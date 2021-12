14. Zentralschweizer Jassmeisterschaft: Irma Späni gewinnt

Zentralschweizer Jassmeisterschaft Die Schwyzerin Irma Späni legte nach der Vizemeisterschaft noch einen drauf An der diesjährigen Zentralschweizer Jassmeisterschaft haben in 19 Vorausscheidungen 1005 Leute teilgenommen. Das Finale bestritten 160 Jasserinnen und Jasser. Am Ende gewann die Vize-Jassmeisterin von 2019. Roger Rüegger 12.12.2021, 18.52 Uhr

Im Kulturzentrum jassten 160 Frauen und Männer um Punkte. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 12. Dezember 2021)

Geselligkeit ist Trumpf in Hochdorf. Die 160 besten Jasserinnen und Jasser der Zentralschweiz haben am Sonntagnachmittag im Kulturzentrum Braui um Punkte geklopft. Fast als wäre nie etwas gewesen, gingen die 19 Vorausscheidungen und das Final der Zentralschweizer Jassmeisterschaft der Luzerner Zeitung und ihrer Regionalausgaben über die Bühne.

Der Finaltag wurde als 2G-Anlass durchgeführt, was einen einigermassen unkomplizierten Spielnachmittag möglich machte. Die Frauen und Männer an den Tischen konnten ihren zugelosten Partnern anhand deren Mimik anmerken, wie es um ihr Blatt bestellt ist, denn Masken wurden am Jassteppich nicht getragen.

Entspanntes Quartett deckt die Karten noch nicht auf

Im ersten Durchgang (12 Spiele) jassten vorne bei der Bühne vier Frauen an einem Tisch. Das Quartett war entspannt, keine schien nervös zu sein. Dabei winken als Preise ein einwöchiger Wellnessaufenthalt für zwei Personen im Solbadhotel Sigriswil oder eine fünftägige Reise ins Tirol. Es gab also durchaus Anreiz, den Erfolg vor den Spass zu stellen. Doch die Karten müssen ja nicht gleich aufgedeckt werden, tiefstapeln ist angesagt. «Wir bleiben doch gleich so sitzen für den Rest des Nachmittags. Das ist gemütlich und passt mir. Dann schimpft sicher niemand, wenn’s mir nicht läuft», sagt Anita Sutter aus Uffikon lachend.

Als hätte sie es gewusst, ist ihr und ihrer Partnerin Heidi Wirz das Kartenglück im ersten Durchgang nicht hold. «Die ziehen uns ab, jetzt haben sie schon zwei Mätsch gemacht», sagt die Frau, die sich online für das Final qualifizierte:

«Meine beiden Jungs zu Hause

jassen nicht, darum spielte ich

eben ohne sie im Internet.»

Am Tisch war es zäher als am Laptop. Mit Irma Späni aus Rothenthurm wurde ihnen die Vize-Jassmeisterin von 2019 als Gegenspielerin zugelost. Damals gewann sie ein E-Bike – und sie sollte auch an diesem Tag nicht leer ausgehen. Dazu später mehr. Sie und Madeleine Schmid aus Horw schrieben im ersten von vier Durchgängen 1028 Punkte.

Irma Späni aus Rothenthurm beim ersten Durchgang. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 12. Dezember 2021)

«Wenns ned wott, de wotts ned»

In den Pausen wurde rege diskutiert: «Wenns ned wott, de wotts ned», sagte ein Jasser auf dem Weg an die frische Luft. Ein anderer winkte ab: «Mit 800 Punkten im ersten Durchgang ist es gelaufen. Nun kann ich die nächsten Spiele tiefenentspannt angehen. Zuerst aber gibt’s ein Bier.»

Die Jassgemeinschaft könnte fast als eine Familie bezeichnet werden. Es sind oft dieselben Gesichter an den Turnieren zugegen. «Schau da, die vom Sattel sind auch da», begrüsst etwa Heidi Erni aus Sempach Paul Amgwerd vor dem Start. Dieser nickt und verrät einem anderen Jasser: «Heidi ist Favoritin. Auf die muss man aufpassen.»

Dazu sollte er später Gelegenheit haben, denn im zweiten Durchgang werden sie gegeneinander spielen. Zuvor aber – im ersten Durchgang – hatten beide gegen andere Gegner gute Karten. «Es läuft, und aus der Nase blutet auch keiner. Das ist doch ein erfolgreicher Jass», so Pauls augenzwinkerndes Fazit.

Geselligkeit war Trumpf im Kulturzentrum Braui. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 12. Dezember 2021)

Beim Duell gegen Heidi wurde es dann ernster. Als Pauls Partnerin falsch zog, machte er sie darauf aufmerksam. Heidi lacht: «Paul, du wirst doch nicht nach Sigriswil in die Ferien wollen.»

An 19 Vorausscheidungen haben dieses Jahr 1005 Personen gejasst. Im Jahr 2019 spielten an 18 Veranstaltungen 1707 Frauen und Männer. Organisator Hansjörg Kaegi zieht eine positive Bilanz, auch wenn die Zahlen eine andere Sprache sprechen. «Mir scheint, die Leute sind in erster Linie zufrieden, dass solche Events überhaupt möglich sind», vermutet er.

Am Ende des Tages ging es aber doch ums Gewinnen. Und das tat – man ahnt es – die Schwyzerin Irma Späni mit 4270 Punkten. Auf Platz zwei jasste sich Peter Huber aus Triengen (4249) und Christian Zürcher aus Villmergen wurde Dritter (4234). Späni und Zürcher spielten die letzten Passe zusammen als Team. Sie gratulierten sich nach der Siegerehrung gegenseitig. Anita Sutter hatte also von Anfang an einen schwierigen Stand. Sie war mit 3904 Punkten jedoch mehr als zufrieden: «Für mich stimmt’s. Ich hatte einen guten Nachmittag.»