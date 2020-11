Wie viel Wachstum darfs sein? Hochdorf legt dem Stimmvolk zwei Varianten vor Hochdorf revidiert seine Ortsplanung. Im Zentrum steht die Frage, ob und wie die Wachstumsinitiative umgesetzt wird. Ein Flugblatt sorgt zusätzlich für Diskussionsstoff. Reto Bieri 11.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie und wo soll in Hochdorf künftig gebaut werden? Um diese Frage zu klären, stimmt die Bevölkerung am 29. November über die Revision der Ortsplanung ab. Mehr als sieben Jahre hat die Arbeit am Mammutwerk gedauert. Einer der Gründe für die lange Dauer ist die Gemeindeinitiative Hochdorf wächst langsam. Sie wurde 2015 mit rund 54 Prozent Ja-Stimmen überraschend angenommen. Das vom Arzt Beat Meister lancierte Volksbegehren besagt, dass die Hochdorfer Bevölkerung im fünfjährigen Durchschnitt nur maximal 0,7 Prozent pro Jahr wachsen darf.

Wie stark soll Hochdorfs Bevölkerung künftig wachsen? Die Weichen dazu stellt das Volk am 29. November mit der Abstimmung über die Ortsplanungsrevision. Bild: Pius Amrein (Hochdorf, 7. November 2018)

Das führte insbesondere beim Gewerbeverein zu Sorgenfalten. Mit einer Petition forderte er 2016 den Gemeinderat auf, für die Ortsplanung eine zweite Variante auszuarbeiten, die auf dem kantonalen Richtplan beruht und eine massvolle Entwicklung ermöglicht.

Bei beiden Varianten sind Neueinzonungen nicht mehr möglich

Dieser Aufforderung kam der Gemeinderat nach und legt den Stimmbürgerinnen und -bürgern nun zwei Varianten vor. Bei beiden sind laut Abstimmungsbotschaft Neueinzonungen künftig nicht mehr möglich. Variante 1 setzt die Meister-Initiative um. Der aktuell gültige Zonenplan ändert sich nur geringfügig . Variante 2 berücksichtigt die Vorgaben von Bund und Kanton zur inneren Verdichtung. Um- und Aufzonungen in einzelnen Gebieten sind erlaubt.

Der Gemeinderat empfiehlt Letztere zur Annahme. «Die Kern- und Zentrumszonen werden durch die Zonenzusammenlegung erweitert, was eine massvolle Aufzonung zur Folge hat», sagt Gaby Oberson (SP), seit September Gemeinderätin Ressort Bau. Damit erfolge eine massvolle Anhebung der Nutzungsmöglichkeiten auf längere Zeit. «Im Hier und Jetzt muss niemand bauen, doch es besteht in Zukunft die Möglichkeit, was ein qualitatives, verdichtetes Bauen unterstützt.»

Flugblatt stammt von Sammeleinsprechern

Doch der Ortsplanungsrevision ist Opposition erwachsen. Das «Komitee für eine massvolle und qualitative Ortsplanung» hat Anfang vergangene Woche an 4800 Haushalte einen Flyer verschickt. Eine flächendeckende Aufzonung von Wohnquartieren, wie in Variante 2 vorgesehen, schiesse weit über das Anliegen der Petition des Gewerbevereins hinaus, heisst es dort. Das Komitee besteht aus rund 30 Personen mehrheitlich aus den Quartieren Moosstrasse und Kannenbühl, die eine Sammeleinsprache gegen die Aufzonung ihrer Quartiere eingereicht haben. Diese Quartiere seien während 100 Jahre gewachsen und gut durchmischt mit Einfamilienhäusern und Wohnblöcken, sagt Heinz Spichtig, einer der Komiteesprecher.

«Variante 2 untergräbt den Volksentscheid»

Das Potenzial durch die Aufzonung in ihren Quartieren betrage nach eigenen Berechnungen gerade mal 20 Wohneinheiten. «Dies, weil aufgrund von Gestaltungsplänen viele Gebäude bereits höher gebaut wurden.» Zudem werde mit Variante 2 der Volksentscheid von 2015 untergraben. Heinz Spichtig:

«Mit Variante 1 gewinnt man Zeit, die Wachstumsinitiative umzusetzen und die Wirkung zu messen. So kann man in einem späteren Schritt eine qualitativ bessere Verdichtung im Dorf ermöglichen.»

