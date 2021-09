Hochdorf «Ich habe alles gemacht, alles gekonnt»: Schütze Kaspar Brunner wird 90 und blickt zurück Über 70 Jahre lang ist Kaspar Brunner als Schütze aktiv gewesen, über tausend Kränze hat er gewonnen. Seine Karriere war geprägt vom Streben nach Erfolg – und Anerkennung. Philipp Wolf Jetzt kommentieren 17.09.2021, 15.00 Uhr

Kaspar Brunner steht im Schiessstand des Wehrvereins Hochdorf. Hier hat er, der am Montag 90 wird, 56 Jahre lang geschossen. Als Brunner die Anlage betrachtet und von seinen Schützenjahren erzählt, liegt Wehmut in seiner Stimme. Am liebsten wäre er noch immer aktiv, doch eine Augenoperation vor zwei Jahren bedeutete das Ende seiner Karriere. Brunner war über 70 Jahre lang aktiver Schütze, gewann über tausend Kränze. Er sagt:

«Mein ganzes Leben war auf den Schiesssport ausgerichtet.»

Die Medaillenwand bei ihm zu Hause, vor der sich Brunner viel lieber fotografieren lässt als bei der Schiessanlage, zeugt von seinen Erfolgen.

Dominik Wunderli (Hochdorf, 15. September 2021)

Dabei kam Brunner durch Zufall zum Schiessen. Sein Vater war im Schützenverein tätig. Mit 11 schoss Brunner zum ersten Mal. In Römerswil gab er wenige Jahre später seine ersten Schüsse für einen Verein ab. Mit 19 holte er seinen ersten Kranz. 1963 zog Brunner nach Hochdorf, arbeitete in der Kleiderfabrik Brunex im Lager sowie als Lastwagenfahrer und übernahm im dortigen Wehrverein das Amt des Munitionskassiers. In der Folge war Brunner während 18 Jahren von März bis Oktober fast jeden Samstag ab 13 Uhr auf der Schiessanlage. Die Arbeit im Verein und das Füreinanderdasein bedeuten ihm bis heute viel.

Brunners Sportgerät der Wahl war der Karabiner, 300 Meter die bevorzugte Distanz. Über andere Distanzen schoss er ebenfalls erfolgreich. Er sagt:

«Ich habe alles gemacht, alles gekonnt.»

Er macht ein Beispiel. Das Feldschiessen findet jedes Jahr einmal statt. Zwischen seinem ersten Kranz mit 19 und seinem Karriereende habe er an diesem Anlass 65 Kränze geholt, also praktisch jedes Jahr. Der Erfolg sei der Hauptgrund, weshalb er so viel Freude fürs Schiessen entwickelt habe, sagt Brunner. Wenn man als Junger Erfolge habe, dann begeistere das und treibe an.

Anerkennung ebenso wichtig wie Erfolg

Doch geht es nach Brunner, waren seine Erfolge und sein Einsatz für den Sport oft grösser als die Anerkennung, die er dafür erfuhr. Gefragt nach der grössten Enttäuschung seiner Karriere nennt er den Abschlussabend eines Kantonalschützenfests, an dem ihm für seine Freiwilligenarbeit nicht persönlich gedankt wurde.

Und die schönsten Erinnerungen? Die Verleihung des Anerkennungspreises 2017 der IG Sport Luzern. Als Brunner von der Übergabezeremonie spricht, wird er emotional. An den sportlichen Höhepunkt erinnert er sich hingegen gefasst: An einem Gruppenschiessen in Emmen 1977 erreichte Brunner 97 von 100 Punkten, das beste Resultat der 300 Teilnehmer.

Sowieso war 1977 eines von Brunners besten Jahren. Da brachte seine Frau das dritte von drei Kindern zur Welt. Er sagt, das habe ihn beflügelt. Brunner gewann im selben Jahr die Vereinsmeisterschaft. An einem anderen Anlass traf er mit fünf Schüssen fünfmal die Zehn und einmal die Neun.

Als Turner ebenfalls erfolgreich

Brunners Ehrgeiz reichte weit über den Schiesssport hinaus. Lange war er als Turner aktiv und nahm an Leichtathletikwettkämpfen für Senioren teil. Stolz spricht er davon, wie er mit 57 am Reck noch den Handstand machte und zwischen 2001 und 2007 an vier Leichtathletik-Weltmeisterschaften im ungarischen Tata mehrere Medaillen gewann.

Am liebsten war Brunner über all die Jahre aber Schütze. Mit 90 ist seine Freude am Schiesssport und an seiner Medaillensammlung noch immer gross. Zwar reicht die Sehstärke heute nicht mehr dazu, Kränze zu schiessen, doch reicht sie noch, um mit dem Auto an den Fototermin in seiner Wohnung zu fahren.