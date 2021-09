Diplom Diese Luzerner Hochschulabsolventin will Kindern die Musik näherbringen Razia Chaudhry hat sich schon als kleines Mädchen für Musik begeistert. Jetzt hat sie an der Hochschule Musik Luzern den Bachelor in Musik und Bewegung abgeschlossen – und führt nun Kinder in die Welt der Musik ein. Susanne Balli Jetzt kommentieren 24.09.2021, 17.00 Uhr

Razia Chaudhry mit ihrer Bratsche im Dreilindenpark Luzern.

Bild: Pius Amrein (16. September 2021)

Wenn Razia Chaudhry von der Musik erzählt, leuchten ihre braunen Augen. Musik zieht sich seit ihrer Kindheit wie ein roter Faden durchs Leben. Mehrere prägende Momente haben sie schliesslich auf den Weg zu ihrer Ausbildung an der Hochschule Luzern gebracht, die sie nun nach drei Jahren abschliessen konnte. Jetzt gehört sie mit dem Bachelor in Musik & Bewegung zu den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen (siehe Kasten), die in den vergangenen Tagen ein Hochschuldiplom entgegennehmen durften. Am Freitagabend fand die letzte von drei Abschlussfeiern statt.

«In meiner Familie war immer etwas los, es spielte Musik aus beiden Kulturen und es wurde viel gesungen», sagt die 25-Jährige, deren Vater aus Pakistan und deren Mutter aus der Schweiz stammt. In Adligenswil aufgewachsen, hörte sie als Primarschulkind eines Tages eine Nachbarin Klavier spielen. «Das war so wunderbar, diese Musik, die aus dem Klavier kam. Von da an wollte ich unbedingt auch Klavier spielen», sagt sie. «Aber meine Eltern fanden, fürs Erste reiche doch eine Blockflöte.» Obwohl es nicht das Klavier wurde, meinte es das Mädchen ernst mit der Musik. «Ich war sehr ehrgeizig und habe insgesamt zehn Jahre lang Blockflöte gespielt.»

Traum der Prinzessin im Schlössli

Wenn Razia Chaudhry mit dem Postauto jeweils von Adligenswil nach Luzern fuhr, staunte sie immer, wenn sie beim Dreilindenpark vorbeifuhr. «Ich sagte dann zu meinem Mami, dass ich mal eine Prinzessin in diesem Schlössli sein möchte», schmunzelt sie. Damals wusste sie nicht, dass das Musikkonservatorium der Hochschule Luzern dort beheimatet war und sie einst dort studieren würde. Dabei war ihr Jahrgang der letzte der Musikhochschule, welcher noch die Räumlichkeiten im Dreilindenpark benutzen konnte. Diesen Sommer hat die Hochschule die Gebäude im Dreilindenpark verlassen und ist seither im Südpol Luzern beheimatet.

Als Chaudhry zehn Jahre alt war, erlebte sie einen weiteren Schlüsselmoment. Sie durfte von der Musikschule aus ein Konzert im KKL mit dem weltbekannten Dirigenten Gustavo Dudamel und dem Jugendorchester aus Venezuela besuchen.

«Ich war eineinhalb Stunden komplett hin und weg. Ab da war mir klar, dass ich in einem Sinfonieorchester spielen möchte.»

Dass es ein Streichinstrument werden sollte, war ihr rasch klar. «Ich finde den Klang und das Holz von Streichinstrumenten sehr schön», sagt sie. Weil ihr die Geige zu hoch tönte und sie das Cello zu umständlich fand, fiel ihre Wahl an einem Instrumentenparcours schliesslich auf die Bratsche.

Chaudhry übte immer gerne auf ihrer Bratsche, schloss sich dem Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester an und machte die Matura mit dem Schwerpunktfach Musik. Mit 18 Jahren begann sie dann doch noch mit dem Klavierspielen. «Weil ich gerne mit Kindern arbeite, habe ich danach an der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern die Ausbildung als Kindergärtnerin angefangen. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich mich auf den Musikunterricht spezialisieren möchte», sagt sie.

Ganzheitliche musikalische Schulung

Und so brach sie die Ausbildung an der PH ab und startete an der Hochschule Luzern das Studium Musik & Bewegung. Die Absolventinnen und Absolventen sind nach drei Jahren Studium qualifiziert, Kinder in Musik und Bewegung zu unterrichten. Dabei steht eine körper- und bewegungsbetonte ganzheitliche musikalische Schulung im Zentrum. In Luzern haben Studierende die Möglichkeit, ihr Profil in Jazz oder Klassik zu wählen – ein einmaliges Angebot in der Schweiz. Chaudhry hat sich für das Profil Klassik entschieden. «Das Studium in Musik und Bewegung ist sehr vielfältig.» Gefallen habe ihr auch die kleine Gruppe an Studierenden, die sie waren. Chaudhry wohnt seit Studienbeginn in einer Dreier-WG mit einer Violinistin und einem Violinisten im Wesemlinquartier Luzern. «Da liegt auch mal ein Kammerkonzert drin. Im ersten Lockdown haben wir ein Balkonkonzert gegeben.»

Noch vor ihrem Bachelor-Abschluss hat Chaudhry im Berufsleben Fuss gefasst. Seit November 2020 leitet sie am Gstaad Menuhin Festival den Bereich Musikvermittlung. «Bei der Musikvermittlung geht es darum, Kindern und Jugendlichen auf spielerische Art den Zugang zur Musik zu öffnen», erklärt sie. Dabei arbeiten Künstler, die am Menuhin Festival auftreten, in Workshops mit den Kindern zusammen. Chaudhry ist für die Organisation zuständig und fungiert als Bindeglied zwischen Künstlern und Kindern. Mit der Musikvermittlung ging für sie ein grosser Traum in Erfüllung. «Für die Zukunft habe ich noch viele Ideen für weitere Musikvermittlungsprojekten, zum Beispiel hier in Luzern.»