Wenig überraschend spricht sich auch Beat Meister, der von 2015 bis 2019 für die SVP im Kantonsrat politisierte, für Variante 1 aus. «Ich finde es fragwürdig, dass wir erneut über die 2015 angenommene Initiative abstimmen müssen.» Variante 2 werde in den nächsten Jahren zu deutlich mehr Bautätigkeit im Dorfzentrum führen.

Hochdorf wächst weniger als 0,7 Prozent

Die Initiative werde sehr wohl berücksichtigt, widerspricht Gemeindepräsidentin Lea Bischof (CVP): «Seit 2016 wird das vorgegebene Wachstum unterschritten. Eine massvolle Entwicklung hat somit Platz und entspricht dem Volkswillen.» 2016 bis 2019 habe das durchschnittliche Bevölkerungswachstum 0,38 Prozent betragen. «Einzig im Jahr 2015 war infolge des Bezugs von neu erstelltem Wohnraum das Wachstum höher und dadurch der Jahresschnitt für 2015 bis 2019 bei 0,93 Prozent», sagt Bischof.

Parteien: Ablehnung, Stimmfreigabe und Zuspruch Kritische Stimmen gibt es bei der SVP im Rahmen der Parolenfassung. Diese läuft momentan online. Für die SVP kommen beide Varianten zum falschen Zeitpunkt. «Erst wenn klar ist, was mit der Umfahrung Hochdorf passiert, macht eine neue Ortsplanung Sinn», sagt Ortsparteipräsidentin Moni Schnydrig. Innerhalb der SP seien die beiden Varianten kontrovers diskutiert worden, sagt Co-Präsident Hans Bächler. «Ein Problem besteht unter anderem darin, dass mit der Variante 2 der Volksentscheid von 2015 praktisch ausgehebelt wird.» Die SP erachte aber eine verdichtete Bauweise als zukunftweisend. «Wir unterstützen deshalb trotz Bedenken die Variante 2.» Aus denselben Gründen wie bei der SP ist man sich bei VAH/Grüne nicht einig geworden. Laut Co-Präsidentin Moni Rast Meyer wurde deshalb Stimmfreigabe beschlossen. Support erhält der Gemeinderat von der CVP und der FDP. Die CVP-Parteiversammlung sprach sich mit 34 zu 1 Stimmen deutlich für die zweite Variante aus. «Hochdorf ist das Zentrum im Seetal. Damit das so bleibt, braucht es Variante 2», sagt Adrian Nussbaum, Co-Präsident der CVP-Ortspartei und Kantonsrat. Die geplante Mobilitätszentrale beim Bahnhof zum Beispiel könne nur mit dieser umgesetzt werden. Nussbaum: «Wenn Hochdorf keine innere Verdichtung zulässt, wird das Wachstum auf die kleineren Nachbarsgemeinden verschoben. Der Verkehr und die Zentrumslast nimmt aber in Hochdorf trotzdem zu.»

Anonymes Flugblatt und Falschaussagen: Kantonsrat kritisiert Komitee

Adrian Nussbaum stört sich daran, dass das Flugblatt anonym versandt wurde und zahlreiche Falschaussagen enthalte:

«Das Komitee suggeriert, dass der Volksentscheid missachtet werde. Das ist falsch, denn das gleiche Hochdorfer Stimmvolk hat 2014 die Revision des Raumplanungsgesetzes angenommen. Darin enthalten war die Siedlungsentwicklung nach innen.»

Das Komitee bemängle weiter die Aufhebung der Gestaltungspläne. «Das ist eine Vorgabe des Kantons, sie werden bei beiden Varianten aufgehoben», sagt Nussbaum. Im Flugblatt werde behauptet, das neue Reglement führe zu Widerrechtlichkeit von Hunderten von Liegenschaften. «Auch hier gilt: Die Grenzabstände wurden im übergeordneten Recht angepasst. Zudem gilt die Bestandesgarantie», sagt Nussbaum.

Hinweis: Orientierungsversammlung am 16. November, 20 Uhr, Braui Hochdorf. Der Anlass wird auch per Livestream übertragen. Weitere Infos unter www.hochdorf.ch