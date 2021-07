Hochwasser «Das Luzerner Reusswehr wurde überhaupt nicht zu spät geöffnet» – Abteilungsleiter Naturgefahren weist Kritik zurück Bis zu 30 Zentimeter tiefer könnte der Pegel des Vierwaldstättersees bei früherer Öffnung des Reusswehrs jetzt liegen, sagen Kritiker. Der Kanton Luzern widerspricht dieser Darstellung vehement. Roman Hodel 14.07.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Reusswehr beim Luzerner Mühlenplatz reguliert den Pegelstand des Vierwaldstättersees. Steigt dieser auf über 434 Meter über Meer an, wird es komplett geöffnet, sodass der maximale Abfluss aus dem See möglich ist. Die letzten Nadeln wurden am vergangenen Freitag entfernt. «Viel zu spät», wird moniert. Bei unserer Zeitung haben sich unabhängig voneinander mehrere Leser gemeldet. Darunter Peter Kühni. Der pensionierte ETH-Ingenieur kennt das Reusswehr bestens. Er hatte in den Nullerjahren für den Erhalt des alten Nadelwehrs gekämpft – vergeblich. Bei der kantonalen Abstimmung 2008 entschieden sich 58 Prozent der Stimmberechtigten für den Neubau – in der Stadt waren allerdings 56 Prozent dagegen.

Kühni kritisiert den Neubau, der in den Jahren 2009 bis 2011 realisiert wurde, auch heute noch. Etwa, dass nicht mehr alle Nadeln von Hand rausgenommen werden können. Beim sogenannten Stirnwehr kann man gut einen Drittel der Nadeln nur noch als ganze Konstruktion senken oder heben. Vor allem aber sagt Kühni dies: «Die Verantwortlichen hätten das gesamte Wehr einige Wochen früher öffnen sollen – dadurch würde der Pegel des Sees nun 20 bis 30 Zentimeter tiefer liegen.» In Thun etwa hätten die Behörden aufgrund der starken Wetterwarnung frühzeitig gehandelt, in Luzern nicht. Zwar wisse er um das Wehrreglement, doch Kühni sagt:

«Im Krisenfall ist dieses durch menschliche Entscheide zu ersetzen.»

Vom Reusswehr (links) ist praktisch nichts mehr zu sehen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021)

Die letzten Nadeln beim Stirnwehr bleiben bewusst lange drin

Urs Zehnder, Abteilungsleiter Naturgefahren beim Kanton Luzern, weist die Kritik entschieden zurück:

«Das Reusswehr wurde überhaupt nicht zu spät geöffnet – im Gegenteil.»

Seit Anfang Juni seien das Stirn- und Seitenwehr offen, das Längswehr seit dem 11. Juni. Einzig: Beim Stirnwehr seien die Nadeln der letzten Böcke erst am vergangenen Freitag entfernt worden. Denn diese würden ohnehin kaum etwas zu einem erhöhten Abfluss beitragen, hätten aber einen sehr grossen Einfluss auf die Bewirtschaftung des Längswehres.

Abflussmenge beträgt rund 240 Kubikmeter Wasser pro Sekunde

Ein Blick auf die Werte der Messstation bei der Geissmattbrücke gleich unterhalb des Reusswehrs bestätigt: Seit dem 10. Juni beträgt die Abflussmenge rund 240 Kubikmeter Wasser pro Sekunde – erst ab dem 9. Juli ist diese durch den innert Kürze stark angestiegenen Seepegel hochgeschnellt, zunächst auf 348 und zuletzt auf 435 Kubikmeter. Zum Vergleich: Im Juni vor einem Jahr betrug das Monatsmittel 136 Kubikmeter, im Juli 167 Kubikmeter. Einen Ausreisser nach unten zeigt die Grafik nur um den 8./9. Juli 2021. Laut Zehnder handelt es sich dabei aber um einen Systemausfall.

Links ist vom Längswehr des Reusswehrs noch das Geländer erkennbar, mehr nicht. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021)

Auf die Frage warum man das Wehr mit Blick auf die enormen Schneemengen in der Höhe nicht schon im Mai komplett geöffnet habe, antwortet Zehnder:

«Selbstverständlich wurden die Schneemengen berücksichtigt. Nur muss man wissen, dass die Regulierung gemäss Wehrreglement vorgenommen wird.»

Dieses sei in einem achtjährigen Prozess erarbeitet und im Rahmen der interkantonalen Vereinbarung der Uferkantone über die Regulierung des Abflusses des Vierwaldstättersees am 19. Oktober 2006 erlassen worden. So darf zum Beispiel der Seepegel nicht unter 433,45 Meter über Meer fallen, weil sonst die Kursschifffahrt nicht mehr möglich ist. Insgesamt gebe es 24 Zielgrössen, die bei der Regulierung zu berücksichtigen seien. Weiter gelte es, die Kollegen der unterliegenden Reuss – also in den Kantonen Zug, Zürich und Aargau – zu informieren.

Hallo? Wo ist das Wehr? Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021)

Seit dem Neubau des Reusswehrs vor zehn Jahren kann der Seeabfluss um einen Drittel auf rund 450 Kubikmeter pro Sekunde erhöht werden. So liess sich der Engpass beim Seeausgang entschärfen. In der Broschüre zum Projekt schrieb der Kanton damals aber auch:

«Weil die Abflusskapazität auch in der unterliegenden Reuss begrenzt ist, können seltene, extreme Hochwasserstände über dem Schadenpegel auch künftig nicht ausgeschlossen werden.»