Hochschulcampus Horw Wie sich der Kanton Luzern für 32 Millionen einen 365-Millionen-Bau leisten kann Auf dem Campus in Horw soll für 365 Millionen Franken das grösste Bauprojekt entstehen, das der Kanton Luzern je geplant hat. Die Finanzierung ist für den Bau von Hochschulgebäuden ein Novum. Lukas Nussbaumer 13.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luftaufnahme des Campus Horw mit angrenzendem Wiesland, wo der Ausbau des Departements Technik&Architektur der Hochschule Luzern und der Zuzug der Pädagogischen Hochschule realisiert werden sollen. Bild: Pius Amrein (10. Januar 2021)

Am Departement Technik & Architektur der Hochschule Luzern in Horw studieren derzeit knapp 2000 junge Menschen. Weitere 1000 Personen bilden sich auf dem südlich des Bahnhofs gelegenen Areal weiter, ausserdem ist das frühere «Zentralschweizer Technikum Luzern» Arbeitsplatz für mehr als 500 Angestellte. Im Bereich der anwendungsorientierten Forschung für Unternehmen gilt das von den sechs Zentralschweizer Kantonen in einem Konkordat getragene Bildungsinstitut als schweizweit führend. Das gilt nicht für die mehr als 40-jährigen Gebäude – sie müssen dringend saniert werden. Allein die Kosten dafür werden auf rund 100 Millionen Franken geschätzt.

Auch die allein in der Verantwortung des Kantons Luzern stehende Pädagogische Hochschule hat mit der Gebäude­infrastruktur zu kämpfen. Die etwa 2300 Studenten müssen mangels Platz am Hauptstandort beim Bahnhof Luzern an acht verschiedenen Orten in der Stadt ausgebildet werden.

Wachstum möglich – und Synergien von 33 Millionen

Mit der Gründung der Immobilien Campus Luzern-Horw AG kann der Kanton Luzern beide Probleme gemeinsam lösen. Auf dem knapp sieben Hektaren grossen Grundstück in Horw befindet sich genügend überbaubares Land, um die Sanierung und Erweiterung des Departements Technik & Architektur der Hochschule sowie den Zuzug der Pädagogischen Hochschule zu realisieren. Ja, es bleiben sogar Restflächen übrig, die den Hochschulen ein weiteres Wachstum ermöglichen.

Die Kosten für den erweiterten Campus Horw betragen 365 Millionen Franken. So viel Geld hat der Kanton Luzern noch nie in ein Bauvorhaben gesteckt. Ohne den Synergiegewinn zwischen den zwei Hochschulen durch gemeinsam genutzte Räume wie Bibliothek, Aula oder Mensa beliefen sich die Kosten gar auf knapp 400 Millionen. Dennoch befindet das Luzerner Stimmvolk am 7. März nur über eine Summe von 32,1 Millionen Franken:

Alles anzeigen

Refinanzierung der Investition erfolgt durch Mieteinnahmen

Der Kanton Luzern gibt also gerade einmal einen Elftel der Bausumme von 365 Millionen aus. Zum Vergleich: Am gleichen Tag stimmen die Luzernerinnen und Luzerner über einen Kredit von 26,1 Millionen Franken ab, mit dem der Kanton ein 550 Meter langes Strassenstück zwischen Schüpfheim und Sörenberg in Eigenregie saniert.

Möglich wird die Finanzierung des Campus mit nur wenig Eigenmitteln durch eine gemeinnützige und damit steuerbefreite AG, zu deren Gründungskapital neben einer Bareinlage auch die Grundstücke und Gebäude auf dem Campus kommen. Um die hohen Ausgaben tätigen zu können, wird die AG Fremdkapital aufnehmen. Refinanziert wird die Investition zu 95 Prozent durch Kosten­mieten, welche die beiden Hochschulen zahlen. Kostenmieten deshalb, weil der Kanton keine Rendite erzielen muss. 5 Prozent stammen aus marktüblichen Mieten von Drittnutzern.

Bundessubvention an Bau ist höher als an Miete

Die Idee für dieses Finanzierungsmodell, das für den Bau einer Hochschule landesweit als Novum gilt, stammt aus dem Bildungs- und Kultur- sowie dem Finanzdepartement. Von der gewählten Variante habe man den Bund allerdings erst überzeugen müssen, so Wyss: «Damit haben wir sehr viel Zeit verloren.» Das erfreuliche Resultat: Der Bund beteiligt sich an den Baukosten mit 21,4 Millionen Franken. Diese Summe ist in der Abstimmungsvorlage mit eingerechnet, was den nun dem Volk unterbreiteten Kredit von 53,5 Millionen erklärt.

Geprüft, aber wieder verworfen, wurden mehrere andere Finanzierungsmöglichkeiten. Dazu gehörte die Realisierung durch einen privaten Investor. So hat etwa der Kanton Zug die Finanzierung des 2019 eingeweihten Baus für das Departement Informatik in Rotkreuz gelöst. Laut Wyss ist eine sich zu 100 Prozent in Kantonsbesitz befindende AG aber lukrativer, weil die Bundessubventionen an den Bau letztlich höher seien als die Beiträge aus Bern an die Miete.

Hochschulen betonen höhere Flexibilität

Auf bedingungslose Zustimmung ist die Luzerner Regierung mit ihrem Modell allerdings nicht gestossen. SP und Teile der Grünen lehnen das gewählte Vorgehen ab (siehe Kasten am Ende des Beitrags).

Die beiden Hochschulen sagen, der Kanton Luzern betrete mit der Finanzierung über eine AG zwar Neuland. Das Modell erscheine jedoch «sehr plausibel, weil es eine hohe Agilität ermöglicht», so Markus Hodel, Rektor der Hochschule Luzern. Kathrin Krammer, Rektorin der Pädagogischen Hochschule, bläst ins gleiche Horn: «Mit der AG wird gewährleistet, dass wir flexibel und schnell reagieren können, wenn Anpassungen der Räumlichkeiten für die Ausbildung, Weiterbildung und Forschung nötig werden.»

PH zahlt weniger Miete, für die Hochschule wird es teurer

Welche Auswirkungen der Ausbau der Hochschule Technik & Architektur und der Zuzug der Pädagogischen Hochschule (PH) auf die Höhe der Mieten haben, ist erst im Groben klar. Sicher ist: Die PH wird weniger zahlen als heute, weil der Kanton im Gegensatz zu den jetzigen Vermietern keine Rendite erzielen muss.

Für die Hochschule Technik & Architektur hingegen wird es teurer. Schliesslich stehen auf dem Campus nicht nur sanierte und neue Gebäude zur Verfügung, sondern auch 16 000 Quadratmeter mehr Fläche. Damit die Hochschulen planen können, wurde zwischen dem Kanton und ihnen ein nicht für die Öffentlichkeit bestimmter Mietzinskalkulationsmechanismus vereinbart.

Stand jetzt, wird der neue Campus ab 2025 etappenweise realisiert. Der Generalplanerwettbewerb mit vier verbleibenden Unternehmen wird im Mai abgeschlossen. Die Bewerber haben laut Reto Wyss grosse gestalterische Möglichkeiten. «Vorstellbar ist, dass die bestehende Gebäudesubstanz erkennbar bleibt. Genauso gut möglich sind aber auch neue Architekturen.» Mit der Verdoppelung der Studenten- und Mitarbeiterzahl auf 4200 beziehungsweise 1000 am Standort in Horw werden auch die Anbindungen an den öffentlichen Verkehr verbessert. Die Zahl der Parkplätze dagegen wird nur leicht von 300 auf 400 erhöht.