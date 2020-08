Hochschule Luzern untersucht Reiseverhalten im Zusammenhang mit der Coronapandemie Das nationale Forschungsprogramm «Covid-19» des Schweizerischen Nationalfonds unterstützt ein Corona-Forschungsprojekt der Hochschule Luzern. Die Studie ermittelt, wie eine Pandemie das Reiseverhalten der Menschen beeinflusst. 05.08.2020, 08.35 Uhr

(spe) Die Studie der Hochschule Luzern (HSLU) soll herausfinden, wie Reisende das Risiko von Infektionskrankheiten wahrnehmen und wie sich das auf die Entscheidungen bezüglich des Reiseverhaltens auswirkt. Zudem soll die Studie zeigen, was dies für die Akzeptanz und Umsetzung verschiedener Massnahmen wie etwa Abstandhalten, Händewaschen und Maskentragen in den Ferien bedeutet. Dadurch könnten Eindämmungsmassnahmen im Tourismus verbessert werden, so die HSLU in einer Medienmitteilung.