in einer Mitteilung. Die Vitaluce Apotheke hatte ihre Testcontainer am Brauiplatz per Ende März 2022 geschlossen, weil der bevorstehende Wechsel der Ladenlokalität per Ende Mai alle Personalressourcen im bestehenden Geschäft benötige. Die Testzeiten sind auf der Website www.apotheke.ch/vitaluce ersichtlich.