Hochdorf: Verkehr wird bis Frühling 2022 einspurig geführt

Hochdorf Verkehr wird bis im Frühling einspurig geführt In Hochdorf gibt es grössere Einschränkungen. Grund ist der Bau einer Veloverkehrsanlage. Reto Bieri 10.08.2021, 10.53 Uhr

Die Ortstafel am Eingang von Hochdorf.

Bild: Dominik Wunderli (16. Juli 2019)

Seit März laufen auf der Kantonsstrasse K56 in der Gemeinde Hochdorf an der Sempachstrasse (Südi) bis zum Braui-Kreisel Bauarbeiten. Ziel ist unter anderem die Schliessung einer Lücke im Radroutennetz sowie die Erneuerung des Belags, teilt die Gemeinde mit.

In der Zwischenzeit seien einzelne Bauetappen abgeschlossen. In den nächsten Bauetappen rücke die Baustelle nun näher zum Kreisel. Um einen Rückstau zu verhindern, wird der Verkehr ab nächstem Montag auf der Sempachstrasse im Einbahnverkehr vom Kreisel Braui Richtung Hildisrieden geführt. In der entgegengesetzten Richtung wird die Baustelle über die Industrie-, die Nunwil- und die Baldeggstrasse umfahren.

Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr

Die öffentlichen Verkehrsmittel werden im Gegenverkehr mittels Lichtsignalanlagen durch die Baustelle geführt. Die Bushaltestelle Sempachstrasse wird während der Bauarbeiten bis Ende März 2022 nicht angefahren. Die beiden Haltestellen Bahnhof Hochdorf und Industriestrasse bleiben hingegen in Betrieb. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis ins Frühjahr 2022, wobei der Einbau des Deckbelages voraussichtlich im Herbst 2022 geplant sei, heisst es in der Mitteilung weiter.