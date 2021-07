Hochwasser Nach Hochwasser: Luzerner See-Badis bangen um ihre Rasenflächen Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Juli 2021) Vom Regen in die Traufe. Die Badis um den Vierwaldstätter- und Sempachersee bekämpfen derzeit die Folgen des Hochwassers. Ein Augenschein zeigt: Es liegt noch viel Arbeit vor den Betreibern. Chiara Z'Graggen 20.07.2021, 19.38 Uhr Merken Drucken Teilen

Lido. 14:10 Uhr. Traumwetter. Ferienzeit. Wer bei diesem Szenario volle Liegeplätze und Sonnencrèmegeruch erwartet, liegt an diesem Dienstagnachmittag falsch. Kein Kinderlachen ist zu hören, sondern ein Knattern in geringer Entfernung. «Das ist das Knattern der Absaugpumpe», sagt Marcel Wiesler, Chef des Lido Luzern. In den nächsten Tagen bleibt es mehr oder weniger still in dieser Badi. «Wir rechnen damit, zumindest einen Teil am nächsten Montag wiedereröffnen zu können», so Marcel Wiesler.

Während der Betreiber einen Rundgang anbietet, laufen freundliche Menschen in Gummistiefeln vorbei, lächeln. Marcel Wiesler klärt auf: Die Menschen hinter dem Grinsen sind die fünf Badmeister, die kurzfristig umsatteln mussten und nun bei den Aufräumarbeiten mitanpacken. Der Chef ist gefragt, immer wieder muss er Fragen beantworten oder das weitere Vorgehen besprechen. So etwa mit dem Stadtgärtner.

Die Wiese im Lido ist bereits im Vorfeld in guter Verfassung gewesen. Das kommt den Betreibern nun zugute, wie Marcel Wiesler sagt.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Juli 2021)

Restaurant ist fast verschont geblieben – dank Hilfe einer Baufirma

«Der Rasen ist unser grösstes Sorgenkind», sagt Marcel Wiesler. In diesen Tagen wird er belassen, wie er ist, das trockene, schöne Wetter diese Woche tut sein Werk. «Je nach Situation muss noch eine spezielle Maschine zum Zug kommen, um die Wiese schonend zu schneiden», sagt Wiesler. Bei der Rasenpflege erhält das Lido Unterstützung von der Stadt Luzern – in den Wintermonaten kümmert sich so oder so die Stadtgärtnerei um den Rasen. Die professionelle Pflege hilft nun Wiesler und seiner Badi:

«Der Zustand des Rasens war durch die professionelle Pflege bereits vorher tadellos, deshalb hält sich der Schaden nun in Grenzen.»

Auch beim Restaurant hatte das Lido Glück. Zwar wurden Gummiteile des Bodens weggeschwemmt, Wasser ist jedoch keines ins Innere getreten. Um das Eintreten des Wassers zu verhindern, konnte Wiesler und sein Team eine Baufirma engagieren. Diese hat das Restaurant «zugemauert».

Wenn alles nach Plan läuft, werden am kommenden Montag hier wieder Kinder herumtoben können.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Juli 2021)

Poolanlage hat den «Todesstoss» erlitten

Beinahe alle Betriebsräume sind trocken geblieben. Zentraler Pfeiler hierfür waren die Sandsäcke, die mit eigenem Sand vom Strand aufgefüllt werden konnten. Ein Wermutstropfen ist jedoch die Poolanlage. «Der Technikraum stand tief im Wasser», erzählt Marcel Wiesler. Das führt dazu, dass der Pool heuer nicht mehr wiedereröffnet werden kann. «Wir packen jetzt aber die Chance beim Schopf und sanieren die Poolanlage komplett», sagt Wiesler. Früher oder später wäre es sowieso dazu gekommen. Die Wiedereröffnung soll 2023 erfolgen.

In der Horwer Winkelbadi ist die Gastronomie geöffnet

Wie haben andere Badis in der Region das Hochwasser überstanden? Die Badewiese der Winkelbadi in Horw kann wahrscheinlich noch länger nicht freigegeben werden. Simone Aerni sagt: «Das Wasser steht noch bis zum Haus.» Die Gäste können zurzeit im Restaurant, auf der Terrasse und an der Bad Bar, jedoch nicht in der Lounge bewirtet werden. Trotzdem ist man zuversichtlich, sei man doch «mit einem blauen Auge davongekommen». Sie sagt:

«Nun bleibt zu hoffen, dass sich die Wiese langsam erholt.»

Sorgen macht sich Aerni im Hinblick aufs Wochenende: Laut Prognosen drohen wieder Gewitter. Wann die Badewiese wieder freigegeben werden kann, ist noch ungewiss. «Wir hoffen schwer, dass sich die Wiese erholt und nicht langsam unter dem Wasser abstirbt.»

Nur das obere Stockwerk der Winkelbadi kann derzeit für Gäste bewirtet werden. Bild: Patrick Hürlimann (Horw, 20. Juli 2021)

Beim Baden ist nach wie vor Vorsicht geboten

Auch die Ufschötti in der Stadt Luzern kämpft mit überspülten Ufern, wie die Stadt Luzern in einer Medienmitteilung schreibt. Weil diese dadurch unübersichtlich sind, empfehlen die Einsatzkräfte, beim Baden im See «sehr vorsichtig» zu sein. Auf Anfrage schreibt Urs Dossenbach, Projektleiter Kommunikation der Stadt Luzern, dass der Strand teilweise noch überschwemmt sei: «Das Wasser geht aber stetig zurück.» Derzeit brauche es keine grösseren Aufräumarbeiten. Die Ufschötti war nie geschlossen. Definitiv abgeraten wird weiterhin vom Reussschwimmen, «da Lebensgefahr besteht», so Dossenbach.

Beim Baden ist noch immer Vorsicht geboten.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Juli 2021)

Ein paar Kilometer südöstlich der Ufschötti liegt Weggis. Laut Cornelia Studer, Chefbadmeisterin des Strandbads Weggis, hat es ihre Badi «richtig erwischt». So stehen die unterirdischen Technikräume des Hallenbades unter Wasser. Durch den hohen Wasserdruck des Seepegels läuft noch immer Wasser durch die Schächte, welches permanent abgepumpt werden muss, um eine Überflutung zu verhindern. Sie sagt:

«Dank der Hilfe der Feuerwehr kann das Wasser mittels Schläuchen durch eine mobile Pumpstation automatisch gesteuert werden.»

Und: «Der Steg steht noch immer unter Wasser und ist defekt.» Vorerst kann nur ein Teil des Strandbads Weggis wiedereröffnet werden, denn ein Teil des Rasens ist versumpft.

In Sempach baden die geübten Schwimmer bereits wieder

Vom Vierwaldstättersee zum Sempachersee. Beim Seebad Sempach liegt noch immer die Hälfte der Liegewiese im Wasser. Und: «Der Sprungturm steht unter Wasser. Teile der Wiese sind abgebrochen», sagt die stellvertretende Betriebsleiterin Denise Bahcivan. Am Montag konnte ein Teil der Badi wiedereröffnet werden. Dies führte dazu, dass die unbeschadeten Flecken der Liegewiese ganz belegt waren. Jedoch wurden nur gute Schwimmer und Schwimmer ohne Schwimmhilfen ins Wasser gelassen. Die Aufräumarbeiten laufen derzeit auf Hochtouren, die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. «Die Schäden sind enorm, auch weil wir erst noch mit Hagelschäden zu kämpfen hatten», sagt Bahcivan. Das Seebad hat bereits eine Baufirma beauftragt, um einen Steg als erleichterten Zugang zum Wasser zu bauen.