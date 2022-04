VPOD-Umfrage: Der Druck auf HSLU-Mitarbeitende ist gross

Überstunden «Ich arbeite bis zu 10 Stunden zu viel pro Woche»: Mitarbeiter der Hochschule Luzern berichtet über enormen Druck am Arbeitsplatz Ein Mitarbeiter der Hochschule Luzern spricht über enormen Druck am Arbeitsplatz. Eine kleinen Umfrage des VPOD, welche die Probleme aufzeigen soll, überzeugt die Hochschulleitung nicht. Die Mitarbeitenden seien zufrieden. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Die Hochschule Design und Kunst Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 12. September 2020)

Bei der Hochschule Luzern (HSLU) ist der Druck auf die Mitarbeitenden gross. In einer Umfrage des Verbands des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) geben fast Dreiviertel der Befragten an, regelmässig zu viel zu arbeiten. 129 Angestellte – 6 Prozent der Angestellten der HSLU – haben an der Umfrage teilgenommen. 30 Personen geben an, jede Woche 5 bis 10 Stunden mehr zu arbeiten, als sie abrechnen können. Bei 17 Personen sind es mehr.

Die Umfrage konnte nicht über die Kanäle der Hochschulleitung verbreitet werden, da der VPOD laut Senta van de Weetering, Mediensprecherin der HSLU, keine institutionelle Rolle an der Hochschule hat – externen Institutionen werde der Verteiler nicht zur Verfügung gestellt. Die VPOD-Mitglieder haben die Umfrage deshalb unter Kolleginnen und Kollegen bekannt gemacht. Die Umfrage ist also nicht repräsentativ. «Trotzdem zeigen die Antworten, dass der Leistungsdruck bei der HSLU enorm ist», betont Viviane Hösli, Regionalsekretärin des VPOD Zentralschweiz.

Zufriedenheit mit Arbeitgeber ist trotzdem hoch

Bereits in der repräsentativen Mitarbeiterbefragung der HSLU vom Herbst 2021 hat knapp ein Viertel angegeben, sie hätten nicht genug Zeit, ihre Aufgaben zu erledigen. Dies steht im Kontrast zur allgemein sehr hohen Zufriedenheit mit der Arbeit. «Gerade dieser Umstand führt dazu, dass sich viele Mitarbeitende überarbeiten», sagt Vivian Hösli. Oftmals fördere eine hohe Motivation und Erfüllung in der Aufgabe in Kombination mit hoher Arbeitsbelastung die Gefahr von Burn-outs. «Es ist in der Verantwortung der Hochschule, die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu schützen, indem die Arbeitsbelastung reduziert wird.»

Senta van de Weetering betont: «Die individuelle Pensensituation der Mitarbeitenden hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird mindestens einmal jährlich etwa im Rahmen von Beurteilungs- und Fördergesprächen thematisiert und reflektiert.»

Mitarbeiter begann seine Zeit selbst aufzuschreiben

Wie die hohe Anzahl an unbezahlten Überstunden zu Stande kommt, erklärt ein Mitarbeiter der HSLU im Gespräch mit unserer Zeitung am Beispiel seiner persönlichen Erfahrungen. Er ist seit fast zehn Jahren sowohl in der Lehre als auch in der Forschung tätig. Da er von Angestellten anderer Fachhochschulen gehört hat, dass öffentliche Kritik negative Konsequenzen für die Karrierechancen haben könnte, möchte er anonym bleiben. Wir nennen ihn Alex Meier*.

Er hat die Erfahrung gemacht, dass an der HSLU sowohl in der Lehre, als auch bei Forschungsprojekten der Kostendruck sehr hoch ist. Vor einigen Jahren hat er begonnen, seine Arbeitszeit selbst zu erfassen, weil die HSLU nur die Leistung erfasst. Das Ergebnis hat ihn selbst schockiert: «Ich arbeite durchschnittlich 5 bis 10 Stunden zu viel pro Woche», sagt Meier.

Pauschalen sollen zu knapp berechnet sein

Wenn ein neues Modul in der Lehre erstellt werden soll, sei es am Anfang unmöglich, mit den vorgegebenen Pauschalen zurechtzukommen: «Man braucht mindestens drei bis fünf Durchführungen, bis die Pauschalen in der Lehre knapp reichen», erklärt Meier. Das wird auch von anderen Mitarbeitenden in Kommentaren zur Umfrage bestätigt.

