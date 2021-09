Hochdorf Herbstmarkt findet nicht statt – Kanal Engel AG kauft Grundstück im Turbigebiet 22.09.2021, 08.03 Uhr

Der Herbstmarkt vom 24. November in Hochdorf wurde abgesagt. Dies hat der Gemeinderat «schweren Herzens» entschieden, wie er in einer Mitteilung schreibt. Grund für die Absage ist die aktuelle Situation mit Covid-19 und der geltenden Vorgaben. Der Gemeinderat prüft nun, ob der Markt im kommenden Jahr in einer anderen Form durchgeführt werden kann, sollten sich die Rahmenbedingungen bis dann nicht ändern, heisst es weiter.

Käufer für Turbigebiet

Für die gemeindeeigenen Grundstücke im Turbigebiet konnten Käufer gefunden werden. Dies teilt der Gemeinderat mit. Die 2587 Quadratmeter grosse Parzelle 2214 wird nach Vorliegen der Baubewilligung an die heute in Abtwil (AG) ansässige Kanal-Engel AG verkauft. Das Familienunternehmen ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und zählt heute rund 30 Mitarbeitende, die Dienstleistungen im Bereich der Kanalreinigung erbringen. Die Firma plant, ihren Sitz mit Werkhof, Büro- und Reserveflächen nach Hochdorf zu verlegen. Bei der Parzelle Nummer 2330 mit einer Fläche von 3449 Quadratmetern hat der Gemeinderat in Anbetracht des ausgehandelten Verkaufspreises von rund 1,25 Millionen Franken entscheiden, das Geschäft der Stimmbevölkerung zur Genehmigung vorzulegen. Der Gemeinderat beantragt, das Grundstück an die Cool Star Immobilien AG zu veräussern, die bereits eine Nachbarparzelle besitzt. Nähere Infos folgen in der Botschaft zur Abstimmung vom 28. November.