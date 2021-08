Überschwemmung und Hochwasser am Sempachersee

Hochwasser Achtung vor unterspülten Bäumen: Uferwege am Sempachersee wegen Überschwemmungen noch immer gesperrt Der Pegel des Sempachersees ist noch immer nicht merklich gesunken. Und es soll am Wochenende wieder regnen. Es besteht höchste Gefahrenstufe: In Ufernähe könnten weitere Bäume umstürzen. Stefanie Geske 06.08.2021, 14.34 Uhr

Die ergiebigen Regenfälle der vergangenen Wochen sorgen noch immer für Überschwemmungen am Ufer des Sempachersees, wie diese Leserbilder zeigen:

Leserbilder: Daniel Meier

Die Böden sind vom vielen Wasser völlig übersättigt. Der Seepegel geht zwar minim zurück, aber es haben sich fürs Wochenende bereits weitere Regenfälle angekündigt. Heuer liegt der Seepegel nur knapp unter dem Höchststand der vergangenen Tage (504.64 Meter).

Der Wasserpegel des Sempachersees im 40-Tage-Vergleich – seit Mitte Juli pendelt sich der Pegel bei etwa 504.60 Meter ein. Quelle: hydrodaten.admin.ch

Der Abfluss des Sees bei Oberkirch (Suhre) ist gemäss Mitteilung der Stadt Sempach seit längerer Zeit auf dem Maximum...

Die Suhre in Oberkirch läuft am Limit. Leserbild: Xaver Husmann (Oberkirch, 5. August 2021)

... und bewege sich in der höchsten Gefahrenstufe 5 (sehr grosse Gefahr). Es sei daher nicht möglich, die Abflussmenge zu erhöhen, um den Seepegel schneller zu senken.

Screenshot geo.admin.ch

Im Vergleich zum Vierwaldstättersee sinkt der Pegel des Sempachersees viel langsamer: «Das liegt daran, dass das Gefälle an der Suhre zu gering ist. Es kann nicht mehr abfliessen», so Daniel Arnold, Projektleiter Naturgefahren bei der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur des Kantons Luzern.

Uferwege sind gesperrt

Aufgrund des hohen Wasserstandes sind der Seeuferweg und die Seeallee teilweise überschwemmt. Wie die Stadt Sempach weiter schreibt, wurde deshalb der Seeuferweg im Bereich Ruderzentrum bis Seewasserwerk gesperrt. Dies, um die Sicherheit der Spaziergängerinnen und Spaziergänger zu gewährleisten. Aufgrund der Unterspülung ist am Sempachersee bereits ein Baum am Seeufer umgestürzt, wie dieses Bild zeigt:

Bild: Stadt Sempach

Es sei gemäss der Stadt Sempach nicht auszuschliessen, dass sich dies an anderen Standorten wiederhole.

«Das Begehen des Uferweges im abgesperrten Bereich ist aktuell sehr gefährlich.»

Sempachersee: Bootsfahrten sind zu unterlassen Wegen hohem Pegelstand und viel Schwemmholz sind derzeit private Bootsbesitzer polizeilich aufgefordert, bis auf Weiteres auf Freizeitfahrten und nicht dringende Fahrten auf dem Sempachersee zu verzichten. Dies weil durch hohen Wellengang weitere Schäden entstehen könnten. Zudem befindet sich momentan viel Schwemmholz auf dem See, was eine zusätzliche Gefahr für Bootsfahrer darstelle.



Zudem seien diverse Gebäude und Liegenschaften rund um den Sempachersee zurzeit gefährdet und werden gemäss Polizeiangaben besonders gegen das Hochwasser geschützt. (stg)



Statistisch gesehen kommt ein solches Hochwasserereignis am Sempachersee seltener als alle 300 Jahre vor. Das zeigen Zahlen des Bundesamtes für Umwelt (Bafu).

Sperrungen dauern noch einige Wochen an

Wie geht es nun weiter am Sempachersee? Es ist momentan schwierig einzuschätzen, wann die gesperrten Ufer- und Velowege wieder freigegeben werden können. Daniel Arnold:

«Es kommt auf die Niederschläge drauf an. Man rechnet jedoch, dass dieser Zustand noch einige Wochen andauern wird»

Am Samstag und Sonntag ist wieder Regen prognostiziert. Bleibt abzuwarten, ob dieser grössere Auswirkungen auf den Seepegel und die Sperrungen hat.

Hochwasser auch am Hallwiler- und Baldeggersee Spazieren ohne Gummistiefel ist auch am Hallwilersee immer noch nicht möglich. Das Wasser auf den Fussgängerwegen ist so hoch, dass man knietief im Wasser steht. Dies, obschon jede Sekunde etwa 40 volle Badewannen Wasser abfliessen. Das entspricht 7000 Litern pro Stunde, wie PilatusToday berichtet. Dass der Wasserpegel rund 35 Zentimeter höher ist als normalerweise, liegt am benachbarten Baldeggersee, der einen historischen Höchststand erreicht hat. Dessen Wassermassen fliessen via Aabach in den Hallwilersee.

Über die Website des Bundesamt für Umwelt BAFU können hydrologischen Daten und Vorhersagen zu Schweizer Gewässer abgerufen werden. Unter folgenden Links erhalten Sie Informationen zur aktuellen Situation, Messwerte sowie Stationsinformationen zum Sempachersee und zum Abfluss Suhre:

Sempachersee (Sempach)

Abfluss Suhre (Oberkirch)