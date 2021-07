Hochwasser Luzern: Seepegel steigt pro Stunde um einen Zentimeter

Hochwasser in Luzern Feuerwehr-Kommandant: «Seepegel steigt pro Stunde um einen Zentimeter» Der Vierwaldstättersee dürfte in Luzern auf Mittwochmittag den Pegelstand von 434,75 Meter über Meer erreichen – damit würde die Situation auch am Schwanenplatz bald prekär. Roman Hodel 14.07.2021, 10.21 Uhr

Der Regen macht am Mittwochvormittag zwar grad Pause, doch den Pegelstand des Vierwaldstättersees interessiert das nicht: Er steigt weiter. «Im Moment ist es ein Zentimeter pro Stunde», sagt Theo Honermann, Kommandant der Stadtluzerner Feuerwehr. Er rechnet damit, dass der Pegelstand am Mittag 434,75 Meter über Meer erreicht. Damit dürfte die Situation am Schwanenplatz bald prekär werden.

Am Schwanenplatz schwappt das Wasser zum Teil bereits auf die Promenade über. Bild: mme (Luzern, 14. Juli 2021)

Das Bundesamt für Umwelt hat am Dienstag für den Vierwaldstättersee bereits die höchste Gefahrenstufe ausgegeben. Die Notfallplanung Hochwasser des Gemeindeführungsstabs befindet sich aktuell noch in der Phase Orange. Doch ab einem Pegelstand von 434,9 Meter wechselt es in die Phase Rot – und hierfür fehlen nur noch wenige Zentimeter.

Theo Honermann.

Bild: Manuela Jans-Koch

Haldenstrasse bleibt zu

Bereits gesperrt ist nach Absprache mit der Polizei seit Dienstagabend die Haldenstrasse. «Hier drückt Wasser hoch, weswegen wir die Strasse für den Durchfahrtsverkehr bis auf Weiteres geschlossen haben», sagt Honermann. Die VBL setzt zwischen Luzernerhof und Würzenbach/Büttenen Shuttle-Busse ein. Auch die Bahnhofstrasse ist abgeriegelt, weil die Feuerwehr dort die orangen Beaver-Wassersperren aufbauen musste.

Die Feuerwehr errichtet Wassersperren an der Bahnhofstrasse. Diese ist am Mittwochmorgen gesperrt. Bild: mme (Luzern, 14. Juli 2021)

Damit Fussgänger die Sperren passieren können, baute die Feuerwehr inzwischen Übergänge aus Holz. Deshalb waren Rathaussteg und Kapellbrücke am Mittwochmorgen noch gesperrt. Inzwischen sind beide Brücken wieder passierbar.

Der Rathaussteg über die Reuss war am Mittwochmorgen gesperrt – jetzt ist er wieder offen. Bild: mme (Luzern, 14. Juli 2021)

Ob und wann welche Brücken wegen des Hochwassers gesperrt werden, ist noch offen. Über das weitere Vorgehen entscheidet der Gemeindeführungsstab, der sich heute Mittag wieder trifft.

Die Kapellbrücke war am Mittwochmorgen gesperrt – jetzt ist sie wieder offen. Bild: mme (Luzern, 14. Juli 2021)

Die Feuerwehr macht die Sandsäcke beim Zöpfli an der Reuss bereit. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juli 2021) Auch beim Naturmuseum werden Sandsäcke angeschleppt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 12. Juli 2021) Die Feuerwehr der Stadt Luzern hat die neuralgischen Stellen entlang der Reuss mit rund 2500 Sandsäcken gesichert. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 12. Juli 2021) Zum Einsatz kommen auch grosse Bretter. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 12. Juli 2021) So soll Luzern vor Hochwasser geschützt werden. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 12. Juli 2021) Die Feuerwehr der Stadt Luzern verteilt Sandsäcke. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 12. Juli 2021) Sandsäcke werden entlang der Reuss gelegt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 12. Juli 2021) Der Wasserspiegel der Reuss ist bedrohlich hoch angestiegen, es muss in den nächsten Tagen mit Überschwemmungen gerechnet werden. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 12. Juli 2021) Gemäss Notfallplanung Hochwasser ist die Phase gelb ausgerufen worden. Bereits seit Freitag ist es zu kleineren Überschwemmungen gekommen, wie etwa hier auf dem Veloweg unter den Sentibrücken der Autobahn A2. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juli 2021) Bei der Reussinsel ist die Reuss bereits über die Ufer getreten. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juli 2021) Die Reuss und die Autobahnbrücke. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juli 2021) Vom Schwimmen in der Reuss wird dringend abgeraten. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juli 2021)

Wegen des Hochwassers leistete die Feuerwehr in der Stadt Luzern am Dienstagabend bis Mitternacht rund 50 Einsätze in privaten Liegenschaften, darunter Wohnhäuser und auch Hotels. «Problem ist oft das Wasser, das hochdrückt», sagt Honermann und fügt an:

«Hier helfen wir so gut es geht und pumpen das Wasser aus – doch die Ursache können wir nicht beheben und so sind wir ein Stück weit machtlos.»

Die Stadtluzerner Feuerwehr im Dauerbetrieb. Bild: Urs Flüeler/Key (Luzern, 13. Juli 2021)

Auch Milizfeuerwehr ist jetzt im 24-Stunden-Betrieb

Seit Dienstag befindet sich die Feuerwehr gemäss Honermann im Dauerbetrieb, während 24 Stunden. Das heisst: Neben den acht Berufsfeuerwehrleuten, die ohnehin rund um die Uhr im Einsatz sind, sind nun auch noch 20 Miliz-Feuerwehrleute zusätzlich aufgeboten. «Wenn's gröber wird, können wir weitere Personen aufbieten», sagt er. Dass gerade Sommerferien sind, erschwere das Aufgebot zwar ein bisschen, «doch wer da ist, gibt wirklich alles – ich muss den Leuten ein Kränzchen winden.» Für Milizfeuerwehrleute bedeutet dies allerdings vereinfacht gesagt: Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Feuerwehr und acht Stunden Schlafen.