Aber auch dann sei es eine Herausforderung, da die Inhalte der aktuellen Entwicklung in der Forschung angepasst werden müssen, was sehr zeitaufwendig sei. Dass dies von der HSLU erwartet wird, unterstützt Meier. Er weist aber auf den grossen Zusatzaufwand hin:

«Die Erwartungen der Hochschule können mit der zur Verfügung stehenden Zeit nicht erfüllt werden.»

Ähnliche Probleme sind laut Meier in der Forschung zu beobachten. Hier werden die Stunden projektbezogen genau erfasst. Forschungsaufträge müssen von den Mitarbeitenden akquiriert werden. Nach Erhalt besteht die Herausforderung diese unter den finanziellen Rahmenbedingungen der Förderinstitutionen (zum Beispiel Bundesämter) und der Hochschule zu erfüllen, welche oft nicht übereinstimmen. Die zur Verfügung stehenden Mittel sind in Meiers Erfahrung zu knapp bemessen.

Trotzdem «besteht der Druck, im Positiven abzuschliessen». Das sei zwar offiziell nicht Pflicht, «die Vorgesetzten üben jedoch Druck aus, dass nicht zu viel Stunden auf ein Projekt geschrieben werden». Ihm wurde von Vorgesetzten gesagt, er arbeite nicht schnell genug, sodass er glaubte, nicht effizient genug oder zu sorgfältig zu sein. «In der Konsequenz habe ich viele Stunden nicht erfasst», erklärt Meier.

Weitere Effizienzsteigerung in Sicht?

Die HSLU ist eine der effizientesten Hochschulen der Schweiz. Langfristig soll aber die Effizienz um weitere 10 Prozent gesteigert werden, wie laut Meier an einem Dozierendenseminar im vergangenen Jahr gesagt wurde. «Das bedeutet für uns schliesslich mehr Arbeit in der gleichen Zeit und für das gleiche Geld.» Laut Senta van de Weetering handelt es sich bei dieser Aussage von Herrn Meier um ein Missverständnis. Urs Rieders Worte seien «so aus dem Zusammenhang gerissen, dass sie sich in ihr Gegenteil verkehrt hätten».

Meier identifiziert sich sehr mit seiner Arbeit. Dennoch überlegt er immer öfter, den Job zu wechseln. «Eine andere Fachhochschule kommt für mich nicht in Frage, da im Endeffekt alle im gleichen System stecken», sagt er. Bei einer neuen Stelle würde er darauf achten, dass Engagement gewürdigt wird und die Arbeitszeiten klar geregelt sind.

Hochschulleitung will nicht mit VPOD zusammenarbeiten

Das Problem wurde bereits politisch aufgegriffen. In mehreren Zentralschweizer Kantonen sind Anfragen an die Regierungen offen, wie die Arbeitsbedingungen verbessert werden können. So auch in Luzern: Urban Sagers (SP, Stadt Luzern) Anfrage zum Thema ist noch offen.

Die Umfrageergebnisse hat der VPOD der Hochschulleitung im März vorgelegt. Diese war aber nicht bereit, mit der Gewerkschaft ins Gespräch zu treten, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Grund dafür war laut Senta van de Weetering zum einen, dass der VPOD nicht das institutionelle Mitwirkungsorgan der Mitarbeitenden ist. Zum anderen habe der Rektor im Gespräch darauf hingewiesen, dass die Umfrage nur 6 Prozent der Mitarbeitenden abbilde und so weniger aussagekräftig ist, als die interne Mitarbeiterumfrage vom Herbst 2021, bei der der Arbeitgeber «grundsätzlich als gut» bewertet werde, und die als Grundlage für Verbesserungsmassnahmen diene.

Hösli erhofft sich nach wie vor, dass die Hochschule bereit sein wird, eine sozialpartnerschaftliche Lösung mit uns als Gewerkschaft zu finden. «Ansonsten müssen wir mit den Mitarbeitenden weitere Schritte in Betracht ziehen.»

