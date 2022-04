Neue Buvette in Hochdorf findet Anklang

Hochdorf Neue Buvette beim Lunapark findet bei der Bevölkerung Anklang Beim Lunapark ist seit kurzem die Buvette La Luna geöffnet. Betreiberin Regula Schurtenberger spürt das Interesse an ihrem neuen Angebot. Das volle Potenzial kann sie aufgrund eingeschränkter Öffnungszeiten derzeit aber nicht ausschöpfen. Jonas Hess Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regula Schurtenberger hat den Buvetten-Wagen selber gekauft und eingerichtet. Bild: Patrick Hürlimann (Hochdorf, 19. April 2022)

Der rote Wagen ist nicht zu übersehen. Direkt neben dem Kinderspielplatz beim Lunapark sorgt er seit Karfreitag für einen Farbtupfer inmitten von Hochdorf. Darin werkelt Regula Schurtenberger. Die langjährige Wirtin des Restaurants Storchen in Luzern hat sich einer neuen Aufgabe verschrieben. Mit ihrer Buvette will sie dem Dorfleben in Hochdorf neue Impulse geben. Zugute kommt der 57-Jährigen dabei, dass sie neben ihrer langjährigen Erfahrung im Gastrobereich auch eine waschechte Seetalerin ist. In Baldegg aufgewachsen, wohnt Schurtenberger heute nur fünf Minuten von ihrem neuen Arbeitsort entfernt.

Ihr direkter Draht zur Bevölkerung zeigt sich auch beim Besuch vor Ort. Während des Gesprächs verkauft Schurtenberger Glace, Kaffee, Bier und hält nebenbei noch ein kurzes Schwätzchen mit den Besucherinnen und Besuchern...

Regula Schurtenberger, Betreiberin der Buvette Hochdorf (links), öffnet jeden Tag von 9 bis 20 Uhr. Bild: Patrick Hürlimann (Hochdorf, 19. April 2022)

... oder orientiert neue Kunden über das Angebot. Dieses reicht neben Glacen und Getränken über kleine Snacks bis zu warmen Sandwiches oder Suppen im Glas. «Ich habe noch einige Ideen. Meine Gäste müssen neugierig sein und Neues ausprobieren wollen», so Schurtenberger. Für die erfahrene Gastrofrau ist klar:

«Mein Angebot muss sich klar vom klassischen Restaurant abgrenzen, sonst funktioniert es nicht.»

Start wegen Einsprachen um ein Jahr verzögert

Dass die neue Buvette funktionieren kann, zeigt sich an den Erfahrungen, die Regula Schurtenberger in den ersten Tagen machte.

«Vom ersten Tag an sind praktisch immer Leute hier, das überrascht mich»

, erzählt sie. Viele seien der Meinung, dass eine solche Freiluftbeiz schon längst überfällig ist in Hochdorf. «Einige Gäste haben mir erzählt, dass sie bereits darüber nachdachten, selber etwas auf die Beine zu stellen.»

Doch so einfach sei es eben dann doch nicht. Schurtenberger, welche die Buvette mit dem Segen der Gemeinde – welche im Rahmen ihres Freiraumkonzeptes eine Buvette andachte – betreibt, musste Bewilligungen für den Bewirtungsbetrieb einholen. Auch Diskussionen mit Anwohnenden gab es. So gingen im vergangenen Jahr mehrere Einsprachen bei der Gemeinde ein, welche den Start um ein Jahr verzögerten. Schurtenberger nimmt es gelassen. «Eigentlich war ich froh, ein Jahr länger Zeit zu haben, sonst wäre es ziemlich stressig geworden für mich.» Sie hat den Wagen selber gekauft und trägt auch die Betriebskosten. Die Gemeinde erlässt ihr dafür die Standortmiete und stellt Toiletten zur Verfügung. Sie sagt:

«Klar gehe ich ein gewisses Risiko ein, ich glaube aber daran, dass dieses Konzept funktioniert.»

Um acht Uhr ist Schluss

Um die Kosten im Griff zu haben, will Regula Schurtenberger möglichst wenig Personalausgaben tätigen. Ab und zu hilft aber eine Kollegin aus. «Die Tage sind sonst auf Dauer schon etwas lang.» Die Buvette Hochdorf hat unter der Woche von 9 bis abends um 20 Uhr geöffnet. Am Wochenende von 10 bis 20 Uhr. Wenn Schurtenberger einen Anlass für Gruppen organisiert, kann sie mittels einer Sonderbewilligung bis 22 Uhr Gäste bedienen.

Momentan wolle sie davon aber nicht allzu oft Gebrauch machen. Es sei schon so, dass die Leute am Morgen kaum vor 10 Uhr kommen würden und viele eher am späteren Nachmittag oder Abend da seien.

«Ich weiss, dass das Potenzial so nicht ganz ausgeschöpft wird.»

Jedoch wolle sie angesichts der Einsprachen kein Risiko eingehen. Aus diesem Grund habe man sich auch entschieden, keine Musik abzuspielen. «Wir nehmen lieber ein bisschen Rücksicht.»

Die neue Buvette kommt bei den Hochdorferinnen und Hochdorfern gut an. Bild: Patrick Hürlimann (Hochdorf, 19. April 2022)

Und dann stellt Regula Schurtenberger ungefragt klar: «Hochdorf ist kein Schlafdorf, obwohl das immer alle sagen.» Wenn man etwas im Dorf mache, würden die Leute auch kommen und seien offen. Dies beweise doch gerade der positive Start der Buvette. Weniger optimistisch ist da Buvetten-Besucher Beda Müller. «Hochdorf wollte immer eine Stadt sein, aber hier läuft einfach nichts.» Wer durch die Strassen laufe, sehe kaum Leute. Es sei deshalb schwierig, in Hochdorf etwas zu realisieren, das langfristig funktioniert.

«Ich finde die Buvette zwar eine gute Idee und auch der Standort passt, ob es klappt, muss sich aber erst zeigen.»

Positiver gestimmt ist Janine Williner. Sie findet das Konzept «super». Eine Buvette habe Hochdorf schon längst gebraucht. «So ein Angebot bietet ja heute bald jedes Kaff.» Während man vor einigen Jahren noch Cafés besuchen konnte im Dorf, sei jüngst vieles zugegangen, so die junge Mutter. Für sie richtet sich das neue Angebot vor allem an Familien, da der Spielplatz unmittelbar daneben liegt. Williner kann sich aber auch vorstellen, am Abend ohne Kinder hier hinzugehen. Jedoch:

«Eine Ausgangsmeile sollte hier nicht entstehen, dafür gibt es andere Orte.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen