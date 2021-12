Anhänger überschlägt sich in Hochdorf – Strasse gesperrt

Hochdorf Wegen Ausweichmanöver: Anhängerzug im Schneesturm überschlagen Ein Anhängerzug ist auf schneebedeckter Strasse verunfallt. Die Strasse zwischen Urswil und Ballwil musste für Bergungsarbeiten rund sieben Stunden gesperrt werden. 03.12.2021, 12.18 Uhr

Der Anhänger kam von der Strasse ab und das gesamte Gespann überschlug sich. Bild: Luzerner Polizei

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 17.15 Uhr in Hochdorf. Ein Chauffeur war mit seinem Anhängerzug von Urswil über die Ballwilstrasse in Richtung Ballwil unterwegs. Im Schneesturm kam ihm auf der Höhe Langmatt ein Auto entgegen. Als er deswegen etwas mehr rechts an den Strassenrand steuerte, kam gemäss Mitteilung der Luzerner Polizei der Anhängerzug von der Strasse ab und überschlug sich.