434,93 Meter über Meer – das war der Höchststand des Vierwaldstättersees in Brunnen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Am Sonntag steht Bruno Fässler entspannt im Lokal der Feuerwehr Ingenbohl-Brunnen. Der Kommandant schaut auf einen grossen Bildschirm mit den wichtigsten Informationen zu Wassermengen und Pegelständen:

Bild: Nadia Schärli (Brunnen, 18. Juli 2021)

Anders war die Situation Anfang der Woche. Fässler erzählt:

«Als am Montagmorgen die Prognosen kamen mit dem vielen Regen, dachte ich an das Schlimmste – auch in Erinnerung an das Jahr 2005. Wir lancierten von der Feuerwehr aus einen Aufruf via Social Media: Die Bevölkerung bekam die Möglichkeit, Sandsäcke abzuholen. Dazu wollten wir die Leute informieren, wie sie sich auf das Hochwasser vorbereiten können.»

Feuerwehrkommandant Bruno Fässler im Lokal der Feuerwehr Ingenbohl-Brunnen. Bild: Nadia Schärli (Brunnen, 18. Juli 2021)

Es waren diese Vorbereitungen, die Erkenntnisse aus dem Hochwasser 2005, die grössere Schäden in Brunnen verhinderten. Im Gegensatz zu vor 16 Jahren hat die Feuerwehr eine eigene Maschine, um Sandsäcke abzufüllen. Sie war zum ersten Mal im Einsatz und sorgte dafür, dass in kurzer Zeit rund 3000 Sandsäcke abgeholt werden konnten. Am See sorgen mit Wasser gefüllte grosse Schläuche für einen Damm, der Wellen und das Schwemmholz stoppt. Diese grossen Schläuche hat die Feuerwehr ebenfalls erst nach 2005 angeschafft. Der Kommandant bilanziert:

«Wir waren immer zwei Schritte voraus. Dank der guten Ausrüstung konnten wir viele Stunden Zeit gewinnen und uns Arbeit ersparen.»

Bistro Badhüsli: Nach Corona kommt das Wasser

Seit Samstag sinkt der Pegel wieder. Am Sonntagnachmittag steht er bei 434,86 Metern. Die Axenstrasse im Zentrum von Brunnen ist gesperrt, kurz vor dem Schiffsteg kommt Wasser aus der Kanalisation. Es bildet sich auf der Strasse ein kleiner Tümpel:

Dieses Auto dürfte diesen Abschnitt der Axenstrasse in Brunnen eigentlich nicht passieren. Bild: Nadia Schärli (Brunnen, 18. Juli 2021)

Direkt am See ist der Steg noch leicht überschwemmt. Ein Hund tobt sich aus und bringt Schwemmholz zu seiner Halterin ins Trockene. Zwei Touristen aus Frankreich kühlen ihre Füsse im Vierwaldstättersee auf eine Art, wie es nur bei hohem Pegel möglich ist:

Bild: Nadia Schärli (Brunnen, 18. Juli 2021)

Es ist ein sommerlicher Sonntag in Brunnen. Die Parkplätze sind gut gefüllt, die Leute tummeln sich am Seeufer oder sitzen auf den Restaurantterrassen. Die Terrasse vor dem Bistro Badhüsli ist leer. Wenige Meter nebenan sitzen Gäste bei anderen Restaurants an den Tischen:

Links die leere Terrasse des Bistros Badhüsli, im Hintergrund rechts sitzen Gäste an den Tischen eines anderen Restaurants. Bild: Nadia Schärli (Brunnen, 18. Juli 2021)

Betreiber Stefan Horvath erklärt vor Ort, wieso er das Badhüsli schliessen musste:

«Der Innenbereich des Bistros ist tiefergelegt. Das Wasser stand dort rund zehn Zentimeter hoch. Jetzt laufen die Pumpen noch, damit das Grundwasser nicht erneut das ganze Lokal überschwemmt.»

Das Bistro Badhüsli. Bild: Nadia Schärli (Brunnen, 18. Juli 2021)



Die Pumpen laufen noch. Bild: Nadia Schärli (Brunnen, 18. Juli 2021)

Das Wasser fliesst noch immer aus dem Bistro. Bild: Nadia Schärli (Brunnen, 18. Juli 2021)

«Wenn sich die Lage weiter beruhigt, können wir bald mit den Aufräumarbeiten beginnen. Bis die Feuchtigkeit weg ist und ich das Bistro wieder öffnen kann, dauert es aber bestimmt mehrere Wochen. Bald hängt ein Papier an der Tür, auf dem steht: ‹Wegen Hochwassers geschlossen.› Zuerst Corona, nun das Hochwasser, es sind gar nicht einfache Zeiten.»

Stefan Horvath vor dem Bistro Badhüsli. Bild: Nadia Schärli (Brunnen, 18. Juli 2021)

Wachplan für die Pumpe an der Gersauerstrasse

Das Wasser auf der Gersauerstrasse berührt gerade noch so knapp die Hausfassaden. Ein Hund hat Freude an der Abkühlung auf dem Strassenteil, auf dem ein Fahrverbot gilt.

Blick auf das Geschehen an der Gersauerstrasse. Bild: Nadia Schärli (Brunnen, 18. Juli 2021)



Pius Lötscher wohnt am gesperrten Abschnitt. Er sagt:

«Ich möchte die Feuerwehr loben für ihren Einsatz. Ich habe den Aufruf via Social Media gesehen und konnte so eine Pumpe und Sandsäcke abholen. Im Quartier ist die Zusammenarbeit ebenfalls sehr gut, viele sind ja auch schon erprobt. Dank der Mithilfe unserer Mieter vom Geschäft ‹Cosmetic Anima› sowie von Familie und Freunden konnten wir in unserem Haus den Schaden auf ein Minimum beschränken.»

Pius Lötscher steht im Eingang seines Hauses an der Gersauerstrasse. Bild: Nadia Schärli (Brunnen, 18. Juli 2021)

Im Inneren des Hauses laufen die Pumpen im Keller auf Hochtouren. Lötscher erklärt:

«Wir schauen, dass der Grundwasserspiegel tief bleibt, sonst flutet das Wasser unseren und die anliegenden Keller. Falls eine Pumpe aussteigt, haben wir noch Ersatz parat. Rund um die Uhr bewacht jemand die Pumpe, damit wir bei einem Ausfall schnell reagieren können. Das ist nötig, weil sonst die ganze Arbeit der letzten Tage plötzlich für die Katz sein könnte.»

Wie lange die Pumpen an der Gersauerstrasse 18, im Bistro Badhüsli und in der ganzen Gemeinde noch laufen, hängt von den nächsten Tagen ab. Die Wetterprognosen sind gut, der Pegel sinkt.