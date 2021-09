Gemeinde Hochdorf will Grundstücke der Hochdorf-Gruppe kaufen

Hochdorf «Zentrales Gebiet für die Entwicklung»: Gemeinde will Grundstücke der Hochdorf-Gruppe kaufen – das sind die Reaktionen Die Gemeinde Hochdorf will das Areal des Milchverarbeiters kaufen, um eine aktive Rolle in der Entwicklung zu übernehmen. Die Parteien beurteilen das Vorhaben positiv. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 06.09.2021, 17.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der finanziell angeschlagene Milchverarbeiter Hochdorf hat letzte Woche bekanntgegeben, die Produktion in zwei Jahren von Hochdorf ins thurgauische Sulgen zu verlegen. Dadurch verschwinden in der Luzerner Gemeinde 120 Arbeitsplätze. Gleichzeitig sollen die firmeneigenen Liegenschaften in Hochdorf bereits bis zum Ende dieses Jahres verkauft werden. Das Unternehmen muss sein Areal am Hauptsitz verkaufen, um so die Bilanz zu entlasten. Seit vergangenem Mittwoch läuft die Suche nach einem möglichen Käufer.

Das Areal des Milchverarbeiters Hochdorf. Dominik Wunderli (Hochdorf, 31. August 2021)

Nun teilt der Hochdorfer Gemeinderat mit, man habe «nach einer ausführlichen Situationsanalyse beschlossen, am Bieterverfahren für den Grundstücksverkauf der Hochdorf-Gruppe zu partizipieren». Diese Grundstücke direkt am Bahnhof sind Teil des kantonalen Entwicklungsschwerpunkts Hochdorf-Römerswil und befinden sich grossmehrheitlich in der Arbeitszone A. Das Areal sei für die Gemeinde ein zentrales Gebiet, einerseits aus geografischer Sicht und andererseits in Bezug auf die Entwicklung der Gemeinde, sagt Reto Anderhub, Gemeinderat Ressort Finanzen, auf Anfrage.

Stimmbevölkerung wird über den Kauf entscheiden

Die Gemeinde wolle daher eine aktive Rolle übernehmen. Konkrete Vorstellungen zur Nutzung des Areals gebe es noch keine, zuerst stehe der Prozess im Fokus. «Doch es gibt bereits Ideen, denn die Lage in Zentrumsnähe eignet sich optimal für verschiedene Nutzungen. So sind unter anderem die angestrebte Mobilitätszentrale, eine Aufwertung des Bahnhofareals oder eine Verbesserung der ÖV-Infrastruktur denkbar.»

Das Grundstück Nummer 178 an der Siedereistrasse 9 ist knapp 25'000 Quadratmeter gross. Bild: Geoportal Luzern

Zahlen zum Preis wolle er keine nennen, da es sich um ein Bieterverfahren handle. «Ungeachtet des Betrags würden wir den Kauf zum einen Teil mit Eigenkapital und zum anderen Teil mit Fremdkapital finanzieren», sagt Anderhub. Man sei offen für eine allfällige Zusammenarbeit mit Dritten. Ein möglicher Kauf der Grundstücke durch die Gemeinde setzt die Zustimmung der Hochdorfer Stimmberechtigten voraus. Da die Hochdorf-Gruppe das Areal bis Ende Jahr verkaufen will, «muss es nun schnell gehen», ist er sich bewusst. Wann die Abstimmung stattfinden werde, sei noch nicht klar. Anderhub weiter:

«Die Gemeinde wird alles Nötige unternehmen, dass der Kauf möglich wird.»

Unterstützung durch die Parteien

Die CVP Hochdorf unterstützt die Pläne des Gemeinderats. «Es ist eine einmalige Chance für die künftige Entwicklung der Gemeinde Hochdorf. Das Areal ist prädestiniert für die Mobilitätszentrale und die Weiterentwicklung der Sportinfrastruktur. Es wäre ein wichtiger Beitrag für ein attraktives Regionalzentrum», sagt Klaus Williner von der CVP Hochdorf. Die Partei würde denn auch notwendige Volksabstimmungen – sei es für ein Mit-Investment oder für eine spätere Zonenplanänderung – voraussichtlich unterstützen. Zu den Kosten sagt er: «Schlussendlich muss man investieren, wenn man sich weiterentwickeln will, sei dies mit Geldern der öffentlichen Hand oder auch mit privaten Investoren.»

Die FDP Hochdorf begrüsst den Entscheid des Gemeinderats ebenfalls und auch seine aktive Rolle in diesem Prozess. Das Grundstück nehme unter anderem im Hinblick auf die geplante Mobilitätszentrale eine wichtige Rolle ein. «Die Kosten sind jedoch schwer abschätzbar und müssen mit dem Entwicklungspotenzial des Grundstücks gerechtfertigt werden können», sagt Co-Präsident Yannik Schärli auf Anfrage.

Die SVP Hochdorf findet den geplanten Kauf «innovativ, richtig und wichtig», sagt Präsidentin Moni Schnydrig. So könne die Gemeinde und die Bevölkerung mitentscheiden, wie es mit dem Areal weitergehe. «Es ist eine Investition in die Zukunft und durch die tiefen Zinsen kann man gut einen Kredit aufnehmen.» Auch die SP Hochdorf ist gegenüber dem geplanten Kauf positiv gestimmt, sagt Co-Präsident Hans Bächler. «Grundsätzlich unterstützen wir eine aktive Bodenpolitik. Das zentrale Grundstück in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs bietet viele Möglichkeiten. Es ist wichtig, dass sich die Gemeinde hier aktiv einbringt.» Die VAH/Grünen Hochdorf finden gut, dass im Dorfzentrum mit eigenen Grundstücken Spielraum für die Weiterentwicklung geschaffen werden soll und begrüssen daher die Absichten des Gemeinderats.