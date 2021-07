Hochschule Luzern: Die Namen aller Absolventinnen und Absolventen

Hochschule Luzern Diese Zentralschweizer Absolventinnen und Absolventen haben es geschafft Das sind die Zentralschweizer Diplomierten der Hochschule Luzern.

Livia Fischer 24.07.2021, 05.00 Uhr

Bachelor: Aquilino Samantha, Luzern; Bachmann Liv, Luzern; Bernasconi Mario, Emmenbrücke; Blättler Timothy, Eschenbach LU; Blümli Kathrin, Gettnau; Bossert Wera, Luzern; Botzen Nina, Luzern; Briellmann Nicolas, Root; Bütler Dustin, Rotkreuz; Camenzind Pius, Brunnen; Cavegn Andrea, Walchwil; Christen Jasmine, Baar; Christen Joel, Wolfenschiessen; Clémence Zoé, Gisikon; Cuthbertson Lisa, Kriens; Elsener Silja, Stans; Feyer Jan, Luzern; Frank Tim, Meggen; Frei Samuel Fabian, Luzern; Gauch Laura, Pfäffikon SZ; Godau Jeanne, Kriens; Hayoz Raoul, Emmenbrücke; Jenal Rebecca, Ebikon; Koen Maria Lena, Luzern; Leuthold Michael, Luzern; Mattmann Vera, Adligenswil; Meier Tim, Horw; Misteli Claudine, Schwyz; Müller Sophie, Zug; Odermatt David, Stans; Oswald Isai, Luzern; Ott-Vihan Jitka, Kriens; Reuter Lilian, Root; Schaub Janine, Rothenburg; Schmidle David, Luzern; Schmidt Christoph, Stans; Schurtenberger Cassandra, Luzern; Steinegger Salome-Jael, Einsiedeln; Streit Pawel, Galgenen; Thaler Sebastian, Kriens; Vitushkina Anastasija, Zug; von Moos Célina, Luzern; von Wyl Cornel, Sarnen; Weibel Paula, Rothenburg; Weizenegger Claire Florence, Neudorf

Master: Fromherz Klaus, Luzern; Müller Laura, Luzern; Schranz-Graf Katrin, Luzern; von Rickenbach Sarah, Arth

Bachelor: Aeschlimann Kevin, Ennetbürgen; Arnold Oliver, Luzern; Bär Florian, Baar; Baumann Dominik, Langnau b. Reiden; Baumann Tobias, Schattdorf; Beck Melissa, Nebikon; Becker Maximilian, Kriens; Bieler Patrick, Steinhausen; Bittel Joel, Hagendorn; Bolzern Dario, Kriens; Brägger Lukas, Horw; Brühlmann Katrin, Reiden; Brun Carlo, Malters; Bucher Jan, Steinhausen; Calovic Aleksandar, Kriens; Cifci Özlem, Schübelbach; Contessotto Ivar, Ebikon; Cremer Sven, Neuenkirch; Dal Ponte Ramona, Geuensee; Dao Trong Viet, Sursee; dos Santos Vieira Pedro Agostinho, Baar; Egeric Adam, Luzern; Ehrler Daniel, Baar; Elsener Michael, Zug; Fröhlich Samuel, Adligenswil; Gemperli Remo Charles, Luzern; Giesser Patrick, Luzern; Grifo Elia, Sursee; Grüter Martin, Hergiswil LU, Gut David, Hitzkirch; Halter Angela, Allenwinden; Ha Quoc Guang, Root; Häusler Marc, Steinhausen; Hecht Lukas, Sempach; Herger Benjamin, Altdorf UR; Herzog Timo, Sempach; Huber Dominik, Neuenkirch; Huber Katja, Rain; Huber Raphael, Ettiswil; Hübscher Claudio, Ennetbürgen; Hurschler André, Oberkirch LU, Ineichen Steve, Ebikon; Jabornegg Cyrill, Dagmersellen; Kathriner Fabio, Udligenswil; Kiser Kimia, Stansstad; Köchli Sandro, Root; Krasniqi Valentin, Luzern; Kronenberger Timon, Hünenberg; Kuhn Benno, Luzern; Lanz Rahel, Cham; Lippuner Jonas, Root; Livers Christopher, Cham; Loosli Melanie, Luzern; Loser Silvan, Buochs; Lüönd Dominic, Küssnacht am Rigi; Meyer Fabienne, Ennetbürgen; Niederberger Felix, Edlibach; Nikolic Vojin, Ibach; Odermatt Patrick, Ennetbürgen; Novikova Marina, Cham; Oberhänsli Lukas, Baar; Parameswaran Pavaskar, Luzern; Pavlovic Jovana, Oberkirch LU; Pilotti Claudio Nino, Luzern; Raschle Yannick, Zug; Reinert Alessandro, Luzern; Richner Patrick, Luzern; Scardino Simone, Nottwil; Schwegler Aaron, Kriens; Selbach Kai, Hünenberg; Soares Correia Kevin, Emmen; Stadelmann Reto, Sursee; Stalder Jonas, Gunzwil; Steinegger Manuel, Sempach Station; Styger Kilian, Steinhausen; Suriyakanthan Suriya, Baar; Tunali Seda, Luzern; Ulrich Philipp, Küssnacht am Rigi; Villiger Oliver, Baar; Vogel Manuel, Hasle LU; Voutat Gilles, Buchrain, Vukovic Uroš, Luzern; Vuong Pascal, Pfäffikon SZ; Wandfluh Luca, Steinhausen; Wermelinger Linda, Obernau; Wiederkehr Yannik, Baar; Wyrsch Léonard, Zug; Zaugg Armin, Zug; Zelger Mario, Stans; Zimmermann Michael, Cham; Zivkovski Majkel, Kriens

Master: Bravin Marc, Stans; Köppel Florian, Obernau; Schulthess Pascal, Kriens; Walker Marvin, Horw

Bachelor: Achermann Reto, Egolzwil; Aeschlimann Marco, Ennetbürgen; Affentranger Marius, Altbüron; Alessandri Lukas, Baar; Amaudruz Joël, Arth; Amgarten Manuel, Wilen (Sarnen); Amgarten Sandro, Schenkon; Amsler Moritz, Eschenbach LU; Annen Livio, Hünenberg See; Anselm Flavio, Horw; Arians Thorsten, Hochdorf; Arifi Jetrmir, Alpnach Dorf; Arnold Philipp, Bürglen UR; Arnold Yves, Altdorf UR; Arulchelvan Vamanan, Luzern; Bachmann Aurelio, Luzern; Bachmann Thomas, Ruswil; Bächler Thomas, Alpnach Dorf; Bättig Jana, Rickenbach LU; Baumann Christian, Dagmersellen; Baumann Philipp, Silenen; Bayard Chiara, Zug; Beeler Olivia, Schattdorf; Besic Amela, Emmen; Bienz Fabian, Entlebuch, Bienz Moritz, Luzern; Bieri Felix, Goldau; Bieri Reto, Buchrain; Blaser Joël, Ibach; Blum Danielle, Obernau; Brand Mario, Bürglen UR; Brun Remo, Hasle LU; Brunner Elena, Luzern; Brunner Valentin, Gelfingen; Bucher Christian Fredi, Malters; Bucher Silvan, Hitzkirch; Burkard Timon, Hünenberg; Burri Reto, Altishofen; Camenzind Eric, Cham; Cerutti Luana Maria, Rothenburg; Christen Adrian, Oberdorf NW; Cortez Manuel, Root; Dahinden Nico, Adligenswil; De Beus Alexander, Rothenburg; Demaj Denis, Triengen; Düggeli Jonas, Steinhausen; Duss Ryan, Nebikon; Edelmann David, Hergiswil NW; Elmiger Mathias, Ermensee; Emmenegger Fabian, Schüpfheim; Erni Ariane, Uffikon; Fankhauser Adrian Beat, Kriens; Fenk Benjamin, Sarnen; Fleischli Benno, Hildisrieden; Flühler Sarina Tanja, Kriens; Frei Jonas, Baar; Friedli Marco, Ballwil; Gasser Jan, Schwyz; Geisseler Jannis, Ruswil; Geisseler Samuel, Buttisholz; Gisler Fabian, Spiringen; Gisler Lars, Erstfeld; Gisler Nicola, Morschach; Gisler Yannic, Altdorf UR; Gloor Nicolas, Luzern; Gsponer Josianne, Luzern; Gueidão Marques Rui Manuel, Root; Gut Andre, Buochs; Gut Livio, Neuenkirch, Gysi Mike, Zug; Häfeli Julia, Rickenbach LU; Hänsli Dario, Rothenburg; Heinzer Mirja, Muotathal; Heller Patrick, Willisau; Herger Matthias, Bürglen UR; Hess Niklaus, Küssnacht am Rigi; Hess Rémy, Cham; Hofer Simon, Oberkirch LU; Höfliger Aaron, Hünenberg See; Huber Marius, Baar; Huber Michael, Kleinwangen; Hunkeler Sandrin, Altishofen; Imeri Alban, Holzhäusern ZG; Imfeld Dominik, Sarnen; In-Albon Simon, Luzern; Inderbitzin Amon, Kriens; Item Clau, Weggis; Jakupi Arben, Reiden; Janjic Stanislava, Kriens; Kablan Maï Jayme, Luzern; Kälin Louis Alexander, Bennau; Käslin Jan, Beckenried; Keiser Jonas, Arth; Keller Daniel, Schattdorf; Kempf Markus, Buochs; Kieliger Sandro, Arth; Kiener Raul, Oberkirch LU; Kirchhofer Fabricio, Schenkon; Koch Manuel, Hasle LU; Koch Mirco, Malters; Krummenacher Andreas Patrik, Rain; Kühnis Isabel, Emmenbrücke; Küng Lars, Luzern; Kürschner Pascal, Kriens; Küttel Claude, Gersau; Leutwiler Kilian, Hildisrieden; Limacher Ronja, Alpnach Dorf; Lindegger Michel, St. Erhard; Lubina Danijel, Luzern; Luterbach Gabriel, Willisau; Lütolf Julian, Beromünster; Mahrer Michael, Udligenswil; Marxen Robin, Altdorf UR; Mazzotta Mattia, Brunnen; Meccariello Giancarlo, Inwil; Megnet Fabian, Oberarth; Mehinagic Nedim, Perlen; Meyer David Adrian, Willisau; Meyer Matthias, Edlibach; Ming Niklaus, Lungern; Monteiro Diogo, Andermatt; Moretti Raphael, Steinen; Möri Janine, Rothenburg; Müller Jasmin, Adligenswil; Nguyen Chanh Dat, Luzern; Nguyen Khanh Bang, Luzern; Niederberger Gabriela, Merlischachen; Omlin Benedict, Sachseln; Omlin Manuel, Sarnen; Ouwehand Daniel, Buochs; Palermo Daniele, Reiden; Pauchard Julian, Luzern; Philipp David, Rothenthurm; Portmann Cyrril, Horw; Prajzler Jakub, Cham; Püntener Sven, Attinghausen; Rebsamen Andreas, Ennetbürgen; Rey Kevin, Schongau; Roggenbach Maja, Honau; Rohrer Martina, Kriens; Rohrer Simon, Sachseln; Rölli Simon, Willisau; Rötheli Kristina Selina, Sarnen; Röthlin Marco, Kerns; Ruoss Garcia Carisa Julia, Emmenbrücke; Rüttimann Silvan, Hochdorf; Ryser Severin, Sarnen; Sadikaj Zamir, Aesch LU; Schaller Lukas, Altbüron; Schaller Pascal, Willisau; Schärer Roman, Ebikon; Scherl Rahel, Buochs; Schilter Vanessa, Cham; Schmid Linda, Cham; Schmid Marco, Küssnacht am Rigi; Schmidiger Michelle, Menznau; Schneider Alessandro, Hergiswil NW; Scholz Roman, Steinhausen; Schöpfer Mauro, Kriens; Schranz Raphael, Emmen; Sidler Germano, Eschenbach LU; Spaqi Mergim, Dagmersellen; Spillmann Leandro, Zug; Stählin José Louis, Rothenburg; Stalder Philipp, Malters; Stocker Alma, Weggis; Stocker Thomas, Nottwil; Tan Abgar, Hergiswil NW; Tarantino Alessandro Giovan-Battista, Kriens; Thayananthan Gnanusha, Schötz; Tholl Dominique, Kriens; Tophnike Jonas, Hochdorf; Tschümperlin Jonas, Schwyz; Tritschler Victoria, Oberägeri; Vistocco Dario, Oberdorf NW; Vogler Bettina Seraina Maria, Lungern; Vogler Klemens Bernhard, Lungern; Vogler Sabrina, Kerns; Volken Delia, Flüelen; von Aarburg Joel, Stans; von Ehrenberg Gianluca, Luzern; Wälti Flavia, Sachseln; Wey Ramon, Neuenkirch; Wolfisberg Reto, Hohenrain; Widmer Michael, Arth; Würsch David, Buochs; Wyrsch André, Hergiswil NW; Wyrsch Patrik, Erstfeld; Wyss Kimberly, Zug; Zeliska Benjamin Alain, Zug; Zemp Gregor, Rothenburg; Zgraggen Tim, Greppen; Zimmermann Arno, Buochs; Zindel Lara, Horw; Ziswiler Fabian, Buttisholz; Zocco Simone, Horw, Zumkemi Kai, Brunnen

Master: Bienz Diego, Gisikon; Birrer Nicole, Willisau; Blättler Michael, Rain; Bütikofer Marcel, Steinhausen; Dossenbach Noah, Baar; Durrer Michael, Kerns; Fill Marc, Hünenberg; Grodtke Noemi Elise, Luzern; Gubler Carina, Nebikon; Herger Thomas, Baar; Hug Simon, Steinhausen; Inderbitzin Yannick, Sarnen; Jabornegg Sascha, Dagmersellen; Jost Christian; Luzern; Kiener Anna, Luzern; Klauser Daniel, Ebikon; Kounitzky Helena, Hergiswil NW; Kurmann Michael, Dagmersellen; Lagzdins Martins, Cham; Leber Ueli, Luzern; Mazlagic Ervin, Perlen; Mulle Jana, Küssnacht am Rigi; Papaefthymiou Maria-Eleni, Luzern; Pavlovic Goran, Luzern; Pinelli Manuele, Emmenbrücke; Rohrer Daniel, Sarnen; Shala Milot, Emmetten

Die Diplomfeiern der restlichen Departemente – Musik, Soziale Arbeit und Wirtschaft – finden im September statt.